Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/istinye-cubuklu-arabali-vapur-seferleri-geri-dondu-yeni-ucretler-belli-oldu-1108845950.html
İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferleri geri döndü: Yeni ücretler belli oldu
İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferleri geri döndü: Yeni ücretler belli oldu
Sputnik Türkiye
Geçen yıl kapatılan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı yeniden açılmasına karar verildi. Arabalı Vapur Hattı'nın yeni ücretleri de belli oldu. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T08:21+0300
2026-09-18T08:22+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stinye
arabalı vapur
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098712404_2:0:770:432_1920x0_80_0_0_3c9c7e5d5c526416eff4aad68fe85486.jpg
İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı seferleri yeniden başlıyor. İBB Meclisi'nde, 31 Temmuz 2025'te hizmeti durdurulan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın yeniden İBB uhdesinde işletilmesine karar verildi, yeni ücret tarifesi de kabul edildi. Otomobil geçişi 220 lira oldu Bu kapsamda, motosikletin 100 lira, otomobilin 220 lira, arazi aracının 250 lira, minibüs ile küçük otobüsün 320 lira, 20-27 koltuklu otobüsün 625 lira olması istendi. Bisikletin ücretsiz olduğu ve sadece yolcu ücreti alınacağı belirtilen teklifte, azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş N1 kategorisindeki motorlu taşıtların ise 430 lira olması talep edildi. Mecliste yapılan oylamada, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın ücret tarifesi kabul edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/motorin-fiyatlari-100-lirayi-gecti-1108822522.html
türki̇ye
i̇stinye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098712404_98:0:674:432_1920x0_80_0_0_65215c86d07bba86196b3e78ef778f08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stinye, arabalı vapur
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stinye, arabalı vapur

İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferleri geri döndü: Yeni ücretler belli oldu

08:21 18.09.2026 (güncellendi: 08:22 18.09.2026)
arabalı vapur
arabalı vapur - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
Abone ol
Geçen yıl kapatılan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı yeniden açılmasına karar verildi. Arabalı Vapur Hattı'nın yeni ücretleri de belli oldu.
İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı seferleri yeniden başlıyor. İBB Meclisi'nde, 31 Temmuz 2025'te hizmeti durdurulan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın yeniden İBB uhdesinde işletilmesine karar verildi, yeni ücret tarifesi de kabul edildi.

Otomobil geçişi 220 lira oldu

Bu kapsamda, motosikletin 100 lira, otomobilin 220 lira, arazi aracının 250 lira, minibüs ile küçük otobüsün 320 lira, 20-27 koltuklu otobüsün 625 lira olması istendi. Bisikletin ücretsiz olduğu ve sadece yolcu ücreti alınacağı belirtilen teklifte, azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş N1 kategorisindeki motorlu taşıtların ise 430 lira olması talep edildi. Mecliste yapılan oylamada, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın ücret tarifesi kabul edildi.
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
EKONOMİ
Motorin fiyatları 100 lirayı geçti
Dün, 08:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала