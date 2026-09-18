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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/31-yillik-eski-esine-bana-virus-bulastirdin-diye-25-milyonluk-dava-acti-1108846524.html
31 yıllık eski eşine 'bana virüs' bulaştırdın diye 2.5 milyonluk dava açtı
31 yıllık eski eşine 'bana virüs' bulaştırdın diye 2.5 milyonluk dava açtı
Sputnik Türkiye
Geçen yıl boşandığı eşine kendisine 'HPV-18 virüsü' bulaştırdığı iddiasıyla dava açan kadın 2.5 milyon lira tazminat talep etti. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
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hpv
rahim ağzı kanseri
dava
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İstanbul'da yaşayan ve geçen yıl 31 yıllık eşinden boşanan kadın, eski eşinin kendisine rahim ağzı kanserine yol açma riski yüksek HPV-18 virüsü bulaştırdığı iddiasıyla dava açtı. Kadın 2 milyon 500 bin lira manevi tazminat talep etti. Eski eşini suçladıMilliyet'in haberine göre, anlaşmalı boşanmanın ardından rutin sağlık kontrolleri sırasında kadına rahim ağzı kanserine yol açma riski yüksek HPV-18 virüsü teşhisi konuldu. Acil ameliyata alınan kadın, lezyonların temizlenmesi amacıyla küretaj işlemi uygulandığını, büyük acılar çektiğini ve psikiyatrik tedavi görmek zorunda kaldığını öne sürdü. F.F., hayatı boyunca tek eşli bir yaşam sürdüğünü belirterek virüsün eski eşi tarafından bulaştırıldığını iddia etti.Sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini öne sürdüDava dilekçesinde eski eşinin evlilik birliği devam ederken başka kadınlarla otellerde konakladığının Emniyet Genel Müdürlüğü’nden getirtilen kayıtlarla ortaya çıktığı ileri süren kadın, eski eşinin sadakat yükümlülüğünü defalarca ihlal ettiği öne sürdü. Virüsün eski eşi tarafından bulaştırıldığı iddiasının tıbbi veriler, virüsün kuluçka süresi ve otel kayıtlarıyla desteklendiği savunuldu.2.5 milyon lira manevi tazminat istendiAvukat, F.F.’nin yaşadığı ölüm korkusu, cerrahi müdahalenin yarattığı acı ve aldatılmış olmanın psikolojik etkileri nedeniyle psikiyatrik destek almak zorunda kaldığını belirterek 2 milyon 500 bin lira manevi tazminat istendi. Kendisini 'ben de HPV-18 virüsü yok' diye savunduF.F.’nin eski eşi B.A. hakkında “kasten yaralama” ve “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” suçlarından yaptığı suç duyurusuyla ilgili yürütülen soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Virüsün F.F.’ye nasıl bulaştığına ilişkin iddiaların tıbbi inceleme ve delillerle ortaya konulması bekleniyor. Davalı B.A. suçlamaları kabul etmedi. Eski eşiyle yaklaşık iki yıldır ayrı yaşadıklarını ve bu nedenle cinsel birlikteliklerinin mümkün olmadığını savunan B.A., kendisinde HPV-18 virüsüne rastlanmadığını ileri sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/yeni-kanser-raporu-vakalar-2050ye-kadar-yuzde-67-artabilir-1108563336.html
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hpv, rahim ağzı kanseri, dava
hpv, rahim ağzı kanseri, dava

31 yıllık eski eşine 'bana virüs' bulaştırdın diye 2.5 milyonluk dava açtı

09:00 18.09.2026
boşanma
boşanma - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
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Geçen yıl boşandığı eşine kendisine 'HPV-18 virüsü' bulaştırdığı iddiasıyla dava açan kadın 2.5 milyon lira tazminat talep etti.
İstanbul'da yaşayan ve geçen yıl 31 yıllık eşinden boşanan kadın, eski eşinin kendisine rahim ağzı kanserine yol açma riski yüksek HPV-18 virüsü bulaştırdığı iddiasıyla dava açtı. Kadın 2 milyon 500 bin lira manevi tazminat talep etti.

Eski eşini suçladı

Milliyet'in haberine göre, anlaşmalı boşanmanın ardından rutin sağlık kontrolleri sırasında kadına rahim ağzı kanserine yol açma riski yüksek HPV-18 virüsü teşhisi konuldu. Acil ameliyata alınan kadın, lezyonların temizlenmesi amacıyla küretaj işlemi uygulandığını, büyük acılar çektiğini ve psikiyatrik tedavi görmek zorunda kaldığını öne sürdü. F.F., hayatı boyunca tek eşli bir yaşam sürdüğünü belirterek virüsün eski eşi tarafından bulaştırıldığını iddia etti.

Sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini öne sürdü

Dava dilekçesinde eski eşinin evlilik birliği devam ederken başka kadınlarla otellerde konakladığının Emniyet Genel Müdürlüğü’nden getirtilen kayıtlarla ortaya çıktığı ileri süren kadın, eski eşinin sadakat yükümlülüğünü defalarca ihlal ettiği öne sürdü. Virüsün eski eşi tarafından bulaştırıldığı iddiasının tıbbi veriler, virüsün kuluçka süresi ve otel kayıtlarıyla desteklendiği savunuldu.

2.5 milyon lira manevi tazminat istendi

Avukat, F.F.’nin yaşadığı ölüm korkusu, cerrahi müdahalenin yarattığı acı ve aldatılmış olmanın psikolojik etkileri nedeniyle psikiyatrik destek almak zorunda kaldığını belirterek 2 milyon 500 bin lira manevi tazminat istendi.

Kendisini 'ben de HPV-18 virüsü yok' diye savundu

F.F.’nin eski eşi B.A. hakkında “kasten yaralama” ve “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” suçlarından yaptığı suç duyurusuyla ilgili yürütülen soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Virüsün F.F.’ye nasıl bulaştığına ilişkin iddiaların tıbbi inceleme ve delillerle ortaya konulması bekleniyor. Davalı B.A. suçlamaları kabul etmedi. Eski eşiyle yaklaşık iki yıldır ayrı yaşadıklarını ve bu nedenle cinsel birlikteliklerinin mümkün olmadığını savunan B.A., kendisinde HPV-18 virüsüne rastlanmadığını ileri sürdü.

HPV-18 virüsü nedir?

HPV-18, kanser yapma potansiyeli en yüksek olan virüs tiplerinden biri. HPV-16 ile birlikte dünyadaki rahim ağzı kanserlerinin yaklaşık yüzde 70'inden sorumludur.

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