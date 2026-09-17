https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/cumhurbaskani-basdanismani-mehmet-ucum-abdullah-ocalan-silahsizlanma-alt-komisyonunda-gorev-alacak-1108833040.html

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan seçim tarihi açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan seçim tarihi açıklaması

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uçum, Abdullah Öcalan’ın Silahsızlanma ve Stratejik... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T14:04+0300

2026-09-17T14:04+0300

2026-09-17T14:29+0300

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mehmet uçum

abdullah öcalan

seçim

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Uçum, Abdullah Öcalan’ın Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu’nda görevlendirileceğini söyledi.NTV'de yer alan habere göre Uçum, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu bünyesinde dört alt komisyon oluşturulduğunu belirtti.Uçum’dan Öcalan’ın görevine ilişkin açıklamaUçum, Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu’nda Öcalan’a görev verileceğini ifade ederken, bunun farklı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.İmralı’daki konutun cezaevine bağlı ek ünite olarak inşa edildiğini belirten Uçum, bunun Öcalan’ın süreçteki rolünü yerine getirebilmesi için oluşturulan bir imkan olduğunu savundu. Uçum, buradan “Serbest bırakıldı” şeklinde bir sonuç çıkarılamayacağını belirterek şöyle konuştu:"Öcalan ile yürütülen diyalog sürecidir. Hedef bedellidir. Terör örgütünün tasfiyesinin sağlanmasıdır."'Görevin gerektirdiği ortam sağlamaktan ibarettir'Terör meselesinde yürütülen diyalog açısından muhatabın Öcalan olduğunu belirten Uçum, şu ifadeleri kullandı:"Örgütü kim kuruyorsa silahı kim kullandırdıysa fesh edecek de odur. Öbür türlü devlet güvenlik politikasıyla yapar diyalogda muhatap aldığı kişi bu görevini iyi yapması için bir komisyonda görevlendirilmesi daha rahat ortamda çalışması gerekliliktir sağlanan imtiyaz değildir. Görevin gerektirdiği ortam sağlamaktan ibarettir bunun dışındakiler doğru değildir."'Rutin dışı süreçler rutin dışı yöntemlerle çözülür'Uçum, sürecin yürütülme yöntemine ilişkin değerlendirmesinde de şu ifadeleri kullandı:"Hükümlü üzerinden diyalog yürütüyorsan terör örgütünün tasviyesine iliştin, bunun hukuka aykırı bir durumu yok. Rutin dışı süreçler rutin dışı yöntemlerle çözülür…Rutin yöntemlerle yönetemezsiniz."MGK için ekim-kasım aylarını işaret ettiMilli Güvenlik Kurulu (MGK) sürecine de değinen Uçum, kararın ekim veya kasım ayında çıkabileceğini söyledi.Sahadaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uçum, şunları kaydetti:"Sürecin yürüdüğü ilerlemenin olduğu tespit edilebilir. Irak Başbakanı açıklama yaptı buradan sonuç çıkabilir. Dışişleri Bakanı Suriye’ye gitti…Pratik süreçlerin yürüdüğü ilerlediği noktasında izlenimimiz var.Kasım ayına MGK kararının yetiştirilmesi, teyit ilanı saha süreçlerine göre olacağına göre ilerleme var ki bu işin olabileceği yönünde değerlendirme var."Selahattin Demirtaş’ın durumuna ilişkin konuştuUçum, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın durumuna ilişkin de açıklamalarda bulundu.Demirtaş’ın başvuru yapmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığını söyleyen Uçum, başvurunun ilgili mahkeme tarafından değerlendirileceğini belirtti.Uçum, şu ifadeyi kullandı:“Kişi bakımından örgüt bakımından dosyası kapsama giriyor mu bu değerlendirilecektir kararı ilgili mahkeme verecektir.”Seçim tarihine ilişkin değerlendirmeUçum, seçim takvimine ilişkin kişisel öngörüsünü de paylaştı. TBMM’nin 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesine karar vermesi ihtimali üzerinden konuşan Uçum, "360 milletvekiliyle seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa 16 Nisan 2028'te seçim yapılacak" dedi.Uçum, "Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sisteme geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/ayasofyanin-altindaki-tuneller-icin-yeni-aciklama-guvenli-olan-kisimlari-ziyarete-acilabilir-1108832217.html

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