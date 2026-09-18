https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/abdde-her-3-kisiden-biri-hukumetin-3-erkini-sayamiyor-1108854916.html
ABD'de her 3 kişiden biri hükümetin 3 erkini sayamıyor
ABD'de her 3 kişiden biri hükümetin 3 erkini sayamıyor
Sputnik Türkiye
Annenberg Kamu Politikaları Merkezi'nin araştırmasına göre ABD'li yetişkinlerin yüzde 35'i federal hükümetin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç erkini birden doğru şekilde sıralayamıyor. İşte detaylar...
2026-09-18T11:53+0300
2026-09-18T11:53+0300
2026-09-18T11:53+0300
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yasama
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ABD'de yetişkinlerin yaklaşık üçte biri, ülkenin federal hükümetindeki üç erkten hiçbirini ya da üçünü birden doğru şekilde sayamıyor.Pensilvanya Üniversitesi bünyesindeki Annenberg Kamu Politikaları Merkezi'nin (APPC) Anayasa Günü öncesinde yayımladığı 2026 Yurttaşlık Bilgisi Araştırması, Amerikalıların temel anayasal konulardaki bilgi düzeyine ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.6-9 Ağustos tarihleri arasında ülke genelinde bin 034 yetişkinle gerçekleştirilen ankete göre katılımcıların yalnızca yüzde 65'i hükümetin üç erkini doğru şekilde sıralayabildi. Bunlar yasama, yürütme ve yargı.Bu oran 2024'te de yüzde 65'ti. 2025'te ise yüzde 70'e yükselmişti. Böylece son üç ankette katılımcıların yaklaşık üçte birinin bu temel yurttaşlık bilgisine sahip olmadığı görüldü.İlk 5 hak arasında yalnızca biri biliniyorAraştırmada katılımcılara ABD Anayasası'nın Birinci Değişikliği'nin güvence altına aldığı haklar da soruldu. Katılımcıların çoğunluğunun adını verebildiği tek hak ifade özgürlüğü oldu. Ancak bunu doğru şekilde belirtenlerin oranı da bir yılda yüzde 79'dan yüzde 73'e geriledi.Katılımcıların sadece yüzde 9'u Birinci Değişiklik kapsamındaki beş hakkın tamamını doğru şekilde sıralayabildi. Yüzde 24'lük kesim ise bu haklardan hiçbirini adlandıramadı.'Doğuştan vatandaşlık' sorusuna doğru yanıtAnket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 76'sı, ABD'de doğan ve ülkenin yargı yetkisine tabi olan çocukların, ebeveynleri ABD vatandaşı olmasa dahi doğuştan vatandaşlık hakkına sahip olduğunu doğru şekilde belirtti.Araştırma, Amerika basınına göre, ‘ABD'de temel yurttaşlık bilgisine ilişkin bazı eksikliklerin yıllar içinde kalıcı hale geldiğini’ gösterirken, özellikle anayasal hakların bilinmesi konusunda ‘bilgi düzeyinin değişkenlik gösterdiğine’ işaret etti.
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abd, anket, yasama, yargı
abd, anket, yasama, yargı
ABD'de her 3 kişiden biri hükümetin 3 erkini sayamıyor
Amerika merkezli yeni bir anket çalışmasına göre ABD'li yetişkinlerin yüzde 35'i federal hükümetin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç erkini birden doğru şekilde sıralayamıyor. Temel yurttaşlık bilgisine ilişkin bu oranın son üç yılda önemli ölçüde değişmediği görüldü.
ABD'de yetişkinlerin yaklaşık üçte biri, ülkenin federal hükümetindeki üç erkten hiçbirini ya da üçünü birden doğru şekilde sayamıyor.
Pensilvanya Üniversitesi bünyesindeki Annenberg Kamu Politikaları Merkezi'nin (APPC) Anayasa Günü öncesinde yayımladığı 2026 Yurttaşlık Bilgisi Araştırması, Amerikalıların temel anayasal konulardaki bilgi düzeyine ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.
6-9 Ağustos tarihleri arasında ülke genelinde bin 034 yetişkinle gerçekleştirilen ankete göre katılımcıların yalnızca yüzde 65'i hükümetin üç erkini doğru şekilde sıralayabildi. Bunlar yasama, yürütme ve yargı.
Bu oran 2024'te de yüzde 65'ti. 2025'te ise yüzde 70'e yükselmişti. Böylece son üç ankette katılımcıların yaklaşık üçte birinin bu temel yurttaşlık bilgisine sahip olmadığı görüldü.
İlk 5 hak arasında yalnızca biri biliniyor
Araştırmada katılımcılara ABD Anayasası'nın Birinci Değişikliği'nin güvence altına aldığı haklar da soruldu. Katılımcıların çoğunluğunun adını verebildiği tek hak ifade özgürlüğü oldu. Ancak bunu doğru şekilde belirtenlerin oranı da bir yılda yüzde 79'dan yüzde 73'e geriledi.
Din özgürlüğünü
katılımcıların yüzde 43'ü, toplanma özgürlüğünü
yüzde 31'i, basın özgürlüğünü
yüzde 29'u ve hükümete dilekçe verme hakkını ise yalnızca yüzde 12'si sayabildi.
Katılımcıların sadece yüzde 9'u Birinci Değişiklik kapsamındaki beş hakkın tamamını doğru şekilde sıralayabildi. Yüzde 24'lük kesim ise bu haklardan hiçbirini adlandıramadı.
'Doğuştan vatandaşlık' sorusuna doğru yanıt
Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 76'sı, ABD'de doğan ve ülkenin yargı yetkisine tabi olan çocukların, ebeveynleri ABD vatandaşı olmasa dahi doğuştan vatandaşlık hakkına sahip olduğunu doğru şekilde belirtti.
Araştırma, Amerika basınına göre, ‘ABD'de temel yurttaşlık bilgisine ilişkin bazı eksikliklerin yıllar içinde kalıcı hale geldiğini’ gösterirken, özellikle anayasal hakların bilinmesi konusunda ‘bilgi düzeyinin değişkenlik gösterdiğine’ işaret etti.