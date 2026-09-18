https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/omaha-kahini-warren-buffett-emekli-oldu-1108864089.html

Omaha Kahini Warren Buffett emekli oldu

Omaha Kahini Warren Buffett emekli oldu

Sputnik Türkiye

Amerika'nın 'Omaha Kahini' olarak tanınan Warren Buffett, 96 yaşında emekli oldu. Buffett, şirketinde 'fahri başkan' görevini sürdürecek. 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T17:40+0300

2026-09-18T17:40+0300

2026-09-18T17:40+0300

dünya

warren buffett

berkshire hathaway

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yatırım alanı

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Dünyaca ünlü milyarder yatırımcı Warren Buffett, 1970'ten bu yana yürüttüğü Berkshire Hathaway Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı.Berkshire Hathaway'den yapılan açıklamaya göre, 96 yaşındaki Buffett, 'fahri başkan' olarak görevine devam edecek. Buffett'ın oğlu Howard Buffett, şirketin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Berkshire Hathaway'in Üst Yöneticisi (CEO) Greg Abel görevini sürdürecek.Berkshire Hathaway'in yönetim kurulu üyeliğini sürdürecek olan Warren Buffett, 1965 yılında şirketin kontrolünü ele geçirmiş ve holdingi 1 trilyon dolar değerlemeye ulaşan bir yatırım şirketine dönüştürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/omaha-kahini-lakapli-warren-buffet-vasiyetini-acikladi-mirasi-dagitmalari-10-yil-surecek-1090940401.html

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warren buffett, berkshire hathaway, abd, borsa, yatırım, yabancı yatırım, yatırım alanı