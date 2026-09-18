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Putin: Rusya’nın Avrupa’ya karşı saldırgan bir niyeti yok
Putin: Rusya’nın Avrupa’ya karşı saldırgan bir niyeti yok
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine yönelik dış tehditlerin azalmadığını belirterek ordu ve güvenlik birimlerinin olası tehditlere hızlı ve etkili... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T22:10+0300
2026-09-18T22:10+0300
dünya
vladimir putin
rusya
rus savunma sanayi
ukrayna
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Eylül’de kutlanan Silah Ustaları Günü öncesinde Askeri-Sanayi Komisyonu toplantısına başkanlık etti.NATO’nun büyüyerek genişlediğini ve dünyanın farklı bölgelerine yayıldığını söyleyen Putin, Rus ordusu ile güvenlik birimlerinin olası dış tehditlere hızlı ve etkili şekilde karşılık vermeye hazır olması gerektiğini belirtti.Rusya’nın Avrupa’ya karşı herhangi bir saldırgan niyetinin bulunmadığını ifade eden Putin, Avrupa ülkelerinin yönetimlerinin, ekonomi politikalarındaki hatalarını “Rusya’dan kaynaklanan sözde tehdit” söylemiyle örtmeye çalıştığını vurguladı.Avrupalı liderlerin Ukraynalıları “top yemi” olarak kullandığını belirten Rus lider, Kiev’de yönetimin “iktidarda kalmak için savaşa ihtiyaç duyan bir grup kamu kaynağı hırsızı tarafından gasbedildiğini” kaydetti.Ukrayna yönetiminin Rusya’daki seçimlerin yapılmasını engellemeye çalıştığına da değinen Putin, “Ukrayna’daki rejim demokrasiyi savunamaz; çünkü kendisi bir diktatörlüğe dönüşmüştür” dedi.Putin ayrıca, Ukrayna’nın müzakereleri yeniden başlatmayı önerdiğini ancak attığı adımlarla görüşmelerin yapılmasını bizzat engellediğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/putin-rusyanin-teknoloji-ve-uretim-egemenligi-guclendirilmeli-1108864456.html
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vladimir putin, rusya, rus savunma sanayi, ukrayna, nato, avrupa
vladimir putin, rusya, rus savunma sanayi, ukrayna, nato, avrupa

Putin: Rusya’nın Avrupa’ya karşı saldırgan bir niyeti yok

22:10 18.09.2026
© Sputnik / POOLVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© Sputnik / POOL
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine yönelik dış tehditlerin azalmadığını belirterek ordu ve güvenlik birimlerinin olası tehditlere hızlı ve etkili karşılık vermeye hazır olması gerektiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Eylül’de kutlanan Silah Ustaları Günü öncesinde Askeri-Sanayi Komisyonu toplantısına başkanlık etti.
NATO’nun büyüyerek genişlediğini ve dünyanın farklı bölgelerine yayıldığını söyleyen Putin, Rus ordusu ile güvenlik birimlerinin olası dış tehditlere hızlı ve etkili şekilde karşılık vermeye hazır olması gerektiğini belirtti.
Rusya’nın Avrupa’ya karşı herhangi bir saldırgan niyetinin bulunmadığını ifade eden Putin, Avrupa ülkelerinin yönetimlerinin, ekonomi politikalarındaki hatalarını “Rusya’dan kaynaklanan sözde tehdit” söylemiyle örtmeye çalıştığını vurguladı.
Avrupalı liderlerin Ukraynalıları “top yemi” olarak kullandığını belirten Rus lider, Kiev’de yönetimin “iktidarda kalmak için savaşa ihtiyaç duyan bir grup kamu kaynağı hırsızı tarafından gasbedildiğini” kaydetti.
Ukrayna yönetiminin Rusya’daki seçimlerin yapılmasını engellemeye çalıştığına da değinen Putin, “Ukrayna’daki rejim demokrasiyi savunamaz; çünkü kendisi bir diktatörlüğe dönüşmüştür” dedi.
Putin ayrıca, Ukrayna’nın müzakereleri yeniden başlatmayı önerdiğini ancak attığı adımlarla görüşmelerin yapılmasını bizzat engellediğini sözlerine ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
DÜNYA
Putin: Rusya’nın teknoloji ve üretim egemenliği güçlendirilmeli
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