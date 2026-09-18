https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/100-lirayi-asmisti-motorine-indirim-bekleniyor-1108846691.html

100 lirayı aşmıştı: Motorine indirim bekleniyor

100 lirayı aşmıştı: Motorine indirim bekleniyor

Sputnik Türkiye

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Brent petrolün 100 doların altına gerilemesiyle motorinin litre... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T09:07+0300

2026-09-18T09:07+0300

2026-09-18T09:07+0300

ekonomi̇

motorin

akaryakıt

akaryakıt fiyatları

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Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorin fiyatlarında indirim bekleniyor. Brent petrolün 100 doların altına gerilemesiyle motorinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 4,09 lira indirim yapılması bekleniyor.Motorinin litre fiyatı son yapılan artışla 100 liranın üzerine çıkmıştı. Beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde İstanbul, Ankara, İzmir ve doğu illerinde pompa fiyatları yeniden 100 liranın altına gerileyecek.Motorine 4,09 lira indirim bekleniyorBrent petrol fiyatlarındaki gerilemenin akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.Buna göre motorinin litre fiyatında 4,09 liralık indirim öngörülüyor. Fiyat değişikliğinin yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.Motorinin litresi ne kadar olacak?Beklenen 4,09 liralık indirimin ardından motorinin litre fiyatının İstanbul’da 96,31 liraya gerilemesi öngörülüyor.Motorinin litresinin Ankara’da 97,41 lira, İzmir’de 97,71 lira, doğu illerinde ise 99,11 lira olması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/altin-gune-nasil-basladi-gram-altin-ceyrek-altin-ve-ons-altin-ne-kadar-1108845194.html

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motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları