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Sular çekildi, 'batık köy' yeniden gün yüzüne çıktı: 10 yıl önce su altında kalmıştı
Sular çekildi, 'batık köy' yeniden gün yüzüne çıktı: 10 yıl önce su altında kalmıştı
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Isparta'da Kasımlar Barajı'nda suların çekilmesiyle batık Darıbükü Köyü yeniden gün yüzüne çıktı. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T16:59+0300
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yaşam
isparta
eğirdir
köy
baraj
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Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Kasımlar Barajı'nda suların çekilmesiyle, batık Darıbükü köyü yeniden gün yüzüne çıktı.10 yıl önce sular altında kalmıştıAksu ve Eğirdir ilçelerinden doğan suyun oluşturduğu Köprüçay Nehri üzerinde 2016 yılında yapımı tamamlanan Kasımlar Barajı nedeniyle Darıbükü köyü su altında kaldı.Köydeki ev sahiplerine ise farklı alanlarda yeni konut yapılarak teslim edildi.Özellikle yaz döneminde suların çekilmesiyle köyde bulunan taş evler, cami, okul, eski yapılar ve elektrik nakil hatları yeniden görünür hale geldi.Geçmişin izlerini taşıyan köyde gün yüzüne çıkan alanlar dron ile görüntülendi.Özellikle sonbaharda seyirlik görüntüler oluşturan "batık köy" doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/sanliurfada-4-bin-500-donumluk-araziye-sahip-koy-satiliga-cikti-istenen-fiyat-aciklandi--1108259986.html
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isparta, eğirdir, köy, baraj, batık köy
isparta, eğirdir, köy, baraj, batık köy

Sular çekildi, 'batık köy' yeniden gün yüzüne çıktı: 10 yıl önce su altında kalmıştı

16:59 10.09.2026
© Bahadır ArıcıIsparta
Isparta - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© Bahadır Arıcı
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Isparta'da Kasımlar Barajı'nda suların çekilmesiyle batık Darıbükü Köyü yeniden gün yüzüne çıktı.
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Kasımlar Barajı'nda suların çekilmesiyle, batık Darıbükü köyü yeniden gün yüzüne çıktı.
© Bahadır ArıcıIsparta
Isparta - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
Isparta
© Bahadır Arıcı

10 yıl önce sular altında kalmıştı

Aksu ve Eğirdir ilçelerinden doğan suyun oluşturduğu Köprüçay Nehri üzerinde 2016 yılında yapımı tamamlanan Kasımlar Barajı nedeniyle Darıbükü köyü su altında kaldı.
Köydeki ev sahiplerine ise farklı alanlarda yeni konut yapılarak teslim edildi.
Özellikle yaz döneminde suların çekilmesiyle köyde bulunan taş evler, cami, okul, eski yapılar ve elektrik nakil hatları yeniden görünür hale geldi.
© Bahadır ArıcıIsparta
Isparta - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
Isparta
© Bahadır Arıcı
Geçmişin izlerini taşıyan köyde gün yüzüne çıkan alanlar dron ile görüntülendi.
Özellikle sonbaharda seyirlik görüntüler oluşturan "batık köy" doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.
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