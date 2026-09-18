Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/avustralyada-kopekbaligi-saldirisi-yuzerken-hayatini-kaybetti-1108853334.html
Avustralya'da köpekbalığı saldırısı: Yüzerken hayatını kaybetti
Avustralya'da köpekbalığı saldırısı: Yüzerken hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Batı Avustralya'da popüler Sorrento Plajı'nda yüzen bir adam köpekbalığının saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Olay, ülkede son dönemde art arda yaşanan köpekbalığı saldırılarının ardından meydana geldi.
2026-09-18T11:31+0300
2026-09-18T11:31+0300
dünya
perth
köpekbalığı
avustralya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102914677_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_45f9ce585fb0120298bbe9df65ea7803.jpg
Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde bir adam, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti.Batı Avustralya Polisi'nin açıklamasına göre acil durum ekipleri, yerel saatle cuma günü yaklaşık 10.30'da Perth yakınlarındaki Sorrento Plajı açıklarında köpekbalığı saldırısı ihbarı aldı.Polis, kıyı boyunca yüzen bir erkeğin köpekbalığı tarafından ısırıldığının bildirildiğini açıkladı.Saldırının ardından bölgeye geniş kapsamlı hava ve deniz arama ekipleri sevk edildi. Ancak polis, yüzücünün saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.Plajlar kapatıldıPerth şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Sorrento Plajı, bölgenin popüler yüzme noktalarından biri olarak biliniyor. Saldırının ardından yerel yönetim, yetki alanındaki tüm plajların geçici olarak kapatıldığını açıkladı.Olayın ardından yakınlardaki Boyinaboat resifi civarında yaklaşık 5 metre uzunluğunda bir beyaz köpekbalığı görüldüğü SharkSmart izleme sistemine bildirildi. Ancak yetkililer, görülen köpekbalığının saldırıda yer alan hayvan olduğuna ilişkin herhangi bir doğrulama yapmadı.Birkaç gün önce de saldırı olmuştuSaldırı, Batı Avustralya'da başka bir köpekbalığı vakasından yalnızca birkaç gün sonra meydana geldi.Pazartesi günü Perth'in yaklaşık 400 kilometre kuzeyindeki Geraldton kentinde bir plajda sörf yapan bir kişi köpekbalığının saldırısına uğradı. Yerel basında yer alan haberlere göre sörfçü saldırıda bir ayağını kaybetti ve bacağından ağır yaralandı.Eyalette son aylarda başka ölümcül köpekbalığı saldırıları da yaşandı.Haziran ayında 35 yaşındaki bir erkek, Batı Avustralya'nın güney kıyılarında zıpkınla balık avlarken köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti. Mayıs ayında ise 38 yaşındaki bir erkek, Perth yakınlarındaki bir adanın açıklarında köpekbalığının saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/unlu-isimlere-uyusturucu-operasyonu-aras-bulut-iynemlinin-de-bulundugu-15-kisi-hakkinda-gozalti-1108845814.html
perth
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102914677_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_236490c061bd358e3998d195294d5bee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
perth, köpekbalığı, avustralya
perth, köpekbalığı, avustralya

Avustralya'da köpekbalığı saldırısı: Yüzerken hayatını kaybetti

11:31 18.09.2026
© AP Photo / Rick RycroftAvustralya plajları, artan köpek balığı saldırıları sonrasında kapandı
Avustralya plajları, artan köpek balığı saldırıları sonrasında kapandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© AP Photo / Rick Rycroft
Abone ol
Batı Avustralya'da popüler Sorrento Plajı'nda yüzen bir adam köpekbalığının saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Olay, ülkede son dönemde art arda yaşanan köpekbalığı saldırılarının ardından meydana geldi.
Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde bir adam, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti.
Batı Avustralya Polisi'nin açıklamasına göre acil durum ekipleri, yerel saatle cuma günü yaklaşık 10.30'da Perth yakınlarındaki Sorrento Plajı açıklarında köpekbalığı saldırısı ihbarı aldı.
Polis, kıyı boyunca yüzen bir erkeğin köpekbalığı tarafından ısırıldığının bildirildiğini açıkladı.
Saldırının ardından bölgeye geniş kapsamlı hava ve deniz arama ekipleri sevk edildi. Ancak polis, yüzücünün saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Plajlar kapatıldı

Perth şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Sorrento Plajı, bölgenin popüler yüzme noktalarından biri olarak biliniyor. Saldırının ardından yerel yönetim, yetki alanındaki tüm plajların geçici olarak kapatıldığını açıkladı.
Olayın ardından yakınlardaki Boyinaboat resifi civarında yaklaşık 5 metre uzunluğunda bir beyaz köpekbalığı görüldüğü SharkSmart izleme sistemine bildirildi. Ancak yetkililer, görülen köpekbalığının saldırıda yer alan hayvan olduğuna ilişkin herhangi bir doğrulama yapmadı.

Birkaç gün önce de saldırı olmuştu

Saldırı, Batı Avustralya'da başka bir köpekbalığı vakasından yalnızca birkaç gün sonra meydana geldi.
Pazartesi günü Perth'in yaklaşık 400 kilometre kuzeyindeki Geraldton kentinde bir plajda sörf yapan bir kişi köpekbalığının saldırısına uğradı. Yerel basında yer alan haberlere göre sörfçü saldırıda bir ayağını kaybetti ve bacağından ağır yaralandı.
Eyalette son aylarda başka ölümcül köpekbalığı saldırıları da yaşandı.
Haziran ayında 35 yaşındaki bir erkek, Batı Avustralya'nın güney kıyılarında zıpkınla balık avlarken köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti. Mayıs ayında ise 38 yaşındaki bir erkek, Perth yakınlarındaki bir adanın açıklarında köpekbalığının saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi.
Afra Saraçoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
TÜRKİYE
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu için de gözaltı kararı verildi
08:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала