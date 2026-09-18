https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/fransa-basini-mossad-elyseenin-ortadogu-danismaninin-telefonunu-hackledi-1108862226.html

Fransa basını: Mossad, Elysee'nin Ortadoğu danışmanının telefonunu hackledi

Fransa basını: Mossad, Elysee'nin Ortadoğu danışmanının telefonunu hackledi

Sputnik Türkiye

Fransız Challenges dergisi, Elysee Sarayı'nın Kuzey Afrika ve Ortadoğu danışmanı Dora Cattuti'nin cep telefonunun İsrail istihbaratı tarafından hacklendiğini öne sürdü.

2026-09-18T16:12+0300

2026-09-18T16:12+0300

2026-09-18T16:12+0300

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Fransız Challenges dergisi, Elysee Sarayı'nın diplomatik biriminde Kuzey Afrika ve Ortadoğu danışmanı olarak görev yapan Dora Cattuti'nin cep telefonunun İsrail istihbarat servisleri tarafından hacklendiğini iddia etti.Derginin Fransız diplomatik bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Cattuti'nin telefonunun ele geçirildiği, cihazda gerçekleştirilen güvenlik kontrolü sırasında tespit edildi.Elysee'den açıklama: Doğrulayamıyoruzİddiayla ilgili Fransız Dışişleri Bakanlığı herhangi bir açıklama yapmadı.Elysee Sarayı'nın diplomatik birimi ise Challenges'a yaptığı açıklamada söz konusu bilgiyi doğrulamadı. Sarayın açıklamasında, "Bu bilgiyi doğrulamıyoruz" ifadesi kullanıldı.Elysee'nin resmi internet sitesinde Cattuti, Cumhurbaşkanlığının diplomatik biriminde ‘Kuzey Afrika ve Ortadoğu danışmanı’ olarak listeleniyor.Cattuti'nin söz konusu göreve şubat ayında başladığı belirtildi.Pegasus skandalını hatırlattıChallenges, iddia edilen siber saldırının İsrailli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımı ile bağlantılı geçmişteki skandalı hatırlattığını yazdı.Fransız dergisinin haberindeki iddia ise Pegasus'un kullanıldığını ortaya koymuyor. Mevcut iddiaya göre Cattuti'nin telefonu, sahte bir e-posta aracılığıyla gerçekleştirilen bir ‘oltalama saldırısının’ ardından ele geçirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/rapor-israil-menseli-pegasus-casus-yazilimi-pegasusu-arastiran-ap-uyesini-hedef-aldi-1106979123.html

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