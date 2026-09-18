https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/istinye-cubuklu-arabali-vapur-seferleri-geri-dondu-yeni-ucretler-belli-oldu-1108845950.html
İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferleri geri döndü: Yeni ücretler belli oldu
İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferleri geri döndü: Yeni ücretler belli oldu
Sputnik Türkiye
Geçen yıl kapatılan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı yeniden açılmasına karar verildi. Arabalı Vapur Hattı'nın yeni ücretleri de belli oldu. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
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İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı seferleri yeniden başlıyor. İBB Meclisi'nde, 31 Temmuz 2025'te hizmeti durdurulan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın yeniden İBB uhdesinde işletilmesine karar verildi, yeni ücret tarifesi de kabul edildi. Otomobil geçişi 220 lira oldu Bu kapsamda, motosikletin 100 lira, otomobilin 220 lira, arazi aracının 250 lira, minibüs ile küçük otobüsün 320 lira, 20-27 koltuklu otobüsün 625 lira olması istendi. Bisikletin ücretsiz olduğu ve sadece yolcu ücreti alınacağı belirtilen teklifte, azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş N1 kategorisindeki motorlu taşıtların ise 430 lira olması talep edildi. Mecliste yapılan oylamada, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın ücret tarifesi kabul edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/motorin-fiyatlari-100-lirayi-gecti-1108822522.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stinye, arabalı vapur
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stinye, arabalı vapur
İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferleri geri döndü: Yeni ücretler belli oldu
08:21 18.09.2026 (güncellendi: 08:22 18.09.2026)
Geçen yıl kapatılan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı yeniden açılmasına karar verildi. Arabalı Vapur Hattı'nın yeni ücretleri de belli oldu.
İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı seferleri yeniden başlıyor. İBB Meclisi'nde, 31 Temmuz 2025'te hizmeti durdurulan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın yeniden İBB uhdesinde işletilmesine karar verildi, yeni ücret tarifesi de kabul edildi.
Otomobil geçişi 220 lira oldu
Bu kapsamda, motosikletin 100 lira, otomobilin 220 lira, arazi aracının 250 lira, minibüs ile küçük otobüsün 320 lira, 20-27 koltuklu otobüsün 625 lira olması istendi. Bisikletin ücretsiz olduğu ve sadece yolcu ücreti alınacağı belirtilen teklifte, azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş N1 kategorisindeki motorlu taşıtların ise 430 lira olması talep edildi. Mecliste yapılan oylamada, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın ücret tarifesi kabul edildi.