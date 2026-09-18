“Bu gidişle İngiltere bölünmeyle kalmayacak DNA’larına ayrılacak”
© SputnikCeyda Karan'la Eksen
© Sputnik
Abone ol
Sedat Aral’a göre savaş politikalarında ısrar eden Büyük Britanya, yalnızca bölünmekle kalmayacak ‘DNA’larına ayrılacak’ İngiltere’nin sıradan bir Avrupa ülkesine döndüğünü belirten Aral, ülkede halkın sefalet çektiği görüşünde.
Büyük Britanya, Londra’nın basiretsiz kararları, savaş ekonomisi ısrarı ve sömürgeci geçmişinden kalan hevesleri sebebiyle tarihindeki en büyük bölünme riskiyle karşı karşıya kalırken, ekonomik çöküş ve derinleşen sefalet karşısında ayrılmaktan başka çaresi kalmayan İskoçya ve İrlanda Birleşik Krallık’tan kopma noktasına geliyor. Brexit’in yarattığı ticari yıkım, Ukrayna’ya aktarılan kaynağı belirsiz milyarlar ve heba edilen kamu bütçesi halkı altından kalkılamaz bir krizin eşiğine sürüklerken üretim ekonomisinden çıkan, teknoloji ve kaynak yetersizliği nedeniyle dışa bağımlı hale gelen ve kültürel hegemonyasını tamamen kaybeden İngiltere, büyük yıkımların eşiğinde.
İskoçya, Galler ve İrlanda'nın imzaladığı bağımsızlık anlaşmasını ve Londra yönetiminin son durumunu gazeteci Sedat Aral ile konuştuk.
İskoçya, Galler ve İrlanda'nın imzaladığı bağımsızlık anlaşmasını ve Londra yönetiminin son durumunu gazeteci Sedat Aral ile konuştuk.
“Britanya İmparatorluğu hanedanlık gibi”
Büyük Britanya’nın artık küresel bir güç olmadığını belirten Aral, vazgeçilmeyen savaş politikalarının artık dünya tarafından kabul görmediğini söyledi. Aral’a göre sıradan bir Avrupa ülkesi haline gelen Britanya’da insanlar sefalet çekmeye başladı:
“Büyük Britanya ilk defa bölünme riskiyle karşı karşıya. İngiltere neredeyse 70-80 yıldır kendini bulamıyor. Britanya İmparatorluğu hala imparatorluk olarak anılıyor ancak hanedanlık gibiler. Dünyada güçleri yok. Dünya masalarında yer almak istiyorlar ancak ne kaynakları var ne de işgücü. Teknolojileri de yok. Başka ülkelere bağımlı hale geldiler. İngiltere’de kalmak ağırlık getiriyor kalan topluluklara. İngiltere savaş ekonomileri üzerinden gidiyor ve sömürecek ülke kalmadı. Dünyadaki herkes akıllandı kimse kendisinin sömürülmesine izin vermiyor. Emperyalist emellerle Çin’e de Orta Doğu’ya da Türkiye’ye de müdahale hayalleriyle yaşıyorlar. Bunu milliyetçiler dahil kimse desteklemiyor. Çoğunluk, İngiltere’nin sıradan bir Avrupa ülkesi olduğuna inanıyor. Büyük Britanya sıradan bir Avrupa ülkesi haline geldi. Londra da bunu hazmedemedi. Ukrayna savaşı yüzünden akıl almaz derecede zarar ettiler. Brexit yüzünden ticari faaliyetleri duran bölgeler var. İskoçya bunlardan biri. Galler de aynı şekilde. İrlanda üzerinde bir mevzu yaratmak, bağımsız bir liman istediler ancak o da olmadı. Sonra bütün diğer devletler akıl almaz derecede fakirleşmeye başladı. Bu, Londra’nın verdiği yanlış kararlardan ötürü oldu. İnsanlar Londra’daki kararları sorgulamak yerine ‘Sen ne istiyorsan yap, biz gidelim’ dediler. Birdenbire Ukrayna’yı destekleme kararı alıyorlar ancak para nereden geliyor? Para İskoçya’dan, vergi ödeyenlerden geliyor. Vergi ödeyenlerin artık ayıracak bütçesi kalmadı. İngiltere’de insanlar sefalet çekmeye başladı.Orta altı sınıflarda çocuk açlığı söz konusu İngiltere’de.”
