https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/cekya-basbakan-yardimcisi-havlicek-avrupa-yeni-bir-enerji-krizine-giriyor-1108865325.html

Çekya Başbakan Yardımcısı Havlicek: Avrupa yeni bir enerji krizine giriyor

Çekya Başbakan Yardımcısı Havlicek: Avrupa yeni bir enerji krizine giriyor

Sputnik Türkiye

Çekya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek, Ukrayna ve Orta Doğu’daki savaşların enerji fiyatlarını hızla artırdığını belirterek... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T19:40+0300

2026-09-18T19:40+0300

2026-09-18T19:40+0300

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enerji krizi

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Çekya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek, Prag’da düzenlenen uluslararası enerji güvenliği konferansında Avrupa’nın yeni bir enerji krizine girdiğini söylediEnerji fiyatlarındaki yükselişin uzun vadeli sözleşmeler nedeniyle henüz tüketicilere tam olarak yansımadığını belirten Havlicek, etkilerin birkaç aylık gecikmeyle hissedileceğini ifade etti.Havlicek, Avrupa Birliği’nin kara yolu taşımacılığı ve binaların ısıtılması gibi alanları kapsaması planlanan ETS 2 emisyon ticaret sistemini ertelemesi gerektiğini vurgulayarak, Çekya’nın mevcut ETS 1 sisteminin bazı sanayi sektörlerindeki etkisini sınırlandırmaya çalışacağını kaydetti.

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