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Ankara'da FETÖ operasyonu: 26 şüpheli gözaltına alındı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 26 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ankara merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalandı. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
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gözaltı
gözaltı kararı
gözaltı süresi
operasyon
fetullah gülen
fetullahçı terör örgütü
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Ankara'da FETÖ'nün 'kamu mahrem' ve 'kamu mahrem izdivaç' yapılanmalarına yönelik soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başkent merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 26'sı yakalanırken, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/erdogana-suikast-timinde-yer-alan-feto-uyesi-karatepe-sorusturmasinda-yeni-gelisme-10-kisi-daha-1108493372.html
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fetö, ankara, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi, operasyon, fetullah gülen, fetullahçı terör örgütü
fetö, ankara, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi, operasyon, fetullah gülen, fetullahçı terör örgütü

Ankara'da FETÖ operasyonu: 26 şüpheli gözaltına alındı

17:13 15.09.2026
gözaltı
gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
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Ankara merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalandı.
Ankara'da FETÖ'nün 'kamu mahrem' ve 'kamu mahrem izdivaç' yapılanmalarına yönelik soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başkent merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 26'sı yakalanırken, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
FETÖ Burkay Karatepe - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
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Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ üyesi Karatepe soruşturmasında yeni gelişme: 10 kişi daha yakalandı
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