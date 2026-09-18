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Kuşadası açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
Kuşadası açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
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son depremler
aydın
kuşadası
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'a bağlı Kuşadası açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.Verilere göre saat 21.09'da meydana gelen deprem, 7.83 km derinliğinde gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/alaskada-65-buyuklugunde-deprem-1108839600.html
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aydın, kuşadası, afad
aydın, kuşadası, afad

Kuşadası açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

21:22 18.09.2026
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© Fotoğraf
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Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'a bağlı Kuşadası açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Verilere göre saat 21.09'da meydana gelen deprem, 7.83 km derinliğinde gerçekleşti.
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