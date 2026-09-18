https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/altin-gune-nasil-basladi-gram-altin-ceyrek-altin-ve-ons-altin-ne-kadar-1108845194.html

Altın güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar?

Altın güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar?

Sputnik Türkiye

Altın piyasalarında gram altın güne 6.826,09 lira ile başladı. Çeyrek altın satış fiyatı da 11.146 olarak açıklandı. 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T07:19+0300

2026-09-18T07:19+0300

2026-09-18T07:19+0300

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ons altın

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Altın piyasalarında sabah saatlerindeki güncel altın fiyatları merakla bekleniyordu. Buna göre sabahın ilk saatlerindeki güncel fiyatlar şöyle: Güncel altın satış fiyatları* Gram altın satış fiyatı: 6.826,09 TL* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.146,00 TL* Yarım altın satış fiyatı: 22.289,00 TL* Tam altın satış fiyatı: 44.462,49 TL* Cumhuriyet altın satış fiyatı: 44.435,00 TL* Ons altın satış fiyatı: 4.358,51 Dolar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/spk-acikladi-tasfiye-edilen-fonlarin-odeme-sureci-belli-oldu-1108844978.html

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