https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/ankarada-feto-sorusturmasi-7-kisi-tutuklandi-1108863969.html

Ankara'da FETÖ soruşturması: 7 kişi tutuklandı

Ankara'da FETÖ soruşturması: 7 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Ankara'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T17:21+0300

2026-09-18T17:21+0300

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MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandığı ve bu kişilerle barınanlara finansal destek sağladığı belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 7'si yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle çıkarılan 7 şüpheli tutuklanırken, firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/ankarada-feto-operasyonu-26-supheli-gozaltina-alindi-1108787299.html

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ankara, fetö, operasyon, polis, polis memuru, polis baskını, polis merkezi, gözaltı, gözaltı kararı, tutuklama, tutuklama kararı