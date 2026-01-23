https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/resmi-gazete-duyurdu-uc-ilin-emniyet-muduru-degisti-1102966820.html

Resmi Gazete duyurdu: Üç ilin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete duyurdu: Üç ilin emniyet müdürü değişti

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Yalova, Bilecik ve Niğde’nin emniyet müdürleri değişti. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne Yılmaz Delen, Bilecik İl... 23.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-23T00:24+0300

2026-01-23T00:24+0300

2026-01-23T00:32+0300

türki̇ye

türkiye

bilecik

niğde

emniyet

emniyet müdürlüğü

polis

polis memuru

polis akademisi

polis merkezi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102966544_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2638ebc15e5b00ef5b83355e5107ac1d.jpg

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Yalova, Bilecik ve Niğde’nin yeni il emniyet müdürleri belli oldu. Buna göre Yalova İl Emniyet Müdürlüğü görevine Yılmaz Delen, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne Erdem Çağlar, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü’ne ise Erdinç Yüceer atandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/emniyet-genel-mudurlugunun-adi-degisiyor-1101952131.html

türki̇ye

bilecik

niğde

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, bilecik, niğde, emniyet, emniyet müdürlüğü, polis, polis memuru, polis akademisi, polis merkezi