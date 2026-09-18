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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/altin-gune-nasil-basladi-gram-altin-ceyrek-altin-ve-ons-altin-ne-kadar-1108845194.html
Altın güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar?
Altın güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar?
Sputnik Türkiye
Altın piyasalarında gram altın güne 6.826,09 lira ile başladı. Çeyrek altın satış fiyatı da 11.146 olarak açıklandı. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T07:19+0300
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ekonomi̇
altın
gram altın
altın fiyatları
çeyrek altın
ons altın
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Altın piyasalarında sabah saatlerindeki güncel altın fiyatları merakla bekleniyordu. Buna göre sabahın ilk saatlerindeki güncel fiyatlar şöyle: Güncel altın satış fiyatları* Gram altın satış fiyatı: 6.826,09 TL* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.146,00 TL* Yarım altın satış fiyatı: 22.289,00 TL* Tam altın satış fiyatı: 44.462,49 TL* Cumhuriyet altın satış fiyatı: 44.435,00 TL* Ons altın satış fiyatı: 4.358,51 Dolar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/spk-acikladi-tasfiye-edilen-fonlarin-odeme-sureci-belli-oldu-1108844978.html
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altın, gram altın, altın fiyatları, çeyrek altın, ons altın
altın, gram altın, altın fiyatları, çeyrek altın, ons altın

Altın güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar?

07:19 18.09.2026
© Fotoğraf200 gram altın
200 gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
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Altın piyasalarında gram altın güne 6.826,09 lira ile başladı. Çeyrek altın satış fiyatı da 11.146 olarak açıklandı.
Altın piyasalarında sabah saatlerindeki güncel altın fiyatları merakla bekleniyordu. Buna göre sabahın ilk saatlerindeki güncel fiyatlar şöyle:
Güncel altın satış fiyatları
* Gram altın satış fiyatı: 6.826,09 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.146,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 22.289,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 44.462,49 TL
* Cumhuriyet altın satış fiyatı: 44.435,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.358,51 Dolar
Sermaye Piyasası Kurulu - SPK - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
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