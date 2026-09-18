https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/italyada-unlu-muzeyi-su-basti-ronesans-eserleri-sagnak-yagisla-karsilasti-1108844512.html

İtalya'da ünlü müzeyi su bastı: Rönesans eserleri sağnak yağışla karşılaştı

İtalya'da ünlü müzeyi su bastı: Rönesans eserleri sağnak yağışla karşılaştı

Sputnik Türkiye

Floransa’da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle dünyaca ünlü Uffizi Galerisi’nin çatısından içeri yağmur suyu sızdı. Caravaggio’nun eserlerinin bulunduğu... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T04:42+0300

2026-09-18T04:42+0300

2026-09-18T04:42+0300

dünya

floransa

i̇talya

müze

sağanak

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İtalya’nın Floransa kentinde bugün etkili olan şiddetli sağanak, Rönesans dönemi eserlerine ev sahipliği yapan Uffizi Galerisi’nde su baskınına neden oldu.İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Floransa kentinde öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağış dolayısıyla Uffizi Galerisi’nde ünlü ressam Caravaggio'nun resimlerinin bulunduğu salona yağmur suyu sızdı. Sızan yağmur suları, Caravaggio’nun “Bacchus” adlı eserinin sergilendiği vitrinin de ıslanmasına neden oldu.Müze yönetimi, su sızıntısının yaşandığı salonda yapılan incelemelerin ardından sanat eserlerinin hiçbirinde hasar tespit edilmediğini bildirdi. Salonun yarın sabah yeniden ziyarete açılacağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/trump-polonyadaki-abd-ussu-icin-onemli-ilerleme-saglandi-1108843704.html

floransa

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floransa, i̇talya, müze, sağanak