https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/istinye-cubuklu-arabali-vapur-seferleri-geri-dondu-yeni-ucretler-belli-oldu-1108845950.html

İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferleri geri döndü: Yeni ücretler belli oldu

İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferleri geri döndü: Yeni ücretler belli oldu

Sputnik Türkiye

Geçen yıl kapatılan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı yeniden açılmasına karar verildi. Arabalı Vapur Hattı'nın yeni ücretleri de belli oldu. 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T08:21+0300

2026-09-18T08:21+0300

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stinye

arabalı vapur

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İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı seferleri yeniden başlıyor. İBB Meclisi'nde, 31 Temmuz 2025'te hizmeti durdurulan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın yeniden İBB uhdesinde işletilmesine karar verildi, yeni ücret tarifesi de kabul edildi. Otomobil geçişi 220 lira oldu Bu kapsamda, motosikletin 100 lira, otomobilin 220 lira, arazi aracının 250 lira, minibüs ile küçük otobüsün 320 lira, 20-27 koltuklu otobüsün 625 lira olması istendi. Bisikletin ücretsiz olduğu ve sadece yolcu ücreti alınacağı belirtilen teklifte, azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş N1 kategorisindeki motorlu taşıtların ise 430 lira olması talep edildi. Mecliste yapılan oylamada, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın ücret tarifesi kabul edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/motorin-fiyatlari-100-lirayi-gecti-1108822522.html

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