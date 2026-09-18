https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/moskovadan-tokyoya-nota-abdye-ait-typhon-fuze-sistemlerinin-tahliyesi-talep-edildi-1108859730.html
Moskova’dan Tokyo’ya nota: ABD’ye ait Typhon füze sistemlerinin tahliyesi talep edildi
Moskova’dan Tokyo’ya nota: ABD’ye ait Typhon füze sistemlerinin tahliyesi talep edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın Kyūshū Adası’na konuşlandırılan ABD’ye ait Typhon füze sistemlerinin derhal ülkeden çıkarılmasını talep etti. Tokyo... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T14:47+0300
2026-09-18T14:47+0300
2026-09-18T14:48+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından yapılan açıklamada, orta ve kısa menzilli füzeleri fırlatma kapasitesine sahip Typhon kara tabanlı füze sistemlerinin Kyūshū Adası'nda konuşlandırılması nedeniyle Japonya’ya resmi protesto notası iletildiği kaydedildi. Notanın 3 Eylül tarihinde hem Moskova hem de Tokyo'daki diplomatik kanallar üzerinden Japon makamlarına sunulduğu belirtildi.Zaharova, Moskova'nın ulusal güvenlik kaygılarını ve söz konusu silahların bölgesel barış üzerindeki risklerini defalarca dile getirmesine rağmen, Tokyo yönetiminin bu adımı atmış olmasından duyulan rahatsızlığı vurguladı. Açıklamada, yerleştirme süresi ve yöntemi ne olursa olsun, bu tür silah sistemlerinin Japonya topraklarında konuşlandırılmasının kabul edilemez olduğu ve bu uygulamaya derhal son verilerek sistemlerin ülkeden çıkarılması gerektiği ifade edildi.2. Dünya Savaşı vurgusu ve Çin ile ortak kaygıDiplomatik metinde ayrıca, Japon yönetiminin 2. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını ve Güney Kuril Adaları’na ilişkin bölgesel unsurları tam anlamıyla tanıması, bununla birlikte yeniden silahlanma politikalarından vazgeçmesi gerektiğinin altı çizildi.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko’nun 16 Eylül’de Japonya’nın Moskova Büyükelçisi Akira Muto ile bir araya geldiği ve Tokyo’ya iletilen notanın ciddiyetle dikkate alınması yönünde çağrıda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.Açıklamada son olarak, Pekin yönetiminin de benzer kaygıları paylaştığına dikkat çekildi. Çinli diplomatik temsilcilerin de Japonya’nın yeniden silahlanma adımları ve Typhon füze sistemlerinin varlığı nedeniyle Tokyo’ya benzer nitelikte bir protesto notası sunduğu aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-rapor-10-yerlesim-merkezinin-kontrolu-ele-gecirildi-1108859050.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, japonya, andrey rudenko, füze, füze sistemi, çin
Moskova’dan Tokyo’ya nota: ABD’ye ait Typhon füze sistemlerinin tahliyesi talep edildi
14:47 18.09.2026 (güncellendi: 14:48 18.09.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın Kyūshū Adası’na konuşlandırılan ABD’ye ait Typhon füze sistemlerinin derhal ülkeden çıkarılmasını talep etti. Tokyo yönetimine protesto notası veren Moskova, söz konusu adımın bölgesel güvenlik ve istikrara doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından yapılan açıklamada, orta ve kısa menzilli füzeleri fırlatma kapasitesine sahip Typhon kara tabanlı füze sistemlerinin Kyūshū Adası'nda konuşlandırılması nedeniyle Japonya’ya resmi protesto notası iletildiği kaydedildi. Notanın 3 Eylül tarihinde hem Moskova hem de Tokyo'daki diplomatik kanallar üzerinden Japon makamlarına sunulduğu belirtildi.
Zaharova, Moskova'nın ulusal güvenlik kaygılarını ve söz konusu silahların bölgesel barış üzerindeki risklerini defalarca dile getirmesine rağmen, Tokyo yönetiminin bu adımı atmış olmasından duyulan rahatsızlığı vurguladı. Açıklamada, yerleştirme süresi ve yöntemi ne olursa olsun, bu tür silah sistemlerinin Japonya topraklarında konuşlandırılmasının kabul edilemez olduğu ve bu uygulamaya derhal son verilerek sistemlerin ülkeden çıkarılması gerektiği ifade edildi.
2. Dünya Savaşı vurgusu ve Çin ile ortak kaygı
Diplomatik metinde ayrıca, Japon yönetiminin 2. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını ve Güney Kuril Adaları’na ilişkin bölgesel unsurları tam anlamıyla tanıması, bununla birlikte yeniden silahlanma politikalarından vazgeçmesi gerektiğinin altı çizildi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko’nun 16 Eylül’de Japonya’nın Moskova Büyükelçisi Akira Muto ile bir araya geldiği ve Tokyo’ya iletilen notanın ciddiyetle dikkate alınması yönünde çağrıda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada son olarak, Pekin yönetiminin de benzer kaygıları paylaştığına dikkat çekildi. Çinli diplomatik temsilcilerin de Japonya’nın yeniden silahlanma adımları ve Typhon füze sistemlerinin varlığı nedeniyle Tokyo’ya benzer nitelikte bir protesto notası sunduğu aktarıldı.