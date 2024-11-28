https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/omaha-kahini-lakapli-warren-buffet-vasiyetini-acikladi-mirasi-dagitmalari-10-yil-surecek-1090940401.html

Omaha kahini lakaplı Warren Buffet vasiyetini açıkladı: 'Mirası dağıtmaları 10 yıl sürecek'

Omaha kahini lakaplı Warren Buffet vasiyetini açıkladı: 'Mirası dağıtmaları 10 yıl sürecek'

Sputnik Türkiye

Borsada Omaha kahini lakabı ile tanınan milyarder Warren Buffet 94 yaşında vasiyetini açıkladı. 150 milyar dolar servete sahip olan dünyanın en zengin 3'üncü... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T18:20+0300

2024-11-28T18:20+0300

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ABD'nin en zengin iş insanlarından Warren Buffet 150 milyar dolarlık mal varlığının yüzde 99.5'ini bağışladığını duyurdu.Borsa hisselerinde yaptığı tahminlerle milyarlarca dolar kazanan Omaha kahini lakaplı Warren Buffet 94 yaşında vasiyetini açıkladı. Dünyanın en zengin 3'üncü insanı olan Warren Buffet 150 milyar dolarlık mal varlığının yüzde 99.5'ini hayır kurumlarına bağışladığını duyurdu. Kurumların başında 66, 69 ve 71 yaşındaki çocuklarının bulunacağını belirten Warren Buffet ''Zaman her zaman kazanır. Bazen hayat kısa sürede doğumda veya bir süre sonra sonlanırken, diğer zamanlarda 100 yıl kadar bekleyebiliyor. Bugüne kadar şanslıydım, ama o da yakında bana uğrayacak. Ama dezavantajlı olduğum bir konu var çocuklarımın yaşları 66,69 ve 71. Çocuklarımın mirası dağıtması 10 yıl sürecek'' açıklamasında bulundu.Warren Buffet kimdir?30 Ağustos 1930 doğumlu olan Warren Buffet dünyanın en başarılı borsa yatırımcısı olarak tanınır. Omaha kahini olarak bilinen Warren Buffet borsa ile 150 milyar dolarlık servete ulaştı. Dünyanın en zengin 3. insanı olan milyarder iş insanı çoğu finans uzmanı tarafından ikon haline geldi.

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