https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/ekrem-imamogluna-2-yil-1-ay-hapis-cezasi-ve-siyasi-yasak-1108695354.html
Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak
Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak
Sputnik Türkiye
Eski Tuzla Belediye Başkanı'na hakaret suçundan yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında mahkeme 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, İmamoğlu hakkında siyasi... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T14:57+0300
2026-09-11T14:57+0300
2026-09-11T14:57+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu
tuzla
hakaret
siyasi yasak
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Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada hakim karşısına çıktı. Mahkeme İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti.İki kez beraat etmiştiİmamoğlu, üç yıl önce aynı davada yargılanıp iki kez beraat etmişti . İstinaf mahkemesi usulsüzlük nedeniyle söz konusu kararları bozmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/40-yila-kadar-hapsi-isteniyordu-veyis-ates-tahliye-edildi-1108558489.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, tuzla, hakaret, siyasi yasak
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, tuzla, hakaret, siyasi yasak
Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak
Eski Tuzla Belediye Başkanı'na hakaret suçundan yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında mahkeme 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti.
Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada hakim karşısına çıktı. Mahkeme İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti.
İmamoğlu, üç yıl önce aynı davada yargılanıp iki kez beraat etmişti . İstinaf mahkemesi usulsüzlük nedeniyle söz konusu kararları bozmuştu.