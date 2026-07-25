https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/kadir-inanirin-uc-ayri-vasiyeti-oldugu-ortaya-cikti-mal-varligini-kime-biraktigi-merak-ediliyor-1107538262.html
Kadir İnanır'ın üç ayrı vasiyeti olduğu ortaya çıktı: Mal varlığını kime bıraktığı merak ediliyor
Kadir İnanır'ın üç ayrı vasiyeti olduğu ortaya çıktı: Mal varlığını kime bıraktığı merak ediliyor
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın üç ayrı vasiyet hazırladığı ortaya çıktı. Vasiyetlerin eylül ayında açılacağı belirtilirken malvarlığını kime bıraktığı merak... 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T10:49+0300
2026-07-25T10:49+0300
2026-07-25T10:49+0300
yaşam
kadir i̇nanır
vasiyetname
miras
koleksiyon
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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden olan Kadir İnanır'ın ölümünün ardından usta oyuncunun, 2015 yılında bir vasiyet ve 2022 yılında noter huzurunda iki ayrı vasiyet daha hazırladığı öğrenildi. Vasiyetlerin eylül ayında açılması beklenirken, gayrimenkul ve banka hesaplarının yanı sıra koleksiyonlarının da kime kalacağı merak ediliyor. 3 ayrı vasiyet hazırladığı ortaya çıktıHürriyet'in haberine göre, usta oyuncu, ilk olarak 2015 yılında bir vasiyet hazırladı. Ardından 2022 yılında noter huzurunda iki ayrı vasiyet hazırladı. İçeriği henüz açıklanmayan vasiyetlerin, yasal sürecin tamamlanmasının ardından eylül ayında açılacağı öğrenildi. Böylece İnanır’ın malvarlığını kimlere bırakmayı tercih ettiği de resmi olarak netleşecek. Bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulü bulunduğu belirtilen sanatçının mirasının nasıl paylaşılacağı, vasiyetlerin açıklanmasıyla birlikte kesinlik kazanacak.İlginç koleksiyonlara sahip olduğu biliniyorİnanır'ın mal varlığı arasında yalnızca gayrimenkul ve banka hesapları değil, yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da bulunuyor. Usta oyuncunun yaklaşık 25 adet Rolex saatinin yanı sıra ağırlıklı olarak S.T. Dupont, Cartier, Dunhill ve Zippo marka altın kaplama çakmaklardan oluşan koleksiyonu ile özel işlemeli yüzükleri de dikkat çekiyor. Kurbağalara olan ilgisiyle tanınan İnanır’ın, dünyanın farklı ülkelerinden topladığı yaklaşık 3 bin kurbağa figürü de koleksiyonunun önemli parçaları arasında yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/kadir-inanir-hayatini-kaybetti-1106805832.html
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kadir i̇nanır, vasiyetname, miras, koleksiyon
kadir i̇nanır, vasiyetname, miras, koleksiyon
Kadir İnanır'ın üç ayrı vasiyeti olduğu ortaya çıktı: Mal varlığını kime bıraktığı merak ediliyor
Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın üç ayrı vasiyet hazırladığı ortaya çıktı. Vasiyetlerin eylül ayında açılacağı belirtilirken malvarlığını kime bıraktığı merak konusu oldu.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden olan Kadir İnanır'ın ölümünün ardından usta oyuncunun, 2015 yılında bir vasiyet ve 2022 yılında noter huzurunda iki ayrı vasiyet daha hazırladığı öğrenildi. Vasiyetlerin eylül ayında açılması beklenirken, gayrimenkul ve banka hesaplarının yanı sıra koleksiyonlarının da kime kalacağı merak ediliyor.
3 ayrı vasiyet hazırladığı ortaya çıktı
Hürriyet'in haberine göre, usta oyuncu, ilk olarak 2015 yılında bir vasiyet hazırladı. Ardından 2022 yılında noter huzurunda iki ayrı vasiyet hazırladı. İçeriği henüz açıklanmayan vasiyetlerin, yasal sürecin tamamlanmasının ardından eylül ayında açılacağı öğrenildi. Böylece İnanır’ın malvarlığını kimlere bırakmayı tercih ettiği de resmi olarak netleşecek. Bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulü bulunduğu belirtilen sanatçının mirasının nasıl paylaşılacağı, vasiyetlerin açıklanmasıyla birlikte kesinlik kazanacak.
İlginç koleksiyonlara sahip olduğu biliniyor
İnanır'ın mal varlığı arasında yalnızca gayrimenkul ve banka hesapları değil, yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da bulunuyor. Usta oyuncunun yaklaşık 25 adet Rolex saatinin yanı sıra ağırlıklı olarak S.T. Dupont, Cartier, Dunhill ve Zippo marka altın kaplama çakmaklardan oluşan koleksiyonu ile özel işlemeli yüzükleri de dikkat çekiyor. Kurbağalara olan ilgisiyle tanınan İnanır’ın, dünyanın farklı ülkelerinden topladığı yaklaşık 3 bin kurbağa figürü de koleksiyonunun önemli parçaları arasında yer alıyor.