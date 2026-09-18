https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/bogazindan-canli-suluk-cikarildi-ogrenince-biraz-rahatladim-cogalirsa-diye-panik-oldum-1108858401.html

Boğazından canlı sülük çıkarıldı: 'Öğrenince biraz rahatladım, çoğalırsa diye panik oldum'

Boğazından canlı sülük çıkarıldı: 'Öğrenince biraz rahatladım, çoğalırsa diye panik oldum'

Sputnik Türkiye

Çorum’da kan tükürme, nefes darlığı ve konuşma güçlüğü yaşayan 59 yaşındaki öğretmen Nurettin Açıkgöz’ün boğazında canlı sülük tespit edildi. Yaşadıklarını... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T13:56+0300

2026-09-18T13:56+0300

2026-09-18T13:56+0300

türki̇ye

sülük

köy

gönen

hitit üniversitesi

sungurlu devlet hastanesi

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Çorum’da kan tükürme, solunum sıkıntısı ve konuşma güçlüğü şikâyetleri yaşayan 59 yaşındaki öğretmen Nurettin Açıkgöz’ün boğazında canlı sülük tespit edildi. Ses tellerinin arkasına yapışan sülük, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen ameliyatla çıkarıldı.Ankara’da öğretmenlik yapan Açıkgöz, hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Gömeç ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Ömer Gönen’in düzenlediği basın toplantısına telefonla bağlanarak yaşadıklarını anlattı.İlk olarak kan tükürmeye başladıYaz aylarında Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Çiçeklikeller köyünde yaşadığını ve arazide çalıştığını belirten Açıkgöz, kan tükürmeye başlamasının ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne başvurduğunu söyledi.Burada yapılan mide ve akciğer muayenelerinde olumsuzluk tespit edilmediğini anlatan Açıkgöz, daha sonra solunum sıkıntısı, konuşamama ve şiddetli ateş gibi şikâyetlerinin artması üzerine Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine başvurduğunu belirtti.Açıkgöz yaşadıklarını şöyle anlattı:"Tükürdüğümde, kan çıktığında bir süre rahatlıyordum, sonra tekrar nefesim daralıyordu, konuşamıyordum. Yemek yiyemiyordum, üşüyordum. Doktorumuz Ömer Bey çok ilgilendi, kamera ile bakıp sülüğü gördü ve ameliyatla alacağını söyledi. Ben panikledim. Gırtlağımda yara olduğunu tahmin etmiştim. Acil ameliyata aldılar, sülüğü aldılar ve beni hastalıktan kurtardılar."'Boğazımda sülük olduğunu öğrenince biraz rahatladım'Boğazında sülük bulunduğunu öğrendiğinde yaşadığı endişeyi de anlatan Açıkgöz, şunları söyledi:"Boğazımda sülük olduğunu öğrenince biraz rahatladım, biraz da orada çoğalırsa, vücuduma yayılırsa diye panik oldum. Biraz da kanama olduğu için gırtlağım delindi, yara oldu diye korktum."Açıkgöz, ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu belirtti.Sülük ses tellerinin arkasına yapışmışKulak Burun Boğaz Uzmanı Ömer Gönen ise muayenede hastanın ses tellerinin arka kısmında, alt yutak arka duvarına yapışmış canlı bir sülük gördüklerini söyledi.Gönen, hastanın kan tükürmesinin nedenini ve ameliyat kararını şöyle anlattı:"Sülük, salgıladığı enzimlerle kanamaya neden olabilen bir canlı. Hastanın kan tükürme nedeni bu. Ses tellerinin, nefes borusunun hemen girişinde olması nedeniyle sülüğün nefes borusuna kaçması riskiyle hastayı genel anestezi altında ameliyata aldık. Ameliyatta sülüğü tutunduğu yerden çıkardık, kanamayı durdurduk."Hastanın ameliyattan sonraki gün kan tükürme, boğaz ağrısı ve solunum sıkıntısı şikâyetlerinin sona erdiğini belirten Gönen, Açıkgöz’ün taburcu edildiğini kaydetti.Köy çeşmesinden içtiği su üzerinde duruluyorHastanın yaklaşık 3 hafta önce köyündeki bir çeşmeden su içtiğini tespit ettiklerini belirten Gönen, sülüğün bu sırada Açıkgöz’ün boğazına yapışmış olabileceğine dikkati çekti.Daha önce benzer bir vakayla karşılaşmadığını ifade eden Gönen, şunları söyledi:"Takma dişlerin ya da balık kılçığının bu bölgeye yapıştığını tespit ediyoruz ama herhangi bir canlının o bölgeye tutunduğunu ilk defa gördüm. Bu da benim için ilginç bir deneyim oldu."'Bu durum ölümcül olabilirdi'Sülüğün tutunduğu bölgeden kan emdiğini ve belli bir hacme ulaştıktan sonra bulunduğu yerden düşebildiğini anlatan Gönen, hastanın karşı karşıya kaldığı riske ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Hastanın şanslı olduğu kısım şu, sülük tutunduğu yerden henüz kopmamıştı. Kopsaydı doğrudan nefes borusuna düşme ihtimali vardı. Bu durum ölümcül olabilirdi."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/bogazindan-canli-suluk-cikarildi-koy-cesmesinden-su-ictigi-ortaya-cikti--1108827209.html

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sülük, köy, gönen, hitit üniversitesi, sungurlu devlet hastanesi