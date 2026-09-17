https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/zelenskiynin-eski-sozcusu-mendel-ukrayna-oluyor-1108842115.html
Zelenskiy’nin eski sözcüsü Mendel: Ukrayna ölüyor
Zelenskiy’nin eski sözcüsü Mendel: Ukrayna ölüyor
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy’nin eski sözcüsü Yuliya Mendel, ülkesinin ancak çatışma yerine barışı seçmesi halinde yeniden toparlanabileceğini söyledi. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T22:30+0300
2026-09-17T22:30+0300
2026-09-17T22:30+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kiev
hollywood
almanya
almanya için alternatif (afd)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/11/1108841943_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_0e24c4ac0a4ff60336001a98bf805996.jpg
Yuliya Mendel, İngiliz The Times gazetesine verdiği röportajda Ukrayna’daki gelişmeleri değerlendirdi.“Ülkem ölüyor” diyen Mendel, Ukrayna’nın çatışmayı sürdürmek yerine barışı seçmesi durumunda toparlanma imkanı bulabileceğini belirtti. Mendel, Ukraynalıların Rusya’yı suçlarken “kendi gözlerindeki merteği görmediklerini” ifade etti.Batılı ülkelerin Ukrayna’daki çatışmayı bir Hollywood filmi gibi değerlendirdiğini vurgulayan Mendel, “Batı’da çoğu zaman bu savaşın bir Hollywood filmi olduğunu düşünüyorsunuz. Bu aptalca” ifadelerini kullandı.Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Kiev’e yardımları durdurma yönündeki tutumuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Mendel, partinin yaklaşımını etkileyebileceğini ve AfD’nin çatışmayı sona erdirecek bir yol bulabileceğini umduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/von-der-leyen-ab-iha-alimlari-icin-ukraynaya-33-milyar-euro-daha-aktaracak-1108841511.html
ukrayna
kiev
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/11/1108841943_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_b139185b134bab10586b23d558037ddc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, kiev, hollywood, almanya, almanya için alternatif (afd)
ukrayna, kiev, hollywood, almanya, almanya için alternatif (afd)
Zelenskiy’nin eski sözcüsü Mendel: Ukrayna ölüyor
Vladimir Zelenskiy’nin eski sözcüsü Yuliya Mendel, ülkesinin ancak çatışma yerine barışı seçmesi halinde yeniden toparlanabileceğini söyledi.
Yuliya Mendel, İngiliz The Times gazetesine verdiği röportajda Ukrayna’daki gelişmeleri değerlendirdi.
“Ülkem ölüyor” diyen Mendel, Ukrayna’nın çatışmayı sürdürmek yerine barışı seçmesi durumunda toparlanma imkanı bulabileceğini belirtti. Mendel, Ukraynalıların Rusya’yı suçlarken “kendi gözlerindeki merteği görmediklerini” ifade etti.
Batılı ülkelerin Ukrayna’daki çatışmayı bir Hollywood filmi gibi değerlendirdiğini vurgulayan Mendel, “Batı’da çoğu zaman bu savaşın bir Hollywood filmi olduğunu düşünüyorsunuz. Bu aptalca” ifadelerini kullandı.
Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Kiev’e yardımları durdurma yönündeki tutumuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Mendel, partinin yaklaşımını etkileyebileceğini ve AfD’nin çatışmayı sona erdirecek bir yol bulabileceğini umduğunu söyledi.