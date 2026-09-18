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Ay'da 'yüzyılda bir' oluşan dev krater keşfedildi
Ay'da 'yüzyılda bir' oluşan dev krater keşfedildi
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NASA, Ay'ın yüzeyinde 2024 yılında bir gök cisminin çarpması sonucu oluşan dev bir krater keşfetti.
2026-09-18T13:55+0300
2026-09-18T13:55+0300
yaşam
ay
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'ın yüzeyinde nadir görülen bir gök cismi çarpmasının izlerini tespit etti. ‘McGetchin’ adı verilen krater, yakın zamanda oluştuğu bilinen en büyük çarpma krateri olarak kayıtlara geçti. Kraterin genişliği, Roma'daki Kolezyum'un çapını aşarken yaklaşık iki futbol sahasının uzunluğuna denk geliyor.'Yüzyılda bir veya daha uzun sürede'Araştırmacılar, kraterin 2024 ilkbaharında bir asteroid veya kuyruklu yıldızın Ay'a çarpması sonucu oluştuğunu değerlendiriyor. Çarpan cismin yaklaşık üç ila altı katlı bir bina büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor.NASA'nın açıklamasına göre, Ay'a bu ölçekte bir gök cisminin çarpması "yüzyılda bir veya daha uzun sürede" meydana gelen olaylar arasında bulunuyor. Bu nedenle yeni kraterin keşfi, Ay yüzeyindeki eski ve çok daha büyük kraterlerden farklı bir önem taşıyor.Ay'ın jeolojisi için önemli veriAy'ın yüzeyi milyarlarca yıllık çarpışmaların oluşturduğu çok sayıda kraterle kaplı. McGetchin ise çok daha büyük kraterlerin yanında küçük kalsa da ‘oluşumunun yakın zamanda gerçekleşmiş olması’ nedeniyle bilim insanları için özel önem taşıyor.Araştırmacılar, yeni krateri inceleyerek bir gök cisminin Ay yüzeyine çarpması sırasında meydana gelen süreçleri daha ayrıntılı şekilde inceleme fırsatı bulabilecek. Bu verilerin Ay'ın jeolojik yapısının ve yüzeydeki değişimlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor.Elde edilen bulguların gelecekteki insanlı Ay görevleri açısından da değer taşıyabileceği belirtiliyor. ABD ve Çin'in Ay'a yönelik yeni insanlı görevler planladığı bir dönemde, yüzeyin yapısının ve çarpma süreçlerinin daha iyi anlaşılması bilimsel ve operasyonel açıdan önem taşıyor.
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ay, nasa, krater
ay, nasa, krater

Ay'da 'yüzyılda bir' oluşan dev krater keşfedildi

13:55 18.09.2026
© NASA GoddardAy'da yeni keşfedilen ve McGetchin adı verilen kraterin yakınlaştırılmış görüntüsü
Ay'da yeni keşfedilen ve McGetchin adı verilen kraterin yakınlaştırılmış görüntüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© NASA Goddard
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Ay'ın yüzeyinde 2024 yılında bir gök cisminin çarpması sonucu oluşan dev bir krater keşfedildi. Yaklaşık 222 metre genişliğindeki kraterin, Güneş Sistemi'nde yakın zamanda oluştuğu bilinen en büyük çarpma krateri olduğu belirtildi.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'ın yüzeyinde nadir görülen bir gök cismi çarpmasının izlerini tespit etti. ‘McGetchin’ adı verilen krater, yakın zamanda oluştuğu bilinen en büyük çarpma krateri olarak kayıtlara geçti. Kraterin genişliği, Roma'daki Kolezyum'un çapını aşarken yaklaşık iki futbol sahasının uzunluğuna denk geliyor.

'Yüzyılda bir veya daha uzun sürede'

Araştırmacılar, kraterin 2024 ilkbaharında bir asteroid veya kuyruklu yıldızın Ay'a çarpması sonucu oluştuğunu değerlendiriyor. Çarpan cismin yaklaşık üç ila altı katlı bir bina büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor.
© Fotoğraf : NASA Goddard/Robert WagnerAy'da yeni bulunan McGetchin kraterinin yakınlaştırılmış görüntüsü
Ay'da yeni bulunan McGetchin kraterinin yakınlaştırılmış görüntüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
Ay'da yeni bulunan McGetchin kraterinin yakınlaştırılmış görüntüsü
© Fotoğraf : NASA Goddard/Robert Wagner
NASA'nın açıklamasına göre, Ay'a bu ölçekte bir gök cisminin çarpması "yüzyılda bir veya daha uzun sürede" meydana gelen olaylar arasında bulunuyor. Bu nedenle yeni kraterin keşfi, Ay yüzeyindeki eski ve çok daha büyük kraterlerden farklı bir önem taşıyor.

Ay'ın jeolojisi için önemli veri

Ay'ın yüzeyi milyarlarca yıllık çarpışmaların oluşturduğu çok sayıda kraterle kaplı. McGetchin ise çok daha büyük kraterlerin yanında küçük kalsa da ‘oluşumunun yakın zamanda gerçekleşmiş olması’ nedeniyle bilim insanları için özel önem taşıyor.
Araştırmacılar, yeni krateri inceleyerek bir gök cisminin Ay yüzeyine çarpması sırasında meydana gelen süreçleri daha ayrıntılı şekilde inceleme fırsatı bulabilecek. Bu verilerin Ay'ın jeolojik yapısının ve yüzeydeki değişimlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor.
Elde edilen bulguların gelecekteki insanlı Ay görevleri açısından da değer taşıyabileceği belirtiliyor. ABD ve Çin'in Ay'a yönelik yeni insanlı görevler planladığı bir dönemde, yüzeyin yapısının ve çarpma süreçlerinin daha iyi anlaşılması bilimsel ve operasyonel açıdan önem taşıyor.
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