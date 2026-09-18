https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/bati-basini-ukrayna-rusyanin-yeni-jet-motorlu-ihalarini-onleyemiyor-1108867758.html
Batı basını: Ukrayna, Rusya’nın yeni jet motorlu İHA’larını önleyemiyor
Batı basını: Ukrayna, Rusya’nın yeni jet motorlu İHA’larını önleyemiyor
Sputnik Türkiye
Alman Focus dergisi, Rusya’nın sahada kullandığı “Geran-4” ve “Geran-5” tipi jet motorlu insansız hava araçlarının sahip oldukları yüksek hız nedeniyle Ukrayna... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T23:14+0300
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2026-09-18T23:14+0300
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i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
hava savunma sistemi
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Focus dergisinde yer alan analizde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya’nın yeni jet motorlu insansız hava araçlarını (İHA) önlemekte giderek daha fazla zorlandığı belirtildi.Haberde, “Rusya, Ukrayna’da jet motorlu İHA’ları her geçen gün daha aktif biçimde kullanıyor. ‘Geran-4’ ve ‘Geran-5’ modelleri, Ukrayna’ya ait önleme İHA’larının birçoğundan daha hızlı olduğu için bunlara karşı güvenilir bir savunma hattı kurulamıyor” ifadelerine yer verildi.Derginin aktardığı verilere göre, eski pervaneli modeller genellikle saatte 185 ila 250 kilometre hızla uçarken yeni nesil İHA'lar saatte 300 kilometrenin üzerinde hıza ulaşabiliyor.İngiliz The Economist dergisi de daha önce yayınladığı bir haberde, Ukrayna ordusunun önemli hedefleri vurmayı sürdüren yeni Rus jet motorlu İHA’larına karşı etkili önleme sistemlerine sahip olmadığına dikkat çekmişti.Ukrayna’nın yaptırım politikasından sorumlu yetkilisi Vladislav Vlasyuk da temmuz ayında yaptığı bir açıklamada, Kiev'in yüksek hızlı hedeflere karşı kendi önleme İHA’larını üretemediğini ve bu hedefleri vurabilecek Batı menşeli hava savunma füzelerine tamamen bağımlı olduğunu itiraf etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-limanlar-ve-askeri-amaclarla-kullanilan-gemiler-vuruldu-1108865067.html
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ukrayna, batı, rusya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), hava savunma sistemi, focus, the economist
ukrayna, batı, rusya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), hava savunma sistemi, focus, the economist
Batı basını: Ukrayna, Rusya’nın yeni jet motorlu İHA’larını önleyemiyor
Alman Focus dergisi, Rusya’nın sahada kullandığı “Geran-4” ve “Geran-5” tipi jet motorlu insansız hava araçlarının sahip oldukları yüksek hız nedeniyle Ukrayna ordusu tarafından etkili biçimde durdurulamadığını yazdı.
Focus dergisinde yer alan analizde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya’nın yeni jet motorlu insansız hava araçlarını (İHA) önlemekte giderek daha fazla zorlandığı belirtildi.
Haberde, “Rusya, Ukrayna’da jet motorlu İHA’ları her geçen gün daha aktif biçimde kullanıyor. ‘Geran-4’ ve ‘Geran-5’ modelleri, Ukrayna’ya ait önleme İHA’larının birçoğundan daha hızlı olduğu için bunlara karşı güvenilir bir savunma hattı kurulamıyor” ifadelerine yer verildi.
Derginin aktardığı verilere göre, eski pervaneli modeller genellikle saatte 185 ila 250 kilometre hızla uçarken yeni nesil İHA'lar saatte 300 kilometrenin üzerinde hıza ulaşabiliyor.
İngiliz The Economist dergisi de daha önce yayınladığı bir haberde, Ukrayna ordusunun önemli hedefleri vurmayı sürdüren yeni Rus jet motorlu İHA’larına karşı etkili önleme sistemlerine sahip olmadığına dikkat çekmişti.
Ukrayna’nın yaptırım politikasından sorumlu yetkilisi Vladislav Vlasyuk da temmuz ayında yaptığı bir açıklamada, Kiev'in yüksek hızlı hedeflere karşı kendi önleme İHA’larını üretemediğini ve bu hedefleri vurabilecek Batı menşeli hava savunma füzelerine tamamen bağımlı olduğunu itiraf etmişti.