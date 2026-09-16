https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/hurmuz-bogazindaki-catismanin-abye-maliyeti-90-milyar-euro-oldu-1108802828.html

Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmanın AB'ye maliyeti 90 milyar euro oldu

Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmanın AB'ye maliyeti 90 milyar euro oldu

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan çatışmaların başlangıcından bu yana... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T11:18+0300

2026-09-16T11:18+0300

2026-09-16T11:21+0300

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avrupa parlamentosu (ap)

ursula von der leyen

hürmüz boğazı

enerji

yenilenebilir enerji

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Strasbourg'da düzenlenen kurulda konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, süreç boyunca ödenen ek maliyete karşılık bölgeden ekstra bir enerji tedariki sağlanamadığını belirterek şu ifadelerini kullandı:‘Hedef 2040'a kadar elektrik payını iki katına çıkarmak’Krizin AB'nin enerji politikaları üzerindeki etkilerine değinen Von der Leyen, birliğin dışa bağımlılığını azaltmak adına yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve biyometan gibi yerli temiz enerji kaynaklarına yönelik yatırımların hızlandırılması gerektiğini vurguladı.Tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için Avrupa genelinde elektrifikasyon sürecine ağırlık verileceğini belirten Von der Leyen, şunları kaydetti:

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avrupa, avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), ursula von der leyen, hürmüz boğazı, enerji, yenilenebilir enerji, petrol, doğalgaz