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Küresel gıda krizi kapıda: Dünya genelinde açlık çekenlerin sayısı 520 milyona ulaşabilir
Küresel gıda krizi kapıda: Dünya genelinde açlık çekenlerin sayısı 520 milyona ulaşabilir
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Ortadoğu’da tırmanan çatışmalar ve kritik tedarik hatlarında yaşanan aksamalar, küresel gıda güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor. Birleşmiş Milletler (BM)... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T15:57+0300
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dünya
açlık
birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao)
ortadoğu
enerji
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Rusya Federasyonu İrtibat Ofisi Direktörü Oleg Kobyakov, yaptığı son değerlendirmelerde küresel gıda krizine ilişkin endişe verici projeksiyonları kamuoyuyla paylaştı. Kobyakov, Ortadoğu'da devam eden çatışmaların olumsuz etkileri sebebiyle 2030 yılına kadar dünyada açlıkla mücadele eden nüfusun 510 ila 520 milyon seviyesine ulaşabileceğini ifade etti.Söz konusu kriz öncesinde bu rakamın 503 milyon seviyesinde öngörüldüğünü hatırlatan FAO Yetkilisi, mevcut tahminlerin yalnızca mevcut askerî gerilim temel alınarak hazırlandığına dikkat çekti. Kobyakov; iklim değişikliğine bağlı aşırı hava olayları gibi ilave olumsuz faktörlerin sürece dahil olması halinde tablonun daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulundu.Enerji ve gübre fiyatları üzerinden zincirleme etkiOrtadoğu’daki istikrarsızlığın küresel pazarlar üzerindeki etkilerine değinen Kobyakov, krizin enerji ve gübre maliyetlerinde artışa yol açarak kriz bölgesinin dışındaki ülkeleri de doğrudan etkileyebileceğini belirtti.
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açlık, birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao), ortadoğu, enerji, gübre
açlık, birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao), ortadoğu, enerji, gübre

Küresel gıda krizi kapıda: Dünya genelinde açlık çekenlerin sayısı 520 milyona ulaşabilir

15:57 18.09.2026 (güncellendi: 15:58 18.09.2026)
© SputnikGazze Şeridi'nde açlık var: ‘Torunum benden yemek istedi ama ona verecek yemek bulamıyorum’
Gazze Şeridi'nde açlık var: ‘Torunum benden yemek istedi ama ona verecek yemek bulamıyorum’ - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
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Ortadoğu’da tırmanan çatışmalar ve kritik tedarik hatlarında yaşanan aksamalar, küresel gıda güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, önümüzdeki yıllarda yüz milyonlarca insan açlık riskiyle karşı karşıya kalabilir.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Rusya Federasyonu İrtibat Ofisi Direktörü Oleg Kobyakov, yaptığı son değerlendirmelerde küresel gıda krizine ilişkin endişe verici projeksiyonları kamuoyuyla paylaştı. Kobyakov, Ortadoğu'da devam eden çatışmaların olumsuz etkileri sebebiyle 2030 yılına kadar dünyada açlıkla mücadele eden nüfusun 510 ila 520 milyon seviyesine ulaşabileceğini ifade etti.
Söz konusu kriz öncesinde bu rakamın 503 milyon seviyesinde öngörüldüğünü hatırlatan FAO Yetkilisi, mevcut tahminlerin yalnızca mevcut askerî gerilim temel alınarak hazırlandığına dikkat çekti. Kobyakov; iklim değişikliğine bağlı aşırı hava olayları gibi ilave olumsuz faktörlerin sürece dahil olması halinde tablonun daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulundu.

Enerji ve gübre fiyatları üzerinden zincirleme etki

Ortadoğu’daki istikrarsızlığın küresel pazarlar üzerindeki etkilerine değinen Kobyakov, krizin enerji ve gübre maliyetlerinde artışa yol açarak kriz bölgesinin dışındaki ülkeleri de doğrudan etkileyebileceğini belirtti.
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