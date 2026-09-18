https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/avustralyada-kopekbaligi-saldirisi-yuzerken-hayatini-kaybetti-1108853334.html
Avustralya'da köpekbalığı saldırısı: Yüzerken hayatını kaybetti
Avustralya'da köpekbalığı saldırısı: Yüzerken hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Batı Avustralya'da popüler Sorrento Plajı'nda yüzen bir adam köpekbalığının saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Olay, ülkede son dönemde art arda yaşanan köpekbalığı saldırılarının ardından meydana geldi.
2026-09-18T11:31+0300
2026-09-18T11:31+0300
2026-09-18T11:31+0300
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Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde bir adam, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti.Batı Avustralya Polisi'nin açıklamasına göre acil durum ekipleri, yerel saatle cuma günü yaklaşık 10.30'da Perth yakınlarındaki Sorrento Plajı açıklarında köpekbalığı saldırısı ihbarı aldı.Polis, kıyı boyunca yüzen bir erkeğin köpekbalığı tarafından ısırıldığının bildirildiğini açıkladı.Saldırının ardından bölgeye geniş kapsamlı hava ve deniz arama ekipleri sevk edildi. Ancak polis, yüzücünün saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.Plajlar kapatıldıPerth şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Sorrento Plajı, bölgenin popüler yüzme noktalarından biri olarak biliniyor. Saldırının ardından yerel yönetim, yetki alanındaki tüm plajların geçici olarak kapatıldığını açıkladı.Olayın ardından yakınlardaki Boyinaboat resifi civarında yaklaşık 5 metre uzunluğunda bir beyaz köpekbalığı görüldüğü SharkSmart izleme sistemine bildirildi. Ancak yetkililer, görülen köpekbalığının saldırıda yer alan hayvan olduğuna ilişkin herhangi bir doğrulama yapmadı.Birkaç gün önce de saldırı olmuştuSaldırı, Batı Avustralya'da başka bir köpekbalığı vakasından yalnızca birkaç gün sonra meydana geldi.Pazartesi günü Perth'in yaklaşık 400 kilometre kuzeyindeki Geraldton kentinde bir plajda sörf yapan bir kişi köpekbalığının saldırısına uğradı. Yerel basında yer alan haberlere göre sörfçü saldırıda bir ayağını kaybetti ve bacağından ağır yaralandı.Eyalette son aylarda başka ölümcül köpekbalığı saldırıları da yaşandı.Haziran ayında 35 yaşındaki bir erkek, Batı Avustralya'nın güney kıyılarında zıpkınla balık avlarken köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti. Mayıs ayında ise 38 yaşındaki bir erkek, Perth yakınlarındaki bir adanın açıklarında köpekbalığının saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/unlu-isimlere-uyusturucu-operasyonu-aras-bulut-iynemlinin-de-bulundugu-15-kisi-hakkinda-gozalti-1108845814.html
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perth, köpekbalığı, avustralya
perth, köpekbalığı, avustralya
Avustralya'da köpekbalığı saldırısı: Yüzerken hayatını kaybetti
Batı Avustralya'da popüler Sorrento Plajı'nda yüzen bir adam köpekbalığının saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Olay, ülkede son dönemde art arda yaşanan köpekbalığı saldırılarının ardından meydana geldi.
Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde bir adam, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti.
Batı Avustralya Polisi'nin açıklamasına göre acil durum ekipleri, yerel saatle cuma günü yaklaşık 10.30'da Perth yakınlarındaki Sorrento Plajı açıklarında köpekbalığı saldırısı ihbarı aldı.
Polis, kıyı boyunca yüzen bir erkeğin köpekbalığı tarafından ısırıldığının bildirildiğini açıkladı.
Saldırının ardından bölgeye geniş kapsamlı hava ve deniz arama ekipleri sevk edildi. Ancak polis, yüzücünün saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Perth şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Sorrento Plajı, bölgenin popüler yüzme noktalarından biri olarak biliniyor. Saldırının ardından yerel yönetim, yetki alanındaki tüm plajların geçici olarak kapatıldığını açıkladı.
Olayın ardından yakınlardaki Boyinaboat resifi civarında yaklaşık 5 metre uzunluğunda bir beyaz köpekbalığı görüldüğü SharkSmart izleme sistemine bildirildi. Ancak yetkililer, görülen köpekbalığının saldırıda yer alan hayvan olduğuna ilişkin herhangi bir doğrulama yapmadı.
Birkaç gün önce de saldırı olmuştu
Saldırı, Batı Avustralya'da başka bir köpekbalığı vakasından yalnızca birkaç gün sonra meydana geldi.
Pazartesi günü Perth'in yaklaşık 400 kilometre kuzeyindeki Geraldton kentinde bir plajda sörf yapan bir kişi köpekbalığının saldırısına uğradı. Yerel basında yer alan haberlere göre sörfçü saldırıda bir ayağını kaybetti ve bacağından ağır yaralandı.
Eyalette son aylarda başka ölümcül köpekbalığı saldırıları da yaşandı.
Haziran ayında 35 yaşındaki bir erkek, Batı Avustralya'nın güney kıyılarında zıpkınla balık avlarken köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti. Mayıs ayında ise 38 yaşındaki bir erkek, Perth yakınlarındaki bir adanın açıklarında köpekbalığının saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi.