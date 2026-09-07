https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/yeni-kanser-raporu-vakalar-2050ye-kadar-yuzde-67-artabilir-1108563336.html

Yeni kanser raporu: Vakalar 2050'ye kadar yüzde 67 artabilir

Yeni kanser raporu: Vakalar 2050'ye kadar yüzde 67 artabilir

Sputnik Türkiye

Yeni bir küresel araştırmaya göre, yıllık kanser vakalarının 2050'ye kadar yüzde 67 artarak 34 milyona ulaşması bekleniyor. Araştırmacılar, kanser ölümlerinin... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T17:40+0300

2026-09-07T17:40+0300

2026-09-07T17:40+0300

sağlik

batı afrika

avustralya

uluslararası kanser araştırmaları ajansı

kanser

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Amerikan Kanser Derneği (ACS) ve Dünya Sağlık Örgütüne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından hazırlanan yeni çalışma, kanserin dünya genelindeki mevcut ve gelecekteki boyutunu ortaya koydu. Verilere göre 2024'te yaklaşık 21 milyon kişiye kanser teşhisi konuldu ve 9.8 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetti.Araştırmacıların hesaplamalarına göre dünya genelinde yaklaşık her 5 kişiden biri yaşamının bir döneminde kansere yakalanacak. Kanser nedeniyle hayatını kaybetme riskinin ise erkeklerde yaklaşık 9'da 1, kadınlarda 13'te 1 olduğu tahmin ediliyor.Dünya nüfusunun büyümesi ve yaşlanmasıyla birlikte yıllık yeni kanser vakalarının 2050'de 34 milyona ulaşması bekleniyor. Bu, 2024'e kıyasla yüzde 67'lik artış anlamına geliyor.Araştırma, 186 ülkede 34 kanser türüne ilişkin verilerin yer aldığı tahminlere dayanıyor.Akciğer kanseri ilk sıradaAkciğer kanseri, dünya genelinde hem yeni vakalarda hem de kanser kaynaklı ölümlerde ilk sırada yer aldı. 2024'te yaklaşık 2.6 milyon yeni akciğer kanseri vakası kaydedilirken, hastalık 1.9 milyon kişinin ölümüne yol açtı. Tütün kullanımı hastalığın başlıca nedeni olmaya devam ediyor.Kadınlarda en sık görülen kanser ise meme kanseri oldu. Dünya genelinde yaklaşık 2.4 milyon yeni vaka ve 694 bin ölüm kaydedildi.Araştırma, kanserden hayatta kalma konusunda bölgeler arasında da önemli farklılıklar bulunduğunu gösterdi. Batı Afrika'da meme kanseri, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya kıyasla yaklaşık yarı yarıya daha az görülüyor. Buna rağmen Batı Afrika'daki kadınların meme kanserinden ölme ihtimali iki kat daha yüksek. Bu farkın teşhis ve tedaviye erişimdeki eşitsizliklerle bağlantılı olduğu belirtildi.Kolorektal kanser 2 milyondan fazla yeni vaka ve 918 bin ölümle dünyada en sık teşhis edilen üçüncü kanser olurken, kanser ölümlerinde ikinci sırada yer aldı.Karaciğer kanseri 732 bin, mide kanseri 642 bin, pankreas kanseri ise 491 bin ölüme yol açtı.Kanser ölümlerinin yaklaşık yarısı önlenebilirAraştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri, kanser kaynaklı ölümlerin önemli bir bölümünün önlenebilir olabileceği oldu.Araştırmacılara göre kanser ölümlerinin yaklaşık yarısı, değiştirilebilir risk faktörlerinin azaltılmasıyla önlenebilir. Erken teşhis ve zamanında tedaviyle de ölümlerin önemli bir bölümünün önüne geçilebileceği belirtildi.Araştırmacılar özellikle tütün kullanımının bırakılması, kanserle bağlantılı enfeksiyonlardan korunma, alkolden kaçınma, sağlıklı kilonun korunması ve düzenli fiziksel aktivitenin artırılmasını kanserden korunmada öne çıkan faktörler arasında gösterdi.Çalışmada ayrıca rahim ağzı kanserinin, HPV aşısı ve tarama imkanlarına rağmen çoğu Sahra Altı Afrika'da olmak üzere 26 ülkede kadınlarda kanser kaynaklı ölümlerin başlıca nedeni olmaya devam ettiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/bmden-hava-kirliligi-uyarisi-yilda-100-bin-ek-olumle-baglantili-olabilir-1108561381.html

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batı afrika, avustralya, uluslararası kanser araştırmaları ajansı, kanser