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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/omaha-kahini-warren-buffett-emekli-oldu-1108864089.html
Omaha Kahini Warren Buffett emekli oldu
Omaha Kahini Warren Buffett emekli oldu
Sputnik Türkiye
Amerika'nın 'Omaha Kahini' olarak tanınan Warren Buffett, 96 yaşında emekli oldu. Buffett, şirketinde 'fahri başkan' görevini sürdürecek. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T17:40+0300
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Dünyaca ünlü milyarder yatırımcı Warren Buffett, 1970'ten bu yana yürüttüğü Berkshire Hathaway Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı.Berkshire Hathaway'den yapılan açıklamaya göre, 96 yaşındaki Buffett, 'fahri başkan' olarak görevine devam edecek. Buffett'ın oğlu Howard Buffett, şirketin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Berkshire Hathaway'in Üst Yöneticisi (CEO) Greg Abel görevini sürdürecek.Berkshire Hathaway'in yönetim kurulu üyeliğini sürdürecek olan Warren Buffett, 1965 yılında şirketin kontrolünü ele geçirmiş ve holdingi 1 trilyon dolar değerlemeye ulaşan bir yatırım şirketine dönüştürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/omaha-kahini-lakapli-warren-buffet-vasiyetini-acikladi-mirasi-dagitmalari-10-yil-surecek-1090940401.html
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warren buffett, berkshire hathaway, abd, borsa, yatırım, yabancı yatırım, yatırım alanı
warren buffett, berkshire hathaway, abd, borsa, yatırım, yabancı yatırım, yatırım alanı

Omaha Kahini Warren Buffett emekli oldu

17:40 18.09.2026
© AP Photo / Eric FrancisForbes'in Dünyanın En Zenginleri listesi
Forbes'in Dünyanın En Zenginleri listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© AP Photo / Eric Francis
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Amerika'nın 'Omaha Kahini' olarak tanınan Warren Buffett, 96 yaşında emekli oldu. Buffett, şirketinde 'fahri başkan' görevini sürdürecek.
Dünyaca ünlü milyarder yatırımcı Warren Buffett, 1970'ten bu yana yürüttüğü Berkshire Hathaway Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı.
Berkshire Hathaway'den yapılan açıklamaya göre, 96 yaşındaki Buffett, 'fahri başkan' olarak görevine devam edecek. Buffett'ın oğlu Howard Buffett, şirketin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Berkshire Hathaway'in Üst Yöneticisi (CEO) Greg Abel görevini sürdürecek.
Berkshire Hathaway'in yönetim kurulu üyeliğini sürdürecek olan Warren Buffett, 1965 yılında şirketin kontrolünü ele geçirmiş ve holdingi 1 trilyon dolar değerlemeye ulaşan bir yatırım şirketine dönüştürmüştü.
Warren Buffet - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
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Omaha kahini lakaplı Warren Buffet vasiyetini açıkladı: 'Mirası dağıtmaları 10 yıl sürecek'
28 Kasım 2024, 18:20
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