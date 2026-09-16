https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/hurmuz-bogazindaki-catismanin-abye-maliyeti-90-milyar-euro-oldu-1108802828.html
Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmanın AB'ye maliyeti 90 milyar euro oldu
Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmanın AB'ye maliyeti 90 milyar euro oldu
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan çatışmaların başlangıcından bu yana... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T11:18+0300
2026-09-16T11:18+0300
2026-09-16T11:21+0300
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avrupa
avrupa birliği
avrupa parlamentosu (ap)
ursula von der leyen
hürmüz boğazı
enerji
yenilenebilir enerji
petrol
doğalgaz
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Strasbourg'da düzenlenen kurulda konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, süreç boyunca ödenen ek maliyete karşılık bölgeden ekstra bir enerji tedariki sağlanamadığını belirterek şu ifadelerini kullandı:‘Hedef 2040'a kadar elektrik payını iki katına çıkarmak’Krizin AB'nin enerji politikaları üzerindeki etkilerine değinen Von der Leyen, birliğin dışa bağımlılığını azaltmak adına yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve biyometan gibi yerli temiz enerji kaynaklarına yönelik yatırımların hızlandırılması gerektiğini vurguladı.Tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için Avrupa genelinde elektrifikasyon sürecine ağırlık verileceğini belirten Von der Leyen, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/abdnin-ortadogudaki-askeri-uslerindeki-hasar-goruntulendi-1108798945.html
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avrupa, avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), ursula von der leyen, hürmüz boğazı, enerji, yenilenebilir enerji, petrol, doğalgaz
avrupa, avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), ursula von der leyen, hürmüz boğazı, enerji, yenilenebilir enerji, petrol, doğalgaz
Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmanın AB'ye maliyeti 90 milyar euro oldu
11:18 16.09.2026 (güncellendi: 11:21 16.09.2026)
Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan çatışmaların başlangıcından bu yana Avrupa Birliği'nin (AB) fosil yakıt ithalatı için 90 milyar euro ek ödeme yapmak zorunda kaldığını açıkladı.
Strasbourg'da düzenlenen kurulda konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, süreç boyunca ödenen ek maliyete karşılık bölgeden ekstra bir enerji tedariki sağlanamadığını belirterek şu ifadelerini kullandı:
"Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmanın başlangıcından bu yana ithal edilen fosil yakıtlar bize fazladan 90 milyar euroya mal oldu. Üstelik bu süreçte tek bir ek zerre enerji dahi elde edemedik."
‘Hedef 2040'a kadar elektrik payını iki katına çıkarmak’
Krizin AB'nin enerji politikaları üzerindeki etkilerine değinen Von der Leyen, birliğin dışa bağımlılığını azaltmak adına yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve biyometan gibi yerli temiz enerji kaynaklarına yönelik yatırımların hızlandırılması gerektiğini vurguladı.
Tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için Avrupa genelinde elektrifikasyon sürecine ağırlık verileceğini belirten Von der Leyen, şunları kaydetti:
"Amacımız 2040 yılına kadar toplam enerji tüketimindeki elektrik payını iki katına çıkarmak. Bu sayede Avrupa, fosil yakıt ithalat giderlerini yılda 260 milyar euro azaltma imkanına kavuşacaktır."