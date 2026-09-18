https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/el-nino-ve-kuresel-isinma-ile-atmosferdeki-su-buhari-rekor-seviyede-asiri-yagis-ve-firtina-riski-1108848001.html

El Nino ve küresel ısınma ile atmosferdeki su buharı rekor seviyede: Aşırı yağış ve fırtına riski arttı

El Nino ve küresel ısınma ile atmosferdeki su buharı rekor seviyede: Aşırı yağış ve fırtına riski arttı

Sputnik Türkiye

Dünya atmosferindeki su buharı miktarı ağustosta şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Bilim insanları uyardı...

2026-09-18T09:44+0300

2026-09-18T09:44+0300

2026-09-18T09:44+0300

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Dünya atmosferi, ağustosta kayıtlara geçen diğer tüm aylardan daha fazla su buharı içerdi. Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği servisi Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin (C3S) verilerine göre rekor seviyeye ulaşan atmosferik nem, aşırı sıcaklar ve şiddetli yağış riskini artırıyor.Bilim insanları, atmosferdeki su buharı miktarındaki artışta küresel ısınmanın önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Bunun temel nedenlerinden biri, sıcak havanın daha fazla su buharı tutabilmesi. Pasifik Okyanusu'nda etkisini güçlendiren El Nino koşullarının da atmosferdeki nem miktarını artırdığı değerlendiriliyor.Metrekare başına 27.35 kilogram su buharıC3S verilerine göre ağustos ayında atmosferdeki toplam su buharı miktarı metrekare başına 27.35 kilogram olarak ölçüldü. Bu değer, Temmuz 2024'te kırılan önceki rekorun 0.04 kilogram üzerinde.İklim bilimcilerden birinin yaptığı hesaplamaya göre, önceki rekora kıyasla metrekare başına 0.04 kilogramlık artış, küresel ölçekte yaklaşık 20 trilyon litre ilave suya karşılık geliyor. Bu miktar, her biri 1 kilometre genişliğinde, 1 kilometre yüksekliğinde ve 1 kilometre derinliğinde 20 su küpüne denk geliyor.Aşırı yağış ve fırtına riski artıyorAtmosferde daha fazla su buharı bulunması yalnızca nem seviyesinin yükselmesi anlamına gelmiyor. Su buharındaki artış, aşırı hava olaylarının şiddetini de etkileyebiliyor.Ağustos ayı aynı zamanda ERA5 veri setinin 1940'a kadar uzanan kayıtlarında küresel ölçekte ‘en sıcak ay rekorunu paylaşan ay’ oldu. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) 1850'ye kadar uzanan veri setinde ise ağustos, şimdiye kadarki ‘en sıcak ay’ olarak kaydedildi.Uzmanlar, atmosferin ısınmayla birlikte daha fazla nem taşımasının, küresel sıcaklık artışının yalnızca sıcaklık değerleri üzerinden değil, yağış ve fırtına gibi diğer aşırı hava olayları üzerinden de etkilerini artırabileceğine dikkat çekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/meteoroloji-uyardi-5-bolgede-saganak-etkili-olacak-sicakliklar-dusecek-1108845447.html

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