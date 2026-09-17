https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/kasif-kozinoglu-sorusturmasinda-yeni-dalga-3-kisi-gozaltina-alindi-aralarinda-bassavci-da-var-1108825711.html

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltı kararları: Aralarında dönemin başsavcısı da var

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltı kararları: Aralarında dönemin başsavcısı da var

Sputnik Türkiye

Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında 4 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T10:11+0300

2026-09-17T10:11+0300

2026-09-17T10:56+0300

türki̇ye

kaşif kozinoğlu

cumhuriyet başsavcılığı

gözaltı

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Eski MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım ile dosyaya takipsizlik kararı veren başsavcı Ali İşgören ve dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan gözaltına alındı. Koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı verildi. Yeni gözaltı kararları Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında, Kozinoğlu'nun ölümünün meydana geldiği tarihte dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, Cezaevi Savcısı, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşına yönelik olarak, İstanbul ve Ankara'da, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon yapıldı.Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım, meydana geldiği tarihte dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olan ve takipsizlik kararı veren Ali İşgören ile dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan gözaltına alındı. Ayrıca Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı olan Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı verildi ve Uğur ile iletişime geçildi.

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kaşif kozinoğlu, cumhuriyet başsavcılığı, gözaltı