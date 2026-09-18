https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/meteoroloji-uyardi-5-bolgede-saganak-etkili-olacak-sicakliklar-dusecek-1108845447.html

Meteoroloji uyardı: 5 bölgede sağanak etkili olacak, sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji uyardı: 5 bölgede sağanak etkili olacak, sıcaklıklar düşecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin verilerine göre Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar da düşüyor. 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T07:45+0300

2026-09-18T07:45+0300

2026-09-18T07:45+0300

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Türkiye genelinde son meteorolojik verilere göre, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.Meteoroloji tek tek uyardıMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari hariç) ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Ş. Urfa'nın doğusu ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıkları nasıl olacak?Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Bazı illerde hava durumuİstanbul: Güneşli 25 dereceAnkara: Yağmurlu 24 dereceİzmir: Güneşli 30 dereceAntalya: Güneşli 32 dereceTrabzon: Sağanak yağışlı 25 dereceAdana: Yağmurlu 28 dereceDiyarbakır: Parçalı bulutlu 34 derece

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