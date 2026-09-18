https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/iki-apartman-bosaltildi-duvarlarinda-catlama-ve-ayrilmalar-ortaya-cikti-1108846244.html

İki apartman boşaltıldı: Duvarlarında çatlama ve ayrılmalar ortaya çıktı

İki apartman boşaltıldı: Duvarlarında çatlama ve ayrılmalar ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da duvarlarında çatlamalar meydana gelen iki apartman boşaltıldı. 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T08:38+0300

2026-09-18T08:38+0300

2026-09-18T08:38+0300

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i̇stanbul

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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde duvarlarında çatlamalar meydana gelen iki apartman tedbiren tahliye edildi.Binadan sesler gelince kendilerini dışarı attılarCumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak’ta bulunan beşer katlı birbirine bitişik iki apartmanın duvarlarından sesler gelmesi üzerine vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Sokağın girişini kapatan ekipler, toplam 10 dairenin bulunduğu iki apartmanda inceleme yaptı.İki binanın duvarlarında çatlamalar ve ayrılmalar tespit eden ekipler, önüne şerit çektikleri apartmanları mühürledi.Apartmanların yan tarafında devam eden inşaatın temelinden alınan hafriyat nedeniyle iki binada çatlakların meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerine, inşaat da tedbiren şerit içerisine alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/kocaelide-kolonlardan-ses-gelen-4-katli-bina-bosaltildi-1108278594.html

türki̇ye

i̇stanbul

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