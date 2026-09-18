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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/bati-basini-ukrayna-rusyanin-yeni-jet-motorlu-ihalarini-onleyemiyor-1108867758.html
Batı basını: Ukrayna, Rusya’nın yeni jet motorlu İHA’larını önleyemiyor
Batı basını: Ukrayna, Rusya’nın yeni jet motorlu İHA’larını önleyemiyor
Sputnik Türkiye
Alman Focus dergisi, Rusya’nın sahada kullandığı “Geran-4” ve “Geran-5” tipi jet motorlu insansız hava araçlarının sahip oldukları yüksek hız nedeniyle Ukrayna... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T23:14+0300
2026-09-18T23:14+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
batı
rusya
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
hava savunma sistemi
focus
the economist
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Focus dergisinde yer alan analizde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya’nın yeni jet motorlu insansız hava araçlarını (İHA) önlemekte giderek daha fazla zorlandığı belirtildi.Haberde, “Rusya, Ukrayna’da jet motorlu İHA’ları her geçen gün daha aktif biçimde kullanıyor. ‘Geran-4’ ve ‘Geran-5’ modelleri, Ukrayna’ya ait önleme İHA’larının birçoğundan daha hızlı olduğu için bunlara karşı güvenilir bir savunma hattı kurulamıyor” ifadelerine yer verildi.Derginin aktardığı verilere göre, eski pervaneli modeller genellikle saatte 185 ila 250 kilometre hızla uçarken yeni nesil İHA'lar saatte 300 kilometrenin üzerinde hıza ulaşabiliyor.İngiliz The Economist dergisi de daha önce yayınladığı bir haberde, Ukrayna ordusunun önemli hedefleri vurmayı sürdüren yeni Rus jet motorlu İHA’larına karşı etkili önleme sistemlerine sahip olmadığına dikkat çekmişti.Ukrayna’nın yaptırım politikasından sorumlu yetkilisi Vladislav Vlasyuk da temmuz ayında yaptığı bir açıklamada, Kiev'in yüksek hızlı hedeflere karşı kendi önleme İHA’larını üretemediğini ve bu hedefleri vurabilecek Batı menşeli hava savunma füzelerine tamamen bağımlı olduğunu itiraf etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-limanlar-ve-askeri-amaclarla-kullanilan-gemiler-vuruldu-1108865067.html
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ukrayna, batı, rusya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), hava savunma sistemi, focus, the economist
ukrayna, batı, rusya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), hava savunma sistemi, focus, the economist

Batı basını: Ukrayna, Rusya’nın yeni jet motorlu İHA’larını önleyemiyor

23:14 18.09.2026
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Rus yeni nesil keşif ve saldırı kompleksi: SKAT 350M İHA'sı ve KUB-2E güdümlü devriye mühimmatı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
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Alman Focus dergisi, Rusya’nın sahada kullandığı “Geran-4” ve “Geran-5” tipi jet motorlu insansız hava araçlarının sahip oldukları yüksek hız nedeniyle Ukrayna ordusu tarafından etkili biçimde durdurulamadığını yazdı.
Focus dergisinde yer alan analizde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya’nın yeni jet motorlu insansız hava araçlarını (İHA) önlemekte giderek daha fazla zorlandığı belirtildi.
Haberde, “Rusya, Ukrayna’da jet motorlu İHA’ları her geçen gün daha aktif biçimde kullanıyor. ‘Geran-4’ ve ‘Geran-5’ modelleri, Ukrayna’ya ait önleme İHA’larının birçoğundan daha hızlı olduğu için bunlara karşı güvenilir bir savunma hattı kurulamıyor” ifadelerine yer verildi.
Derginin aktardığı verilere göre, eski pervaneli modeller genellikle saatte 185 ila 250 kilometre hızla uçarken yeni nesil İHA'lar saatte 300 kilometrenin üzerinde hıza ulaşabiliyor.
İngiliz The Economist dergisi de daha önce yayınladığı bir haberde, Ukrayna ordusunun önemli hedefleri vurmayı sürdüren yeni Rus jet motorlu İHA’larına karşı etkili önleme sistemlerine sahip olmadığına dikkat çekmişti.
Ukrayna’nın yaptırım politikasından sorumlu yetkilisi Vladislav Vlasyuk da temmuz ayında yaptığı bir açıklamada, Kiev'in yüksek hızlı hedeflere karşı kendi önleme İHA’larını üretemediğini ve bu hedefleri vurabilecek Batı menşeli hava savunma füzelerine tamamen bağımlı olduğunu itiraf etmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
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