https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/galatasarayli-futbolcu-torreiraya-yumruklu-saldirida-karar-verildi-1108845325.html
Galatasaraylı futbolcu Torreira'ya yumruklu saldırıda karar verildi
Galatasaraylı futbolcu Torreira'ya yumruklu saldırıda karar verildi
Sputnik Türkiye
Galatasaraylı futbolcu Luca Torreira'ya yumruklu saldırı düzenleyen saldırgan hakkında karar açıklandı. Mahkeme saldırgana 6 ay hapis ve para cezası verdi. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T07:33+0300
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Galatasaraylı ünlü futbolcu Lucas Torreira'ya düzenlenen yumruklu saldırıyla ilgili davada karar çıktı. Mahkeme saldırgana 'tehdit' suçundan 6 ay hapis, 'basit yaralama' suçundan ise 10 bin lira adli para cezasına verdi. Ölüm tehditlerinde bulunmuştuBeyoğlu'nda 12 Mayıs 2026'da gerçekleşe olayda ünlü futbolcu Torreira. Yusuf Y. isimli kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırı sonrasında kaçan saldırganın daha öncesinde de sosyal medya hesabından ölüm tehdidinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Sabah'ın haberine göre, dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.6 ay hapis cezası verildiKararını açıklayan mahkeme, Yusuf Y.'yi zincirleme şekilde 'tehdit' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı.Yusuf Y.'yi 'basit yaralama' suçundan ise 10 bin lira adli para cezasıyla cezalandıran mahkeme, her 2 suçtan da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/galatasarayli-oyuncu-torreiraya-saldiran-kisi-adliyeye-sevk-edildi-kiz-meselesi-dedi-tehdit-1105695525.html
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Galatasaraylı futbolcu Torreira'ya yumruklu saldırıda karar verildi
Galatasaraylı futbolcu Luca Torreira'ya yumruklu saldırı düzenleyen saldırgan hakkında karar açıklandı. Mahkeme saldırgana 6 ay hapis ve para cezası verdi.
Galatasaraylı ünlü futbolcu Lucas Torreira'ya düzenlenen yumruklu saldırıyla ilgili davada karar çıktı. Mahkeme saldırgana 'tehdit' suçundan 6 ay hapis, 'basit yaralama' suçundan ise 10 bin lira adli para cezasına verdi.
Ölüm tehditlerinde bulunmuştu
Beyoğlu'nda 12 Mayıs 2026'da gerçekleşe olayda ünlü futbolcu Torreira. Yusuf Y. isimli kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırı sonrasında kaçan saldırganın daha öncesinde de sosyal medya hesabından ölüm tehdidinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Sabah'ın haberine göre, dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.
6 ay hapis cezası verildi
Kararını açıklayan mahkeme, Yusuf Y.'yi zincirleme şekilde 'tehdit' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı.Yusuf Y.'yi 'basit yaralama' suçundan ise 10 bin lira adli para cezasıyla cezalandıran mahkeme, her 2 suçtan da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.