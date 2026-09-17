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Alaska'da 6.5 büyüklüğünde deprem
Alaska'da 6.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 108 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T18:27+0300
2026-09-17T18:28+0300
son depremler
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
alaska
abd
deprem
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Nikolski bölgesinin 166 kilometre batısında olduğu belirtildi.Yaklaşık 108 kilometre derinlikte kaydedilen depremde tsunami uyarısı yapılmadı.Depremde henüz herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.USGS'ye göre Alaska-Aleut Adaları hattı, dünyanın sismik açıdan en aktif bölgelerinden biri. Bölgede son yüzyılda 8'in üzerinde çok sayıda büyük deprem meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/endonezyada-66-buyuklugunde-deprem-1108711780.html
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abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), alaska, abd, deprem, tsunami
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), alaska, abd, deprem, tsunami

Alaska'da 6.5 büyüklüğünde deprem

18:27 17.09.2026 (güncellendi: 18:28 17.09.2026)
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© Fotoğraf
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ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 108 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken can veya mal kaybı bildirilmedi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Nikolski bölgesinin 166 kilometre batısında olduğu belirtildi.
Yaklaşık 108 kilometre derinlikte kaydedilen depremde tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremde henüz herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
USGS'ye göre Alaska-Aleut Adaları hattı, dünyanın sismik açıdan en aktif bölgelerinden biri. Bölgede son yüzyılda 8'in üzerinde çok sayıda büyük deprem meydana geldi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2026
SON DEPREMLER
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12 Eylül, 02:40
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