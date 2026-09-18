https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/a-milli-takimin-aday-kadrosu-aciklandi-4-isim-ilk-kez-cagrildi-1108863243.html

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: 4 isim ilk kez çağrıldı

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: 4 isim ilk kez çağrıldı

Sputnik Türkiye

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu belli oldu. 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T16:19+0300

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2026-09-18T16:19+0300

spor

milli takım

türkiye

bartuğ elmaz

altay bayındır

muhammed şengezer

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Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde aday kadrosu açıklandı.Ay-yıldızlıların kadrosunda Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve İlhan Fakılı ilk kez A Milli Takım’a davet edildi.4 futbolcu ilk kez A Milli Takım’daAday kadroya ilk kez çağrılan isimlerden Adil Demirbağ savunmada, Bartuğ Elmaz ve Melih Kabasakal orta sahada, İlhan Fakılı ise forvet oyuncuları arasında yer aldı.A Milli Takım’ın aday kadrosuKaleciler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan ÇakırDefans: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki ÇelikOrta saha: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih ÖzcanForvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

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milli takım, türkiye, bartuğ elmaz, altay bayındır, muhammed şengezer