https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/putin-rusyanin-teknoloji-ve-uretim-egemenligi-guclendirilmeli-1108864456.html
Putin: Rusya’nın teknoloji ve üretim egemenliği güçlendirilmeli
Putin: Rusya’nın teknoloji ve üretim egemenliği güçlendirilmeli
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savunma sanayisinin sürdürülebilir çalışmasının sağlanması gerektiğini belirterek ülkenin teknoloji ve üretim... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T18:30+0300
2026-09-18T18:30+0300
2026-09-18T18:30+0300
dünya
vladimir putin
rusya
rus savunma sanayi
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
radar sistemi
özel askeri harekat
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savunma sanayisinin başarılı çalışanlarına devlet nişanlarının takdim edildiği törende yaptığı konuşmada, savunma sanayisinde elde edilen olumlu eğilimlerin geliştirilmesi ve Rusya’nın teknoloji ile üretim alanlarındaki egemenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.Putin, “Savunma sanayisindeki tüm olumlu eğilimlerin geliştirilmesi ve sektörün sürdürülebilir çalışmasının sağlanması önem taşıyor. Yeni kapasiteler oluşturmalı, Rusya’nın teknoloji ve üretim egemenliğini güçlendirmeliyiz. Tüm bu görevleri birlikte yerine getireceğimize inanıyorum” dedi.Rusya’nın küresel silah pazarının lider ülkeleri arasındaki yerini güçlü biçimde koruduğunu belirten Rus lider, ülkenin ihracat sipariş portföyünün de büyüdüğünü kaydetti.Putin, “İhracat siparişlerinin toplam değeri bugün itibarıyla 70 milyar doları aştı” ifadesini kullandı.Savunma sanayisinin “özel askeri operasyon” döneminde silah ve mühimmat üretimini 22 kattan fazla artırdığını bildiren Putin, bu artışın yüksek hassasiyetli füzeleri de kapsadığını söyledi.Putin’in paylaştığı verilere göre, insansız hava araçlarının (İHA) üretimi genel olarak birkaç kat, bazı kalemlerde ise onlarca kat arttı. Radar istasyonu teslimatları 5 katına, zırhlı araç ve tank silah sistemlerinin teslimatları ise 2.5 katına çıktı.Putin, Rus savunma sanayisinin ülkenin silahlı kuvvetleri ile güvenlik kurumlarının ihtiyaçlarını tamamen karşıladığını vurguladı.Savunma sanayisi çalışanları ile bağlantılı sektörlerde görev yapan personelin, “özel askeri operasyona” katılan birliklere en fazla ihtiyaç duyulan askeri ürünleri kesintisiz şekilde ulaştırdığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/moskovadan-tokyoya-nota-abdye-ait-typhon-fuze-sistemlerinin-tahliyesi-talep-edildi-1108859730.html
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vladimir putin, rusya, rus savunma sanayi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), radar sistemi, özel askeri harekat
vladimir putin, rusya, rus savunma sanayi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), radar sistemi, özel askeri harekat
Putin: Rusya’nın teknoloji ve üretim egemenliği güçlendirilmeli
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savunma sanayisinin sürdürülebilir çalışmasının sağlanması gerektiğini belirterek ülkenin teknoloji ve üretim egemenliğinin güçlendirilmesi talimatını verdi. Putin, Rusya’nın silah ihracatı siparişlerinin 70 milyar doları aştığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savunma sanayisinin başarılı çalışanlarına devlet nişanlarının takdim edildiği törende yaptığı konuşmada, savunma sanayisinde elde edilen olumlu eğilimlerin geliştirilmesi ve Rusya’nın teknoloji ile üretim alanlarındaki egemenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Putin, “Savunma sanayisindeki tüm olumlu eğilimlerin geliştirilmesi ve sektörün sürdürülebilir çalışmasının sağlanması önem taşıyor. Yeni kapasiteler oluşturmalı, Rusya’nın teknoloji ve üretim egemenliğini güçlendirmeliyiz. Tüm bu görevleri birlikte yerine getireceğimize inanıyorum” dedi.
Rusya’nın küresel silah pazarının lider ülkeleri arasındaki yerini güçlü biçimde koruduğunu belirten Rus lider, ülkenin ihracat sipariş portföyünün de büyüdüğünü kaydetti.
Putin, “İhracat siparişlerinin toplam değeri bugün itibarıyla 70 milyar doları aştı” ifadesini kullandı.
Savunma sanayisinin “özel askeri operasyon” döneminde silah ve mühimmat üretimini 22 kattan fazla artırdığını bildiren Putin, bu artışın yüksek hassasiyetli füzeleri de kapsadığını söyledi.
Putin’in paylaştığı verilere göre, insansız hava araçlarının (İHA) üretimi genel olarak birkaç kat, bazı kalemlerde ise onlarca kat arttı. Radar istasyonu teslimatları 5 katına, zırhlı araç ve tank silah sistemlerinin teslimatları ise 2.5 katına çıktı.
Putin, Rus savunma sanayisinin ülkenin silahlı kuvvetleri ile güvenlik kurumlarının ihtiyaçlarını tamamen karşıladığını vurguladı.
Savunma sanayisi çalışanları ile bağlantılı sektörlerde görev yapan personelin, “özel askeri operasyona” katılan birliklere en fazla ihtiyaç duyulan askeri ürünleri kesintisiz şekilde ulaştırdığını belirtti.