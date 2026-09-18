https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/abdde-her-3-kisiden-biri-hukumetin-3-erkini-sayamiyor-1108854916.html

ABD'de her 3 kişiden biri hükümetin 3 erkini sayamıyor

ABD'de her 3 kişiden biri hükümetin 3 erkini sayamıyor

Sputnik Türkiye

Annenberg Kamu Politikaları Merkezi'nin araştırmasına göre ABD'li yetişkinlerin yüzde 35'i federal hükümetin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç erkini birden doğru şekilde sıralayamıyor. İşte detaylar...

2026-09-18T11:53+0300

2026-09-18T11:53+0300

2026-09-18T11:53+0300

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abd

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yasama

yargı

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ABD'de yetişkinlerin yaklaşık üçte biri, ülkenin federal hükümetindeki üç erkten hiçbirini ya da üçünü birden doğru şekilde sayamıyor.Pensilvanya Üniversitesi bünyesindeki Annenberg Kamu Politikaları Merkezi'nin (APPC) Anayasa Günü öncesinde yayımladığı 2026 Yurttaşlık Bilgisi Araştırması, Amerikalıların temel anayasal konulardaki bilgi düzeyine ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.6-9 Ağustos tarihleri arasında ülke genelinde bin 034 yetişkinle gerçekleştirilen ankete göre katılımcıların yalnızca yüzde 65'i hükümetin üç erkini doğru şekilde sıralayabildi. Bunlar yasama, yürütme ve yargı.Bu oran 2024'te de yüzde 65'ti. 2025'te ise yüzde 70'e yükselmişti. Böylece son üç ankette katılımcıların yaklaşık üçte birinin bu temel yurttaşlık bilgisine sahip olmadığı görüldü.İlk 5 hak arasında yalnızca biri biliniyorAraştırmada katılımcılara ABD Anayasası'nın Birinci Değişikliği'nin güvence altına aldığı haklar da soruldu. Katılımcıların çoğunluğunun adını verebildiği tek hak ifade özgürlüğü oldu. Ancak bunu doğru şekilde belirtenlerin oranı da bir yılda yüzde 79'dan yüzde 73'e geriledi.Katılımcıların sadece yüzde 9'u Birinci Değişiklik kapsamındaki beş hakkın tamamını doğru şekilde sıralayabildi. Yüzde 24'lük kesim ise bu haklardan hiçbirini adlandıramadı.'Doğuştan vatandaşlık' sorusuna doğru yanıtAnket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 76'sı, ABD'de doğan ve ülkenin yargı yetkisine tabi olan çocukların, ebeveynleri ABD vatandaşı olmasa dahi doğuştan vatandaşlık hakkına sahip olduğunu doğru şekilde belirtti.Araştırma, Amerika basınına göre, ‘ABD'de temel yurttaşlık bilgisine ilişkin bazı eksikliklerin yıllar içinde kalıcı hale geldiğini’ gösterirken, özellikle anayasal hakların bilinmesi konusunda ‘bilgi düzeyinin değişkenlik gösterdiğine’ işaret etti.

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