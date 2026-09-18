Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/putin-rusyanin-teknoloji-ve-uretim-egemenligi-guclendirilmeli-1108864456.html
Putin: Rusya’nın teknoloji ve üretim egemenliği güçlendirilmeli
Putin: Rusya’nın teknoloji ve üretim egemenliği güçlendirilmeli
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savunma sanayisinin sürdürülebilir çalışmasının sağlanması gerektiğini belirterek ülkenin teknoloji ve üretim... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T18:30+0300
2026-09-18T18:30+0300
dünya
vladimir putin
rusya
rus savunma sanayi
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
radar sistemi
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0d/1106474701_0:0:746:420_1920x0_80_0_0_82f81b3e846e555ad1fe43a587482fab.png
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savunma sanayisinin başarılı çalışanlarına devlet nişanlarının takdim edildiği törende yaptığı konuşmada, savunma sanayisinde elde edilen olumlu eğilimlerin geliştirilmesi ve Rusya’nın teknoloji ile üretim alanlarındaki egemenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.Putin, “Savunma sanayisindeki tüm olumlu eğilimlerin geliştirilmesi ve sektörün sürdürülebilir çalışmasının sağlanması önem taşıyor. Yeni kapasiteler oluşturmalı, Rusya’nın teknoloji ve üretim egemenliğini güçlendirmeliyiz. Tüm bu görevleri birlikte yerine getireceğimize inanıyorum” dedi.Rusya’nın küresel silah pazarının lider ülkeleri arasındaki yerini güçlü biçimde koruduğunu belirten Rus lider, ülkenin ihracat sipariş portföyünün de büyüdüğünü kaydetti.Putin, “İhracat siparişlerinin toplam değeri bugün itibarıyla 70 milyar doları aştı” ifadesini kullandı.Savunma sanayisinin “özel askeri operasyon” döneminde silah ve mühimmat üretimini 22 kattan fazla artırdığını bildiren Putin, bu artışın yüksek hassasiyetli füzeleri de kapsadığını söyledi.Putin’in paylaştığı verilere göre, insansız hava araçlarının (İHA) üretimi genel olarak birkaç kat, bazı kalemlerde ise onlarca kat arttı. Radar istasyonu teslimatları 5 katına, zırhlı araç ve tank silah sistemlerinin teslimatları ise 2.5 katına çıktı.Putin, Rus savunma sanayisinin ülkenin silahlı kuvvetleri ile güvenlik kurumlarının ihtiyaçlarını tamamen karşıladığını vurguladı.Savunma sanayisi çalışanları ile bağlantılı sektörlerde görev yapan personelin, “özel askeri operasyona” katılan birliklere en fazla ihtiyaç duyulan askeri ürünleri kesintisiz şekilde ulaştırdığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/moskovadan-tokyoya-nota-abdye-ait-typhon-fuze-sistemlerinin-tahliyesi-talep-edildi-1108859730.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0d/1106474701_71:0:700:472_1920x0_80_0_0_5e8e354006fda3d5084a12d6b818e100.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, rusya, rus savunma sanayi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), radar sistemi, özel askeri harekat
vladimir putin, rusya, rus savunma sanayi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), radar sistemi, özel askeri harekat

Putin: Rusya’nın teknoloji ve üretim egemenliği güçlendirilmeli

18:30 18.09.2026
© Sputnik / POOLRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© Sputnik / POOL
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savunma sanayisinin sürdürülebilir çalışmasının sağlanması gerektiğini belirterek ülkenin teknoloji ve üretim egemenliğinin güçlendirilmesi talimatını verdi. Putin, Rusya’nın silah ihracatı siparişlerinin 70 milyar doları aştığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savunma sanayisinin başarılı çalışanlarına devlet nişanlarının takdim edildiği törende yaptığı konuşmada, savunma sanayisinde elde edilen olumlu eğilimlerin geliştirilmesi ve Rusya’nın teknoloji ile üretim alanlarındaki egemenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Putin, “Savunma sanayisindeki tüm olumlu eğilimlerin geliştirilmesi ve sektörün sürdürülebilir çalışmasının sağlanması önem taşıyor. Yeni kapasiteler oluşturmalı, Rusya’nın teknoloji ve üretim egemenliğini güçlendirmeliyiz. Tüm bu görevleri birlikte yerine getireceğimize inanıyorum” dedi.
Rusya’nın küresel silah pazarının lider ülkeleri arasındaki yerini güçlü biçimde koruduğunu belirten Rus lider, ülkenin ihracat sipariş portföyünün de büyüdüğünü kaydetti.
Putin, “İhracat siparişlerinin toplam değeri bugün itibarıyla 70 milyar doları aştı” ifadesini kullandı.
Savunma sanayisinin “özel askeri operasyon” döneminde silah ve mühimmat üretimini 22 kattan fazla artırdığını bildiren Putin, bu artışın yüksek hassasiyetli füzeleri de kapsadığını söyledi.
Putin’in paylaştığı verilere göre, insansız hava araçlarının (İHA) üretimi genel olarak birkaç kat, bazı kalemlerde ise onlarca kat arttı. Radar istasyonu teslimatları 5 katına, zırhlı araç ve tank silah sistemlerinin teslimatları ise 2.5 katına çıktı.
Putin, Rus savunma sanayisinin ülkenin silahlı kuvvetleri ile güvenlik kurumlarının ihtiyaçlarını tamamen karşıladığını vurguladı.
Savunma sanayisi çalışanları ile bağlantılı sektörlerde görev yapan personelin, “özel askeri operasyona” katılan birliklere en fazla ihtiyaç duyulan askeri ürünleri kesintisiz şekilde ulaştırdığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
DÜNYA
Moskova’dan Tokyo’ya nota: ABD’ye ait Typhon füze sistemlerinin tahliyesi talep edildi
14:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала