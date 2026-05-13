Galatasaraylı oyuncu Torreira'ya saldıran kişi adliyeye sevk edildi: 'Kız meselesi' dedi, tehdit mesajları ortaya çıktı

Galatasaraylı oyuncu Lucas Torreira'ya yumruklu saldırı düzenlenen Yusuf Yıldırım adliyeye sevk edildi. Saldırganın ifadesinde 'kız meselesi' yüzünden... 13.05.2026, Sputnik Türkiye

Galatasaraylı ünlü futbolcu Lucas Torreira dün akşam bir AVM'de yumruklu saldırıya uğramıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Yusuf Yıldırım isimli kişi yakalanırken ifadesi de ortaya çıktı. Yıldırım, 'kız meselesi' nedeniyle Torreira'ya saldırdığını söylerken, sosyal medya paylaşımlarında da ünlü ismi ölümle tehdit ettiği mesajlar ortaya çıktı. Saldırgan adliyeye sevk edildi. Bir anda yumruk atmaya çalıştıSabah'ın haberine göre, Beyoğlu'nda bir AVM içerisindeki kafede gerçekleşen olayda, Lucas Torreira, oyun alanında bulunduğu sırada Yusuf Yıldırım yanına geldi. İddiaya göre Yusuf Yıldırım, merdiven başında Torreira'nın burnuna yumruk atarak darp etmeye çalıştı. Kaçmaya çalışan saldırgan polis tarafından yakalandı. Kız meselesi dediGözaltına alınan saldırganın ifadesinde sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle Torreira'yı sosyal medyadan adım adım takip ederek saldırıyı gerçekleştirdiğini anlattığı ortaya çıktı. Saldırganın kasten yaralama suçundan sabıkası olduğu belirlendi. Hakkında uzaklaştırma kararı varÖte yandan ünlü futbolcu ise polise verdiği ifadesinde, İpek B.'nin kız arkadaşı olduğunu, Yusuf Yıldırım hakkında daha önce savcılıktan 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve olayın ardından şüpheliden şikayetçi olduğunu öğrenildi.Tehdit mesajları ortaya çıktıYusuf Yıldırım'ın sosyal medya hesabından tehdit dolu mesajları da ortaya çıktı. Mesajlarında hem Galatasaray yönetimini hem de Torreira'yı 'ölümle tehdit' eden saldırgan adliyeye sevk edildi.

