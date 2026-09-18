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Fransa basını: Mossad, Elysee'nin Ortadoğu danışmanının telefonunu hackledi
Fransa basını: Mossad, Elysee'nin Ortadoğu danışmanının telefonunu hackledi
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Fransız Challenges dergisi, Elysee Sarayı'nın Kuzey Afrika ve Ortadoğu danışmanı Dora Cattuti'nin cep telefonunun İsrail istihbaratı tarafından hacklendiğini öne sürdü.
2026-09-18T16:12+0300
2026-09-18T16:12+0300
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Fransız Challenges dergisi, Elysee Sarayı'nın diplomatik biriminde Kuzey Afrika ve Ortadoğu danışmanı olarak görev yapan Dora Cattuti'nin cep telefonunun İsrail istihbarat servisleri tarafından hacklendiğini iddia etti.Derginin Fransız diplomatik bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Cattuti'nin telefonunun ele geçirildiği, cihazda gerçekleştirilen güvenlik kontrolü sırasında tespit edildi.Elysee'den açıklama: Doğrulayamıyoruzİddiayla ilgili Fransız Dışişleri Bakanlığı herhangi bir açıklama yapmadı.Elysee Sarayı'nın diplomatik birimi ise Challenges'a yaptığı açıklamada söz konusu bilgiyi doğrulamadı. Sarayın açıklamasında, "Bu bilgiyi doğrulamıyoruz" ifadesi kullanıldı.Elysee'nin resmi internet sitesinde Cattuti, Cumhurbaşkanlığının diplomatik biriminde ‘Kuzey Afrika ve Ortadoğu danışmanı’ olarak listeleniyor.Cattuti'nin söz konusu göreve şubat ayında başladığı belirtildi.Pegasus skandalını hatırlattıChallenges, iddia edilen siber saldırının İsrailli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımı ile bağlantılı geçmişteki skandalı hatırlattığını yazdı.Fransız dergisinin haberindeki iddia ise Pegasus'un kullanıldığını ortaya koymuyor. Mevcut iddiaya göre Cattuti'nin telefonu, sahte bir e-posta aracılığıyla gerçekleştirilen bir ‘oltalama saldırısının’ ardından ele geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/rapor-israil-menseli-pegasus-casus-yazilimi-pegasusu-arastiran-ap-uyesini-hedef-aldi-1106979123.html
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mossad, elysee sarayı, fransa, pegasus, i̇srail, haberler
mossad, elysee sarayı, fransa, pegasus, i̇srail, haberler

Fransa basını: Mossad, Elysee'nin Ortadoğu danışmanının telefonunu hackledi

16:12 18.09.2026
© AAMossad
Mossad - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© AA
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Fransız Challenges dergisi, Elysee Sarayı'nın Kuzey Afrika ve Ortadoğu danışmanı Dora Cattuti'nin cep telefonunun İsrail istihbaratı tarafından hacklendiğini öne sürdü.
Fransız Challenges dergisi, Elysee Sarayı'nın diplomatik biriminde Kuzey Afrika ve Ortadoğu danışmanı olarak görev yapan Dora Cattuti'nin cep telefonunun İsrail istihbarat servisleri tarafından hacklendiğini iddia etti.
Derginin Fransız diplomatik bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Cattuti'nin telefonunun ele geçirildiği, cihazda gerçekleştirilen güvenlik kontrolü sırasında tespit edildi.
İddiaya göre saldırı, Filistin Yönetimi tarafından gönderilmiş gibi görünen sahte bir e-posta üzerinden gerçekleştirilen "oltalama" saldırısının ardından gerçekleşti.

Elysee'den açıklama: Doğrulayamıyoruz

İddiayla ilgili Fransız Dışişleri Bakanlığı herhangi bir açıklama yapmadı.
Elysee Sarayı'nın diplomatik birimi ise Challenges'a yaptığı açıklamada söz konusu bilgiyi doğrulamadı. Sarayın açıklamasında, "Bu bilgiyi doğrulamıyoruz" ifadesi kullanıldı.
Elysee'nin resmi internet sitesinde Cattuti, Cumhurbaşkanlığının diplomatik biriminde ‘Kuzey Afrika ve Ortadoğu danışmanı’ olarak listeleniyor.
Cattuti'nin söz konusu göreve şubat ayında başladığı belirtildi.

Pegasus skandalını hatırlattı

Challenges, iddia edilen siber saldırının İsrailli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımı ile bağlantılı geçmişteki skandalı hatırlattığını yazdı.
Pegasus, hedef alınan cep telefonlarından veri elde edilmesini ve cihazların uzaktan izlenmesini sağlayan bir casus yazılım olarak dünya çapında çok sayıda soruşturmanın konusu olmuştu.
Fransız dergisinin haberindeki iddia ise Pegasus'un kullanıldığını ortaya koymuyor. Mevcut iddiaya göre Cattuti'nin telefonu, sahte bir e-posta aracılığıyla gerçekleştirilen bir ‘oltalama saldırısının’ ardından ele geçirildi.
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