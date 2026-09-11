https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/ekrem-imamogluna-2-yil-1-ay-hapis-cezasi-ve-siyasi-yasak-1108695354.html

Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak

Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak

Sputnik Türkiye

Eski Tuzla Belediye Başkanı'na hakaret suçundan yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında mahkeme 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, İmamoğlu hakkında siyasi... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T14:57+0300

2026-09-11T14:57+0300

2026-09-11T14:57+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ekrem i̇mamoğlu

tuzla

hakaret

siyasi yasak

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Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada hakim karşısına çıktı. Mahkeme İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti.İki kez beraat etmiştiİmamoğlu, üç yıl önce aynı davada yargılanıp iki kez beraat etmişti . İstinaf mahkemesi usulsüzlük nedeniyle söz konusu kararları bozmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/40-yila-kadar-hapsi-isteniyordu-veyis-ates-tahliye-edildi-1108558489.html

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, tuzla, hakaret, siyasi yasak