https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/fenerbahceden-mert-muldur-icin-sakatlik-aciklamasi-antrenmani-yarida-birakti-1108862642.html

Fenerbahçe’den Mert Müldür için sakatlık açıklaması: Antrenmanı yarıda bıraktı

Fenerbahçe’den Mert Müldür için sakatlık açıklaması: Antrenmanı yarıda bıraktı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, antrenmanda dizine aldığı darbe nedeniyle çalışmayı yarıda bırakan Mert Müldür’ün menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T15:53+0300

2026-09-18T15:53+0300

2026-09-18T15:53+0300

spor

fenerbahçe

mert müldür

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Fenerbahçe, savunma oyuncusu Mert Müldür’ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, antrenmanda dizine darbe alan futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını bildirdi.Antrenmanı yarıda bıraktıKulüpten yapılan açıklamaya göre Mert Müldür, gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbenin ardından çalışmaya devam edemedi.Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Futbolcumuz Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır. Ataşehir Medicana Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde oyuncumuzun menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

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fenerbahçe, mert müldür