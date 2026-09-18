https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/meteoroloji-uyardi-5-bolgede-saganak-etkili-olacak-sicakliklar-dusecek-1108845447.html
Meteoroloji uyardı: 5 bölgede sağanak etkili olacak, sıcaklıklar düşecek
Meteoroloji uyardı: 5 bölgede sağanak etkili olacak, sıcaklıklar düşecek
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'nin verilerine göre Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar da düşüyor. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T07:45+0300
2026-09-18T07:45+0300
2026-09-18T07:45+0300
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hava durumu
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
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Türkiye genelinde son meteorolojik verilere göre, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.Meteoroloji tek tek uyardıMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari hariç) ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Ş. Urfa'nın doğusu ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıkları nasıl olacak?Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Bazı illerde hava durumuİstanbul: Güneşli 25 dereceAnkara: Yağmurlu 24 dereceİzmir: Güneşli 30 dereceAntalya: Güneşli 32 dereceTrabzon: Sağanak yağışlı 25 dereceAdana: Yağmurlu 28 dereceDiyarbakır: Parçalı bulutlu 34 derece
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meteoroloji, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, hava durumu, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
meteoroloji, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, hava durumu, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
Meteoroloji uyardı: 5 bölgede sağanak etkili olacak, sıcaklıklar düşecek
Meteoroloji'nin verilerine göre Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar da düşüyor.
Türkiye genelinde son meteorolojik verilere göre, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji tek tek uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari hariç) ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Ş. Urfa'nın doğusu ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Doğu Akdeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İstanbul: Güneşli 25 derece
Ankara: Yağmurlu 24 derece
Antalya: Güneşli 32 derece
Trabzon: Sağanak yağışlı 25 derece
Adana: Yağmurlu 28 derece
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 34 derece