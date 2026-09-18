https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/omaha-kahini-warren-buffett-emekli-oldu-1108864089.html
Omaha Kahini Warren Buffett emekli oldu
Omaha Kahini Warren Buffett emekli oldu
Sputnik Türkiye
Amerika'nın 'Omaha Kahini' olarak tanınan Warren Buffett, 96 yaşında emekli oldu. Buffett, şirketinde 'fahri başkan' görevini sürdürecek. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T17:40+0300
2026-09-18T17:40+0300
2026-09-18T17:40+0300
dünya
warren buffett
berkshire hathaway
abd
borsa
yatırım
yabancı yatırım
yatırım alanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/07/1044213678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9659028cfb44ad0b2a4272a5ab5529d0.jpg
Dünyaca ünlü milyarder yatırımcı Warren Buffett, 1970'ten bu yana yürüttüğü Berkshire Hathaway Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı.Berkshire Hathaway'den yapılan açıklamaya göre, 96 yaşındaki Buffett, 'fahri başkan' olarak görevine devam edecek. Buffett'ın oğlu Howard Buffett, şirketin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Berkshire Hathaway'in Üst Yöneticisi (CEO) Greg Abel görevini sürdürecek.Berkshire Hathaway'in yönetim kurulu üyeliğini sürdürecek olan Warren Buffett, 1965 yılında şirketin kontrolünü ele geçirmiş ve holdingi 1 trilyon dolar değerlemeye ulaşan bir yatırım şirketine dönüştürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/omaha-kahini-lakapli-warren-buffet-vasiyetini-acikladi-mirasi-dagitmalari-10-yil-surecek-1090940401.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/07/1044213678_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c54ed114221aed59701305bf97b5cc90.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
warren buffett, berkshire hathaway, abd, borsa, yatırım, yabancı yatırım, yatırım alanı
warren buffett, berkshire hathaway, abd, borsa, yatırım, yabancı yatırım, yatırım alanı
Omaha Kahini Warren Buffett emekli oldu
Amerika'nın 'Omaha Kahini' olarak tanınan Warren Buffett, 96 yaşında emekli oldu. Buffett, şirketinde 'fahri başkan' görevini sürdürecek.
Dünyaca ünlü milyarder yatırımcı Warren Buffett, 1970'ten bu yana yürüttüğü Berkshire Hathaway Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı.
Berkshire Hathaway'den yapılan açıklamaya göre, 96 yaşındaki Buffett, 'fahri başkan' olarak görevine devam edecek. Buffett'ın oğlu Howard Buffett, şirketin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Berkshire Hathaway'in Üst Yöneticisi (CEO) Greg Abel görevini sürdürecek.
Berkshire Hathaway'in yönetim kurulu üyeliğini sürdürecek olan Warren Buffett, 1965 yılında şirketin kontrolünü ele geçirmiş ve holdingi 1 trilyon dolar değerlemeye ulaşan bir yatırım şirketine dönüştürmüştü.