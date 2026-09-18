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Kuşadası açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
Kuşadası açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T21:22+0300
2026-09-18T21:22+0300
2026-09-18T21:22+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'a bağlı Kuşadası açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.Verilere göre saat 21.09'da meydana gelen deprem, 7.83 km derinliğinde gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/alaskada-65-buyuklugunde-deprem-1108839600.html
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aydın, kuşadası, afad
Kuşadası açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'a bağlı Kuşadası açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Verilere göre saat 21.09'da meydana gelen deprem, 7.83 km derinliğinde gerçekleşti.