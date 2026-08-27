https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/kocaelide-kolonlardan-ses-gelen-4-katli-bina-bosaltildi-1108278594.html

Kocaeli'de kolonlardan ses gelen 4 katlı bina boşaltıldı

Kocaeli'de kolonlardan ses gelen 4 katlı bina boşaltıldı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kolon ve kirişlerinden sesler gelen 4 katlı bina, bina sakinlerinin ihbarı üzerine tedbiren tahliye edildi. Yan tarafındaki inşaat... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T06:50+0300

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Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Karanfilli Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda korku dolu anlar yaşandı. Binanın taşıyıcı kolon ve kirişlerinden gelen çatlama seslerini fark eden bina sakinleri, olası bir çökme tehlikesine karşı durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbarın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, zabıta ve AFAD ekipleri sevk edildi.Ekipler sevk edildi: Bina hızlıca tahliye edildiOlay yerine ulaşan güvenlik ve kurtarma ekipleri, güvenlik riski nedeniyle 4 katlı yapıyı ivedilikle boşalttı. Bina çevresine güvenlik şeridi çekilerek vatandaşların alana yaklaşması engellendi.Tahliyenin ardından yapılan ilk kontrollerde yapının taşıyıcı sistemlerinde hasar oluşup oluşmadığı araştırılmaya başlandı.Bitişikteki i̇nşaat temeli i̇ncelemeye alındıUzman ekiplerin olay yerindeki teknik değerlendirmeleri sürerken, dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise yapının bitişiğindeki çalışma oldu. AFAD ve belediye teknik ekipleri, seslerin kaynağını belirlemek amacıyla hem tahliye edilen binada hem de bitişiğinde temeli açılan inşaat alanı üzerinde geniş çaplı teknik inceleme yürütüyor.Bina sakinlerinin güvenli alanlara yönlendirildiği ve yapılacak teknik rapor doğrultusunda yapının akıbetine karar verileceği bildirildi.

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