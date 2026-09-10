https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/sular-cekildi-batik-koy-yeniden-gun-yuzune-cikti-1108669284.html
Sular çekildi, 'batık köy' yeniden gün yüzüne çıktı: 10 yıl önce su altında kalmıştı
Sular çekildi, 'batık köy' yeniden gün yüzüne çıktı: 10 yıl önce su altında kalmıştı
Sputnik Türkiye
Isparta'da Kasımlar Barajı'nda suların çekilmesiyle batık Darıbükü Köyü yeniden gün yüzüne çıktı. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T16:59+0300
2026-09-10T16:59+0300
2026-09-10T16:59+0300
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köy
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batık köy
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Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Kasımlar Barajı'nda suların çekilmesiyle, batık Darıbükü köyü yeniden gün yüzüne çıktı.10 yıl önce sular altında kalmıştıAksu ve Eğirdir ilçelerinden doğan suyun oluşturduğu Köprüçay Nehri üzerinde 2016 yılında yapımı tamamlanan Kasımlar Barajı nedeniyle Darıbükü köyü su altında kaldı.Köydeki ev sahiplerine ise farklı alanlarda yeni konut yapılarak teslim edildi.Özellikle yaz döneminde suların çekilmesiyle köyde bulunan taş evler, cami, okul, eski yapılar ve elektrik nakil hatları yeniden görünür hale geldi.Geçmişin izlerini taşıyan köyde gün yüzüne çıkan alanlar dron ile görüntülendi.Özellikle sonbaharda seyirlik görüntüler oluşturan "batık köy" doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/sanliurfada-4-bin-500-donumluk-araziye-sahip-koy-satiliga-cikti-istenen-fiyat-aciklandi--1108259986.html
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isparta, eğirdir, köy, baraj, batık köy
isparta, eğirdir, köy, baraj, batık köy
Sular çekildi, 'batık köy' yeniden gün yüzüne çıktı: 10 yıl önce su altında kalmıştı
Isparta'da Kasımlar Barajı'nda suların çekilmesiyle batık Darıbükü Köyü yeniden gün yüzüne çıktı.
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Kasımlar Barajı'nda suların çekilmesiyle, batık Darıbükü köyü yeniden gün yüzüne çıktı.
10 yıl önce sular altında kalmıştı
Aksu ve Eğirdir ilçelerinden doğan suyun oluşturduğu Köprüçay Nehri üzerinde 2016 yılında yapımı tamamlanan Kasımlar Barajı nedeniyle Darıbükü köyü su altında kaldı.
Köydeki ev sahiplerine ise farklı alanlarda yeni konut yapılarak teslim edildi.
Özellikle yaz döneminde suların çekilmesiyle köyde bulunan taş evler, cami, okul, eski yapılar ve elektrik nakil hatları yeniden görünür hale geldi.
Geçmişin izlerini taşıyan köyde gün yüzüne çıkan alanlar dron ile görüntülendi.
Özellikle sonbaharda seyirlik görüntüler oluşturan "batık köy" doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.