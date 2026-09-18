https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/kuresel-gida-krizi-kapida-dunya-genelinde-aclik-cekenlerin-sayisi-520-milyona-ulasabilir-1108862764.html

Küresel gıda krizi kapıda: Dünya genelinde açlık çekenlerin sayısı 520 milyona ulaşabilir

Küresel gıda krizi kapıda: Dünya genelinde açlık çekenlerin sayısı 520 milyona ulaşabilir

Sputnik Türkiye

Ortadoğu’da tırmanan çatışmalar ve kritik tedarik hatlarında yaşanan aksamalar, küresel gıda güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor. Birleşmiş Milletler (BM)... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T15:57+0300

2026-09-18T15:57+0300

2026-09-18T15:58+0300

dünya

açlık

birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao)

ortadoğu

enerji

gübre

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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Rusya Federasyonu İrtibat Ofisi Direktörü Oleg Kobyakov, yaptığı son değerlendirmelerde küresel gıda krizine ilişkin endişe verici projeksiyonları kamuoyuyla paylaştı. Kobyakov, Ortadoğu'da devam eden çatışmaların olumsuz etkileri sebebiyle 2030 yılına kadar dünyada açlıkla mücadele eden nüfusun 510 ila 520 milyon seviyesine ulaşabileceğini ifade etti.Söz konusu kriz öncesinde bu rakamın 503 milyon seviyesinde öngörüldüğünü hatırlatan FAO Yetkilisi, mevcut tahminlerin yalnızca mevcut askerî gerilim temel alınarak hazırlandığına dikkat çekti. Kobyakov; iklim değişikliğine bağlı aşırı hava olayları gibi ilave olumsuz faktörlerin sürece dahil olması halinde tablonun daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulundu.Enerji ve gübre fiyatları üzerinden zincirleme etkiOrtadoğu’daki istikrarsızlığın küresel pazarlar üzerindeki etkilerine değinen Kobyakov, krizin enerji ve gübre maliyetlerinde artışa yol açarak kriz bölgesinin dışındaki ülkeleri de doğrudan etkileyebileceğini belirtti.

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açlık, birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao), ortadoğu, enerji, gübre