“İngiltere’nin Rusya’ya savaş açma fikrine kahkahayla güldüm”
İngiltere’nin son 20-30 yıldır yanlış kararlar aldığını ifade eden Aral, ülkede sürdürülebilir bir iş alanı dahi kalmadığını savundu. Aral’a göre Andy Burnham ile Keir Starmer arasında bir fark yok:
“Amerika artık başkalarını beslememek için diğer ülkelerle papaz oluyor. İngiltere’ye para vermek istemediği için papaz oluyor. İngiltere, Amerika ile arayı bozmuş değil. Ancak Amerika beslemek istemiyor. İngiltere’nin elindeki tek kapital sigorta endüstrisi. Satacak malları ve tarımları yok. Rusya’ya savaş açma fikrine kahkahayla güldüm. Bir şey yapma güçleri yok. İngiltere, son 20-30 yıldır çok yanlış kararlar veriyor. Sendikaları hafife almaları ve üretim endüstrisinden çıkmaları büyük yanlıştı. Siyasi partilerin üretimle ilişkisi kalmadı. İngiltere ‘Ben tekrar üretim ekonomisine geçeceğim’ dese bunu tasarlayacak durumda değiller. Çin ve Amerika’ya gidiyor insanlar. İngiltere’de sürdürülebilir bir iş kalmadı. Soho Hollywood’un merkezi gibiydi. Bütün ajanslar bir şekilde filmlerin jeneriklerini, senaryolarını çıkartırdı. İngiltere’nin kültürel hegemonyası da kalmadı. Ben Burnham’ı Keir Starmer’dan daha iyi görmüyorum. Akıllı birinin yapacağı tek şey ‘Biz Büyük Britanya değil Britanya’yız. Biz Fransa, İtalya gibiyiz’ demeli ve savaş ekonomisinden çıkabilecek yeni yatırımlar geliştirmeli. İngiltere bölünmeyle kalmayacak DNA’larına ayrılacak”
“Gördüğüm en moron tipler Avrupa’da iktidarda”
Avrupa’daki iktidarları ‘klinik vaka’ olarak nitelendiren Aral, halkın artık savaş politikalarını kaldıramadığını söyledi. Nazi artıklarının tekrar canlandığını belirten Aral’a göre ana akımın savaş yanlılarından oluştuğu da ortaya çıktı:
“Avrupa Birliği konusu Galler, İskoçya, İzlanda için avantajlı. Bir tanesi balıkçılıkla bir tanesi tersaneyle geçiniyor. Bunlar düşük nüfuslu yerler. Bunların Avrupa Birliği’ne girmesi aslında işlerine gelir. Andy Burnham, Avrupa Birliği’ne tekrar bir referandumla girmeyi düşünüyor. Ancak bunu Rusya ile karşılaşmak için yapmak istiyorlar. Bunu gören halk ’Ekonomi için değil eski kinini sürdürmek için yapıyorsun’ diyecek. Benim meslek hayatım boyunca gördüğüm en moron tipler şu an Avrupa’da iktidardalar. Bunlar klinik vaka. Avrupa, çok ciddi risk altında. Dünya barış ekonomisine dönmek istiyor. Herkes savaşlardan bıktı. Almanya’da akaryakıt yükseldi, İngiltere’de de öyle. Halk artık kaldıramıyor. Savaşları ve çatışma zihniyetiyle bir şey yapmayı kaldıramıyor. Doğu ile uzlaşıp üretim ekonomisini canlandırmak zorundalar. Üretim olmadan istihdam da yaratamıyorlar. Toplumda kırılmalar başlayacak. Nazi artıkları toplumda tekrar canlanmaya başlıyor. Liberaller yapa yapa Nazileri tekrar getirdiler. İngiltere’de milliyetçilerin oyu yükseldi. Doğu ile savaş zihniyeti bütün Avrupa ve Amerika’da hastalık haline geldi. Avrupa’nın ne sermayesi ne de ordusu var. Bunlar savaşa girecek kapasitede değil ve finans da savaşa para yatırmak istemiyor. Çin ve Rusya’nın açtığı yoldan gitmek zorundalar. İngiltere’dekine benzer bölünmeler Avrupa’da da olacak. Londra’nın kararları yüzünden tüm İngiltere ekonomik kriz yaşıyor. İşçi Partisi’nin Batı’daki bütün ana siyasetin yakın bir zamanda sert gruplar tarafından elimine edilebileceğini düşünüyorum. Yerel seçim sonuçları çok garipti. Milliyetçiler ciddi şekilde yükseldi. Yeşiller gibi radikal sol da yükseldi. Artık ana akım politikanın ana akım olmadığı, savaş yanlılarından oluştuğu ortaya çıktı. Halk da bunu görüyor. Bir umut İngiliz milliyetçi partilerine oy veriyorlar ve ana akımdaki politikacıların akıllarını başlarına almasını ümit ediyorlar. Bu yakın bir zamanda Avrupa’da tekrar faşizmin hortlaması anlamına gelir. Ben Burnham’ın değişime uyacağını düşünüyorum. İsrail lobisiyle ilintili. İskoçya’nın kesinlikle ayrılacağını düşünüyorum. İrlanda’nın da aynı şekilde. İrlanda’nın durumu komik hale gelmeye başladı. Ticaret de yapamıyorlar. Parasızlık had safhaya ulaşmış durumda. İstihdam olmadığı için devlet çok fazla işsizlik maaşı ödüyor. İngiltere’de sürekli borçlanan bir devlet yapısı oluştu. İskoçya ve İrlanda Büyük Britanya’dan ayrılabilir”