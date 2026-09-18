“Bu gidişle İngiltere bölünmeyle kalmayacak DNA’larına ayrılacak”

“Avrupa Birliği konusu Galler, İskoçya, İzlanda için avantajlı. Bir tanesi balıkçılıkla bir tanesi tersaneyle geçiniyor. Bunlar düşük nüfuslu yerler. Bunların Avrupa Birliği’ne girmesi aslında işlerine gelir. Andy Burnham, Avrupa Birliği’ne tekrar bir referandumla girmeyi düşünüyor. Ancak bunu Rusya ile karşılaşmak için yapmak istiyorlar. Bunu gören halk ’Ekonomi için değil eski kinini sürdürmek için yapıyorsun’ diyecek. Benim meslek hayatım boyunca gördüğüm en moron tipler şu an Avrupa’da iktidardalar. Bunlar klinik vaka. Avrupa, çok ciddi risk altında. Dünya barış ekonomisine dönmek istiyor. Herkes savaşlardan bıktı. Almanya’da akaryakıt yükseldi, İngiltere’de de öyle. Halk artık kaldıramıyor. Savaşları ve çatışma zihniyetiyle bir şey yapmayı kaldıramıyor. Doğu ile uzlaşıp üretim ekonomisini canlandırmak zorundalar. Üretim olmadan istihdam da yaratamıyorlar. Toplumda kırılmalar başlayacak. Nazi artıkları toplumda tekrar canlanmaya başlıyor. Liberaller yapa yapa Nazileri tekrar getirdiler. İngiltere’de milliyetçilerin oyu yükseldi. Doğu ile savaş zihniyeti bütün Avrupa ve Amerika’da hastalık haline geldi. Avrupa’nın ne sermayesi ne de ordusu var. Bunlar savaşa girecek kapasitede değil ve finans da savaşa para yatırmak istemiyor. Çin ve Rusya’nın açtığı yoldan gitmek zorundalar. İngiltere’dekine benzer bölünmeler Avrupa’da da olacak. Londra’nın kararları yüzünden tüm İngiltere ekonomik kriz yaşıyor. İşçi Partisi’nin Batı’daki bütün ana siyasetin yakın bir zamanda sert gruplar tarafından elimine edilebileceğini düşünüyorum. Yerel seçim sonuçları çok garipti. Milliyetçiler ciddi şekilde yükseldi. Yeşiller gibi radikal sol da yükseldi. Artık ana akım politikanın ana akım olmadığı, savaş yanlılarından oluştuğu ortaya çıktı. Halk da bunu görüyor. Bir umut İngiliz milliyetçi partilerine oy veriyorlar ve ana akımdaki politikacıların akıllarını başlarına almasını ümit ediyorlar. Bu yakın bir zamanda Avrupa’da tekrar faşizmin hortlaması anlamına gelir. Ben Burnham’ın değişime uyacağını düşünüyorum. İsrail lobisiyle ilintili. İskoçya’nın kesinlikle ayrılacağını düşünüyorum. İrlanda’nın da aynı şekilde. İrlanda’nın durumu komik hale gelmeye başladı. Ticaret de yapamıyorlar. Parasızlık had safhaya ulaşmış durumda. İstihdam olmadığı için devlet çok fazla işsizlik maaşı ödüyor. İngiltere’de sürekli borçlanan bir devlet yapısı oluştu. İskoçya ve İrlanda Büyük Britanya’dan ayrılabilir”