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İki apartman boşaltıldı: Duvarlarında çatlama ve ayrılmalar ortaya çıktı
İki apartman boşaltıldı: Duvarlarında çatlama ve ayrılmalar ortaya çıktı
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İstanbul'da duvarlarında çatlamalar meydana gelen iki apartman boşaltıldı. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde duvarlarında çatlamalar meydana gelen iki apartman tedbiren tahliye edildi.Binadan sesler gelince kendilerini dışarı attılarCumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak’ta bulunan beşer katlı birbirine bitişik iki apartmanın duvarlarından sesler gelmesi üzerine vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Sokağın girişini kapatan ekipler, toplam 10 dairenin bulunduğu iki apartmanda inceleme yaptı.İki binanın duvarlarında çatlamalar ve ayrılmalar tespit eden ekipler, önüne şerit çektikleri apartmanları mühürledi.Apartmanların yan tarafında devam eden inşaatın temelinden alınan hafriyat nedeniyle iki binada çatlakların meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerine, inşaat da tedbiren şerit içerisine alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/kocaelide-kolonlardan-ses-gelen-4-katli-bina-bosaltildi-1108278594.html
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i̇stanbul, bina
i̇stanbul, bina

İki apartman boşaltıldı: Duvarlarında çatlama ve ayrılmalar ortaya çıktı

08:38 18.09.2026
© Cem TekkeşinoğluSultangazi
Sultangazi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© Cem Tekkeşinoğlu
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İstanbul'da duvarlarında çatlamalar meydana gelen iki apartman boşaltıldı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde duvarlarında çatlamalar meydana gelen iki apartman tedbiren tahliye edildi.

Binadan sesler gelince kendilerini dışarı attılar

Cumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak’ta bulunan beşer katlı birbirine bitişik iki apartmanın duvarlarından sesler gelmesi üzerine vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sokağın girişini kapatan ekipler, toplam 10 dairenin bulunduğu iki apartmanda inceleme yaptı.
İki binanın duvarlarında çatlamalar ve ayrılmalar tespit eden ekipler, önüne şerit çektikleri apartmanları mühürledi.
Apartmanların yan tarafında devam eden inşaatın temelinden alınan hafriyat nedeniyle iki binada çatlakların meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerine, inşaat da tedbiren şerit içerisine alındı.
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