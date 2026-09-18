https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/ankarada-feto-sorusturmasi-7-kisi-tutuklandi-1108863969.html
Ankara'da FETÖ soruşturması: 7 kişi tutuklandı
Ankara'da FETÖ soruşturması: 7 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ankara'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T17:21+0300
2026-09-18T17:21+0300
2026-09-18T17:21+0300
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fetö
operasyon
polis
polis memuru
polis baskını
polis merkezi
gözaltı
gözaltı kararı
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MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandığı ve bu kişilerle barınanlara finansal destek sağladığı belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 7'si yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle çıkarılan 7 şüpheli tutuklanırken, firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/ankarada-feto-operasyonu-26-supheli-gozaltina-alindi-1108787299.html
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ankara, fetö, operasyon, polis, polis memuru, polis baskını, polis merkezi, gözaltı, gözaltı kararı, tutuklama, tutuklama kararı
ankara, fetö, operasyon, polis, polis memuru, polis baskını, polis merkezi, gözaltı, gözaltı kararı, tutuklama, tutuklama kararı
Ankara'da FETÖ soruşturması: 7 kişi tutuklandı
Ankara'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandığı ve bu kişilerle barınanlara finansal destek sağladığı belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 7'si yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle çıkarılan 7 şüpheli tutuklanırken, firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.