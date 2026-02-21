https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/dogalgaz-aboneliginde-yeni-donem-baglanti-bedeli-taksit-ve-muafiyet-kurallari-degisti-1103684297.html
Doğalgaz aboneliğinde yeni dönem: Bağlantı bedeli, taksit ve muafiyet kuralları değişti
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), süreçleri hızlandırmak ve tüketici haklarını güçlendirmek amacıyla Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. “Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Bağlantı bedeli tek sefer alınacak, bazı hallerde iade edilecekYeni düzenlemeye göre abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşması sırasında bir defaya mahsus tahsil edilecek. Servis hattı imalatına başlanmamışsa, başvuru üzerine bedel 5 iş günü içinde iade edilecek. Aynı adrese ilişkin daha önce bağlantı bedeli alınmışsa ikinci kez tahsilat yapılamayacak.Servis hattı için 30 gün kuralı, onayla 90 güne uzatmaServis hattı için gerekli izin başvuruları, bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren en geç 5 iş günü içinde tamamlanacak. Servis hattı, kural olarak 30 gün içinde tamamlanarak gaz arzına hazır hale getirilecek. Talep sahibinin onayıyla bu süre 90 güne kadar uzatılabilecek. İzinler alınamadığı için 90 gün içinde hat hazır hale getirilemezse, süre bitiminden itibaren 5 iş günü içinde bağlantı bedeli iade edilecek.Kazı izinlerinin sürenin bitimine 30 günden az kala verilmesi halinde tüketici bilgilendirilerek servis hattı 30 gün içinde tamamlanacak.Kredi kartına taksit: Abone bağlantı bedeline 6 aya kadarDüzenleme kapsamında abone bağlantı bedelinin kredi kartına 6 aya kadar eşit taksitle ödenmesine imkân tanındı. Bu kapsamda oluşacak finansman maliyetleri tarifelere yansıtılmayacak.Cihaz değişimi ve abonelikte yeni uygulamalarYakıcı cihazın tipi, yerleşimi veya kapasitesi değişmiyorsa cihaz değişimi için proje tadilatı gerekmeyecek. Değişim, dağıtım şirketinin formunun cihazı değiştiren firma tarafından doldurulması ve şirket yetkilisinin kontrolü şartıyla yapılacak. Devreye alma işlemi, tesisat kontrolünün ardından gerçekleştirilecek.İlk ve sonraki aboneliklerde gaz açma süreleriİlk abonelik sözleşmesi; iç tesisat proje onayı sonrası gerekli belgelerin ibrazı ve güvence bedelinin tahakkuk ve/veya tahsiliyle imzalanacak ya da mesafeli kurulabilecek. Aynı adreste sonraki aboneliklerde gaz arzı, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 4 iş günü içinde tesisat kontrolü sonrası başlatılacak.Yetkili idarelerce hizmeti durdurulan veya sözleşmesi sonlandırılan aboneliklerin bulunduğu adreslerde ise ilgili idarenin yazılı uygun görüşü alınmadan yeni sözleşme imzalanamayacak.Güvence bedeli: Taksit düzeni ve muafiyetlerDağıtım şirketleri, mekanik sayaç kullanan abonelerden bir defaya mahsus güvence bedeli tahsil edebilecek. Ödeme nakit veya kredi kartıyla peşin ya da taksitli yapılabilecek. Taksitli ödemelerde en az 6 eşit taksit uygulanacak ve vade farkı alınmayacak.Kimler güvence bedelinden muaf?Ön ödemeli sayaç kullananlar, ibadethaneler, cemevleri, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kursları, belirli kamu idareleri ile sosyal yardım alan haneler güvence bedelinden muaf tutulacak. Ancak mevcut abonelik sona erdirilip aynı kişi tarafından aynı adreste yeniden abonelik tesis edilirse muafiyet uygulanmayacak.Sayaç, fatura ve kesme işlemlerinde yeni kurallarSayaçların takılması, sökülmesi ve kontrolü yalnızca dağıtım şirketi tarafından yapılacak veya yaptırılacak; sayaçlar tüketiciye teslim edilmeyecek. Gaz arzını engelleyen sayaç arızalarına en geç 24 saat içinde müdahale edilecek.Dağıtım şirketinden kaynaklanan nedenlerle sayaç okuma süresi kısa kalırsa fatura ödeme süresi en az 25 gün olacak. Okuma süresi uzarsa tüketim tutarı en az 4 fatura dönemine bölünecek ve vade farkı uygulanmayacak. Faturalar son ödeme tarihinden en az 10 gün önce tüketiciye iletilecek.Borçların son ödeme tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenmemesi halinde sözleşmenin feshi için en az 3 iş günü önceden birden fazla iletişim kanalıyla bildirim yapılması gerekecek.Acil müdahale ve lisans düzenlemeleriDağıtım şirketleri; arızalara zamanında müdahale edebilecek acil müdahale organizasyonu kuracak, acil ihbar hatlarında en geç üçüncü çalışta yanıt verilecek altyapıyı oluşturacak. Afet ve acil durumlarda şirketlerin birbirine personel ve ekipman desteği sağlayabilmesinin önü açıldı.Ayrıca faaliyet verilerinin dijital ortamda ve lisans bazında ayrıştırılarak tutulması, arşiv sistemlerinin kurulması ve en az bir işletme binası oluşturulması zorunlu hale getirildi. Bu yükümlülüklerin 24 ay içinde tamamlanması gerekecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), süreçleri hızlandırmak ve tüketici haklarını güçlendirmek amacıyla Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. “Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bağlantı bedeli tek sefer alınacak, bazı hallerde iade edilecek
Yeni düzenlemeye göre abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşması sırasında bir defaya mahsus tahsil edilecek. Servis hattı imalatına başlanmamışsa, başvuru üzerine bedel 5 iş günü içinde iade edilecek. Aynı adrese ilişkin daha önce bağlantı bedeli alınmışsa ikinci kez tahsilat yapılamayacak.
