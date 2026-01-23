Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/resmi-gazete-duyurdu-uc-ilin-emniyet-muduru-degisti-1102966820.html
Resmi Gazete duyurdu: Üç ilin emniyet müdürü değişti
Resmi Gazete duyurdu: Üç ilin emniyet müdürü değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Yalova, Bilecik ve Niğde'nin emniyet müdürleri değişti.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Yalova, Bilecik ve Niğde’nin yeni il emniyet müdürleri belli oldu. Buna göre Yalova İl Emniyet Müdürlüğü görevine Yılmaz Delen, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne Erdem Çağlar, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü’ne ise Erdinç Yüceer atandı.
Resmi Gazete duyurdu: Üç ilin emniyet müdürü değişti

00:24 23.01.2026
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Yalova, Bilecik ve Niğde’nin emniyet müdürleri değişti. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne Yılmaz Delen, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne Erdem Çağlar ve Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne Erdinç Yüceer atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Yalova, Bilecik ve Niğde’nin yeni il emniyet müdürleri belli oldu.
Buna göre Yalova İl Emniyet Müdürlüğü görevine Yılmaz Delen, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne Erdem Çağlar, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü’ne ise Erdinç Yüceer atandı.
