https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/iki-apartman-bosaltildi-duvarlarinda-catlama-ve-ayrilmalar-ortaya-cikti-1108846244.html
İki apartman boşaltıldı: Duvarlarında çatlama ve ayrılmalar ortaya çıktı
İki apartman boşaltıldı: Duvarlarında çatlama ve ayrılmalar ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da duvarlarında çatlamalar meydana gelen iki apartman boşaltıldı. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T08:38+0300
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde duvarlarında çatlamalar meydana gelen iki apartman tedbiren tahliye edildi.Binadan sesler gelince kendilerini dışarı attılarCumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak’ta bulunan beşer katlı birbirine bitişik iki apartmanın duvarlarından sesler gelmesi üzerine vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Sokağın girişini kapatan ekipler, toplam 10 dairenin bulunduğu iki apartmanda inceleme yaptı.İki binanın duvarlarında çatlamalar ve ayrılmalar tespit eden ekipler, önüne şerit çektikleri apartmanları mühürledi.Apartmanların yan tarafında devam eden inşaatın temelinden alınan hafriyat nedeniyle iki binada çatlakların meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerine, inşaat da tedbiren şerit içerisine alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/kocaelide-kolonlardan-ses-gelen-4-katli-bina-bosaltildi-1108278594.html
türki̇ye
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i̇stanbul, bina
İki apartman boşaltıldı: Duvarlarında çatlama ve ayrılmalar ortaya çıktı
İstanbul'da duvarlarında çatlamalar meydana gelen iki apartman boşaltıldı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde duvarlarında çatlamalar meydana gelen iki apartman tedbiren tahliye edildi.
Binadan sesler gelince kendilerini dışarı attılar
Cumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak’ta bulunan beşer katlı birbirine bitişik iki apartmanın duvarlarından sesler gelmesi üzerine vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sokağın girişini kapatan ekipler, toplam 10 dairenin bulunduğu iki apartmanda inceleme yaptı.
İki binanın duvarlarında çatlamalar ve ayrılmalar tespit eden ekipler, önüne şerit çektikleri apartmanları mühürledi.
Apartmanların yan tarafında devam eden inşaatın temelinden alınan hafriyat nedeniyle iki binada çatlakların meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerine, inşaat da tedbiren şerit içerisine alındı.