Servis hattı için 30 gün kuralı, onayla 90 güne uzatma
Servis hattı için gerekli izin başvuruları, bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren en geç 5 iş günü içinde tamamlanacak. Servis hattı, kural olarak 30 gün içinde tamamlanarak gaz arzına hazır hale getirilecek. Talep sahibinin onayıyla bu süre 90 güne kadar uzatılabilecek. İzinler alınamadığı için 90 gün içinde hat hazır hale getirilemezse, süre bitiminden itibaren 5 iş günü içinde bağlantı bedeli iade edilecek.
Kazı izinlerinin sürenin bitimine 30 günden az kala verilmesi halinde tüketici bilgilendirilerek servis hattı 30 gün içinde tamamlanacak.
Kredi kartına taksit: Abone bağlantı bedeline 6 aya kadar
Düzenleme kapsamında abone bağlantı bedelinin kredi kartına 6 aya kadar eşit taksitle ödenmesine imkân tanındı. Bu kapsamda oluşacak finansman maliyetleri tarifelere yansıtılmayacak.
Cihaz değişimi ve abonelikte yeni uygulamalar
Yakıcı cihazın tipi, yerleşimi veya kapasitesi değişmiyorsa cihaz değişimi için proje tadilatı gerekmeyecek. Değişim, dağıtım şirketinin formunun cihazı değiştiren firma tarafından doldurulması ve şirket yetkilisinin kontrolü şartıyla yapılacak. Devreye alma işlemi, tesisat kontrolünün ardından gerçekleştirilecek.
İlk ve sonraki aboneliklerde gaz açma süreleri
İlk abonelik sözleşmesi; iç tesisat proje onayı sonrası gerekli belgelerin ibrazı ve güvence bedelinin tahakkuk ve/veya tahsiliyle imzalanacak ya da mesafeli kurulabilecek. Aynı adreste sonraki aboneliklerde gaz arzı, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 4 iş günü içinde tesisat kontrolü sonrası başlatılacak.
Yetkili idarelerce hizmeti durdurulan veya sözleşmesi sonlandırılan aboneliklerin bulunduğu adreslerde ise ilgili idarenin yazılı uygun görüşü alınmadan yeni sözleşme imzalanamayacak.
Güvence bedeli: Taksit düzeni ve muafiyetler
Dağıtım şirketleri, mekanik sayaç kullanan abonelerden bir defaya mahsus güvence bedeli tahsil edebilecek. Ödeme nakit veya kredi kartıyla peşin ya da taksitli yapılabilecek. Taksitli ödemelerde en az 6 eşit taksit uygulanacak ve vade farkı alınmayacak.
Kimler güvence bedelinden muaf?
Ön ödemeli sayaç kullananlar, ibadethaneler, cemevleri, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kursları, belirli kamu idareleri ile sosyal yardım alan haneler güvence bedelinden muaf tutulacak. Ancak mevcut abonelik sona erdirilip aynı kişi tarafından aynı adreste yeniden abonelik tesis edilirse muafiyet uygulanmayacak.
Sayaç, fatura ve kesme işlemlerinde yeni kurallar
Sayaçların takılması, sökülmesi ve kontrolü yalnızca dağıtım şirketi tarafından yapılacak veya yaptırılacak; sayaçlar tüketiciye teslim edilmeyecek. Gaz arzını engelleyen sayaç arızalarına en geç 24 saat içinde müdahale edilecek.
Dağıtım şirketinden kaynaklanan nedenlerle sayaç okuma süresi kısa kalırsa fatura ödeme süresi en az 25 gün olacak. Okuma süresi uzarsa tüketim tutarı en az 4 fatura dönemine bölünecek ve vade farkı uygulanmayacak. Faturalar son ödeme tarihinden en az 10 gün önce tüketiciye iletilecek.
Borçların son ödeme tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenmemesi halinde sözleşmenin feshi için en az 3 iş günü önceden birden fazla iletişim kanalıyla bildirim yapılması gerekecek.
Acil müdahale ve lisans düzenlemeleri
Dağıtım şirketleri; arızalara zamanında müdahale edebilecek acil müdahale organizasyonu kuracak, acil ihbar hatlarında en geç üçüncü çalışta yanıt verilecek altyapıyı oluşturacak. Afet ve acil durumlarda şirketlerin birbirine personel ve ekipman desteği sağlayabilmesinin önü açıldı.
Ayrıca faaliyet verilerinin dijital ortamda ve lisans bazında ayrıştırılarak tutulması, arşiv sistemlerinin kurulması ve en az bir işletme binası oluşturulması zorunlu hale getirildi. Bu yükümlülüklerin 24 ay içinde tamamlanması gerekecek.