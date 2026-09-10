https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/sular-cekildi-batik-koy-yeniden-gun-yuzune-cikti-1108669284.html

Sular çekildi, 'batık köy' yeniden gün yüzüne çıktı: 10 yıl önce su altında kalmıştı

Sular çekildi, 'batık köy' yeniden gün yüzüne çıktı: 10 yıl önce su altında kalmıştı

Sputnik Türkiye

Isparta'da Kasımlar Barajı'nda suların çekilmesiyle batık Darıbükü Köyü yeniden gün yüzüne çıktı. 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T16:59+0300

2026-09-10T16:59+0300

2026-09-10T16:59+0300

yaşam

isparta

eğirdir

köy

baraj

batık köy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0a/1108668549_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5c378f9872f4e6edb38e035a5d016291.jpg

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Kasımlar Barajı'nda suların çekilmesiyle, batık Darıbükü köyü yeniden gün yüzüne çıktı.10 yıl önce sular altında kalmıştıAksu ve Eğirdir ilçelerinden doğan suyun oluşturduğu Köprüçay Nehri üzerinde 2016 yılında yapımı tamamlanan Kasımlar Barajı nedeniyle Darıbükü köyü su altında kaldı.Köydeki ev sahiplerine ise farklı alanlarda yeni konut yapılarak teslim edildi.Özellikle yaz döneminde suların çekilmesiyle köyde bulunan taş evler, cami, okul, eski yapılar ve elektrik nakil hatları yeniden görünür hale geldi.Geçmişin izlerini taşıyan köyde gün yüzüne çıkan alanlar dron ile görüntülendi.Özellikle sonbaharda seyirlik görüntüler oluşturan "batık köy" doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/sanliurfada-4-bin-500-donumluk-araziye-sahip-koy-satiliga-cikti-istenen-fiyat-aciklandi--1108259986.html

isparta

eğirdir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isparta, eğirdir, köy, baraj, batık köy