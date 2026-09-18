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DMM’den 'orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği' iddiasına açıklama
DMM’den 'orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği' iddiasına açıklama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği” iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi. DMM, Orman Kanunu... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya platformları ile basın-yayın mecralarında yer alan “orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği” iddiasına ilişkin açıklama yaptı.DMM, söz konusu iddianın rutin mevzuat uygulamalarının bağlamından koparılmasıyla üretildiğini ve dezenformasyon içerdiğini bildirdi.Orman Kanunu’nun ek 16. maddesine dikkat çekildiDMM’nin açıklamasında, Orman Kanunu’nun ek 16. maddesi uyarınca yapılan işlemlerin kapsamına ilişkin bilgi verildi.Buna göre uygulamanın; bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen, tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile taşlık, kayalık ve verimsiz nitelikteki alanları kapsadığı belirtildi.DMM: Orman varlığında azalmaya yol açılmıyorDMM, uygulamanın orman varlığı üzerindeki etkisine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Uygulama ile kesinlikle orman varlığında bir azalmaya yol açılmamaktadır. Aksine, mevzuat gereği çıkarılan alanların karşılığında daha geniş ölçekte yeni ağaçlandırma yükümlülüğü doğmakta ve net orman varlığı artırılmaktadır. Tüm adımlar, uzman heyetlerin teknik incelemeleri, bilimsel değerlendirmeler ve katı mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Rutin kamu faaliyetlerini çarpıtarak kamuoyunu manipüle etmeyi hedefleyen asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur."
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orman, dezenformasyonla mücadele merkezi
orman, dezenformasyonla mücadele merkezi

DMM’den 'orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği' iddiasına açıklama

14:40 18.09.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturAmazon'da Pentagram biçimli yapılar (Temsili Görsel)
Amazon'da Pentagram biçimli yapılar (Temsili Görsel) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği” iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi. DMM, Orman Kanunu kapsamında yapılan işlemlerin orman varlığında azalmaya yol açmadığını, çıkarılan alanların karşılığında daha geniş ölçekte ağaçlandırma yükümlülüğü doğduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya platformları ile basın-yayın mecralarında yer alan “orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği” iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
DMM, söz konusu iddianın rutin mevzuat uygulamalarının bağlamından koparılmasıyla üretildiğini ve dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

Orman Kanunu’nun ek 16. maddesine dikkat çekildi

DMM’nin açıklamasında, Orman Kanunu’nun ek 16. maddesi uyarınca yapılan işlemlerin kapsamına ilişkin bilgi verildi.
Buna göre uygulamanın; bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen, tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile taşlık, kayalık ve verimsiz nitelikteki alanları kapsadığı belirtildi.

DMM: Orman varlığında azalmaya yol açılmıyor

DMM, uygulamanın orman varlığı üzerindeki etkisine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Uygulama ile kesinlikle orman varlığında bir azalmaya yol açılmamaktadır. Aksine, mevzuat gereği çıkarılan alanların karşılığında daha geniş ölçekte yeni ağaçlandırma yükümlülüğü doğmakta ve net orman varlığı artırılmaktadır. Tüm adımlar, uzman heyetlerin teknik incelemeleri, bilimsel değerlendirmeler ve katı mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Rutin kamu faaliyetlerini çarpıtarak kamuoyunu manipüle etmeyi hedefleyen asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur."
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