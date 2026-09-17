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Boğazından canlı sülük çıkarıldı: Köy çeşmesinden su içtiği ortaya çıktı
Boğazından canlı sülük çıkarıldı: Köy çeşmesinden su içtiği ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Çorum'da boğaz ağrısı ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye giden bir kişinin boğazından ameliyatla canlı sülük çıkarıldı. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T11:05+0300
2026-09-17T11:05+0300
sağlik
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Çorum'da şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, kan tükürme ve solunum sıkıntısıyla acil servise giden bir kişinin boğazından ameliyatla canlı sülük çıkarıldı. Hastanın operasyondan yaklaşık 3 hafta önce bir köy çeşmesinden su içtiğini, son 2 haftadır giderek artan yutkunma güçlüğü ve şiddetli solunum sıkıntısı yaşadığını söylediği belirtildi. Doktorlar ise kaynağı bilinmeyen, durgun veya filtresiz doğal su kaynaklarından doğrudan su içmeyin uyarısı yaptı. Acil servislik ettiHitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada acil servise gelen hastanın ilk incelemesinde akciğerlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan hastanın detaylı muayenesinde, ses tellerinin arka kısmı üzerinde alt yutağın arka duvarına yapışmış vaziyette kanamaya neden olan canlı bir sülük tespit edildi.Soluk borusuna kaçması ve ciddi kanama riski nedeniyle genel anesteziyle ameliyata alınan hastanın boğazındaki sülük, uzman doktor Ömer Gönen tarafından operasyonla tutunduğu bölgeden çıkarıldı. Kan tükürme, nefes darlığı ve boğaz ağrısı şikayetleri sona eren hasta, operasyondan bir gün sonra taburcu edildi.Köy çeşmesinden su içtiği ortaya çıktıAçıklamada hastanın, operasyondan yaklaşık 3 hafta önce bir köy çeşmesinden su içtiğini, son 2 haftadır giderek artan yutkunma güçlüğü ve şiddetli solunum sıkıntısı yaşadığını söylediği aktarıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen ​Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, özellikle kırsal alanlarda ve arazide kaynağı bilinmeyen, durgun veya filtresiz doğal su kaynaklarından doğrudan su içilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/pankreas-kanseriyle-mucadele-eden-soner-olgunun-eski-esinden-ihmal-iddiasi-doktoru-sucladi-1108804882.html
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hitit üniversitesi, sülük
hitit üniversitesi, sülük

Boğazından canlı sülük çıkarıldı: Köy çeşmesinden su içtiği ortaya çıktı

11:05 17.09.2026
© AASülük
Sülük - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© AA
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Çorum'da boğaz ağrısı ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye giden bir kişinin boğazından ameliyatla canlı sülük çıkarıldı.
Çorum'da şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, kan tükürme ve solunum sıkıntısıyla acil servise giden bir kişinin boğazından ameliyatla canlı sülük çıkarıldı. Hastanın operasyondan yaklaşık 3 hafta önce bir köy çeşmesinden su içtiğini, son 2 haftadır giderek artan yutkunma güçlüğü ve şiddetli solunum sıkıntısı yaşadığını söylediği belirtildi. Doktorlar ise kaynağı bilinmeyen, durgun veya filtresiz doğal su kaynaklarından doğrudan su içmeyin uyarısı yaptı.

Acil servislik etti

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada acil servise gelen hastanın ilk incelemesinde akciğerlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan hastanın detaylı muayenesinde, ses tellerinin arka kısmı üzerinde alt yutağın arka duvarına yapışmış vaziyette kanamaya neden olan canlı bir sülük tespit edildi.
Soluk borusuna kaçması ve ciddi kanama riski nedeniyle genel anesteziyle ameliyata alınan hastanın boğazındaki sülük, uzman doktor Ömer Gönen tarafından operasyonla tutunduğu bölgeden çıkarıldı. Kan tükürme, nefes darlığı ve boğaz ağrısı şikayetleri sona eren hasta, operasyondan bir gün sonra taburcu edildi.

Köy çeşmesinden su içtiği ortaya çıktı

Açıklamada hastanın, operasyondan yaklaşık 3 hafta önce bir köy çeşmesinden su içtiğini, son 2 haftadır giderek artan yutkunma güçlüğü ve şiddetli solunum sıkıntısı yaşadığını söylediği aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ​Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, özellikle kırsal alanlarda ve arazide kaynağı bilinmeyen, durgun veya filtresiz doğal su kaynaklarından doğrudan su içilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.
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