https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/alaskada-65-buyuklugunde-deprem-1108839600.html

Alaska'da 6.5 büyüklüğünde deprem

Alaska'da 6.5 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 108 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T18:27+0300

2026-09-17T18:27+0300

2026-09-17T18:28+0300

son depremler

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

alaska

abd

deprem

tsunami

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Nikolski bölgesinin 166 kilometre batısında olduğu belirtildi.Yaklaşık 108 kilometre derinlikte kaydedilen depremde tsunami uyarısı yapılmadı.Depremde henüz herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.USGS'ye göre Alaska-Aleut Adaları hattı, dünyanın sismik açıdan en aktif bölgelerinden biri. Bölgede son yüzyılda 8'in üzerinde çok sayıda büyük deprem meydana geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/endonezyada-66-buyuklugunde-deprem-1108711780.html

alaska

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abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), alaska, abd, deprem, tsunami