https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/cekya-basbakan-yardimcisi-havlicek-avrupa-yeni-bir-enerji-krizine-giriyor-1108865325.html
Çekya Başbakan Yardımcısı Havlicek: Avrupa yeni bir enerji krizine giriyor
Çekya Başbakan Yardımcısı Havlicek: Avrupa yeni bir enerji krizine giriyor
Sputnik Türkiye
Çekya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek, Ukrayna ve Orta Doğu’daki savaşların enerji fiyatlarını hızla artırdığını belirterek... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
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Çekya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek, Prag’da düzenlenen uluslararası enerji güvenliği konferansında Avrupa’nın yeni bir enerji krizine girdiğini söylediEnerji fiyatlarındaki yükselişin uzun vadeli sözleşmeler nedeniyle henüz tüketicilere tam olarak yansımadığını belirten Havlicek, etkilerin birkaç aylık gecikmeyle hissedileceğini ifade etti.Havlicek, Avrupa Birliği’nin kara yolu taşımacılığı ve binaların ısıtılması gibi alanları kapsaması planlanan ETS 2 emisyon ticaret sistemini ertelemesi gerektiğini vurgulayarak, Çekya’nın mevcut ETS 1 sisteminin bazı sanayi sektörlerindeki etkisini sınırlandırmaya çalışacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/hurmuz-bogazindaki-catismanin-abye-maliyeti-90-milyar-euro-oldu-1108802828.html
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avrupa birliği, çekya, enerji krizi, ukrayna, orta avrupa, avrupa
avrupa birliği, çekya, enerji krizi, ukrayna, orta avrupa, avrupa
Çekya Başbakan Yardımcısı Havlicek: Avrupa yeni bir enerji krizine giriyor
Çekya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek, Ukrayna ve Orta Doğu’daki savaşların enerji fiyatlarını hızla artırdığını belirterek krizden en fazla Orta Avrupa ülkelerinin etkileneceğini belirtti.
Çekya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek, Prag’da düzenlenen uluslararası enerji güvenliği konferansında Avrupa’nın yeni bir enerji krizine girdiğini söyledi
Enerji fiyatlarındaki yükselişin uzun vadeli sözleşmeler nedeniyle henüz tüketicilere tam olarak yansımadığını belirten Havlicek, etkilerin birkaç aylık gecikmeyle hissedileceğini ifade etti.
Havlicek, Avrupa Birliği’nin kara yolu taşımacılığı ve binaların ısıtılması gibi alanları kapsaması planlanan ETS 2 emisyon ticaret sistemini ertelemesi gerektiğini vurgulayarak, Çekya’nın mevcut ETS 1 sisteminin bazı sanayi sektörlerindeki etkisini sınırlandırmaya çalışacağını kaydetti.