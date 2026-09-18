https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/bakan-gulerden-s-400-aciklamasi-her-an-savasa-hazir-haldeler-1108856350.html
Bakan Güler’den S-400 açıklaması: 'Her an savaşa hazır haldeler'
Bakan Güler’den S-400 açıklaması: 'Her an savaşa hazır haldeler'
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Rusya’dan alınan S-400 hava ve füze savunma sistemlerine ilişkin soru önergesine yanıt verdi. Güler, TSK’nın iç ve dış... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T12:20+0300
2026-09-18T12:20+0300
2026-09-18T12:20+0300
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yaşar güler
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 uzun menzilli hava ve füze savunma sistemlerine ilişkin TBMM’de yöneltilen soruları yanıtladı.İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Milli Savunma Bakanı Güler’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na iki soru önergesi verdi. Çömez, önergelerden birinde S-400 sistemlerinin durumuna ilişkin sorular yöneltti.S-400’lerin entegrasyonu sorulduÇömez, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 sistemlerinin Türk Hava Kuvvetleri’nin mevcut radar, erken ihbar, komuta-kontrol ve hava savunma ağına entegre edilip edilmediğini sordu.Bakan Güler, soruya şu yanıtı verdi:“TSK, hava savunma ve savaş uçak kabiliyetleri de içerisinde olmak üzere iç ve dış kaynaklardan temin ettiği sistem ve silahları, sahadan elde ettiği tecrübelerle geliştirmekte ve her an savaşa hazır halde bulundurmak maksadıyla her türlü tedbiri almaktadır. Bu yetenekler, mevcut imkânlarla planlanırken bir yandan da süratle gelişen savunma sanayi ürünleri ile takviye edilmektedir. Bakanlığımız tarafından millî hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu hususta somut gelişmeler olduğunda resmî makamlar tarafından kamuoyu zamanında bilgilendirilecektir.”Suriye’deki hava üssüne ilişkin de yanıt verdiBakan Güler, Çömez’in bir diğer sorusu üzerine İsrail’in Suriye’deki Ebu Ez-Zuhur Hava Üssü’ne gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin de bilgi verdi.Güler, saldırıdan önce veya saldırı sırasında Ebu Ez-Zuhur Hava Üssü’nde herhangi bir Türk askerî heyetinin bulunmadığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/turk-disisleri-arsivindeki-moskova-fotograflari-gun-yuzune-cikti-1108855130.html
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s400, yaşar güler, turhan çömez, s-400
s400, yaşar güler, turhan çömez, s-400
Bakan Güler’den S-400 açıklaması: 'Her an savaşa hazır haldeler'
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Rusya’dan alınan S-400 hava ve füze savunma sistemlerine ilişkin soru önergesine yanıt verdi. Güler, TSK’nın iç ve dış kaynaklardan temin ettiği sistem ve silahları “her an savaşa hazır halde bulundurmak” amacıyla gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 uzun menzilli hava ve füze savunma sistemlerine ilişkin TBMM’de yöneltilen soruları yanıtladı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Milli Savunma Bakanı Güler’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na iki soru önergesi verdi. Çömez, önergelerden birinde S-400 sistemlerinin durumuna ilişkin sorular yöneltti.
S-400’lerin entegrasyonu soruldu
Çömez, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 sistemlerinin Türk Hava Kuvvetleri’nin mevcut radar, erken ihbar, komuta-kontrol ve hava savunma ağına entegre edilip edilmediğini sordu.
Bakan Güler, soruya şu yanıtı verdi:
“TSK, hava savunma ve savaş uçak kabiliyetleri de içerisinde olmak üzere iç ve dış kaynaklardan temin ettiği sistem ve silahları, sahadan elde ettiği tecrübelerle geliştirmekte ve her an savaşa hazır halde bulundurmak maksadıyla her türlü tedbiri almaktadır. Bu yetenekler, mevcut imkânlarla planlanırken bir yandan da süratle gelişen savunma sanayi ürünleri ile takviye edilmektedir. Bakanlığımız tarafından millî hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu hususta somut gelişmeler olduğunda resmî makamlar tarafından kamuoyu zamanında bilgilendirilecektir.”
Suriye’deki hava üssüne ilişkin de yanıt verdi
Bakan Güler, Çömez’in bir diğer sorusu üzerine İsrail’in Suriye’deki Ebu Ez-Zuhur Hava Üssü’ne gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin de bilgi verdi.
Güler, saldırıdan önce veya saldırı sırasında Ebu Ez-Zuhur Hava Üssü’nde herhangi bir Türk askerî heyetinin bulunmadığını kaydetti.