https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/zelenskiynin-eski-sozcusu-mendel-ukrayna-oluyor-1108842115.html

Zelenskiy’nin eski sözcüsü Mendel: Ukrayna ölüyor

Zelenskiy’nin eski sözcüsü Mendel: Ukrayna ölüyor

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy’nin eski sözcüsü Yuliya Mendel, ülkesinin ancak çatışma yerine barışı seçmesi halinde yeniden toparlanabileceğini söyledi. 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T22:30+0300

2026-09-17T22:30+0300

2026-09-17T22:30+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

kiev

hollywood

almanya

almanya için alternatif (afd)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/11/1108841943_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_0e24c4ac0a4ff60336001a98bf805996.jpg

Yuliya Mendel, İngiliz The Times gazetesine verdiği röportajda Ukrayna’daki gelişmeleri değerlendirdi.“Ülkem ölüyor” diyen Mendel, Ukrayna’nın çatışmayı sürdürmek yerine barışı seçmesi durumunda toparlanma imkanı bulabileceğini belirtti. Mendel, Ukraynalıların Rusya’yı suçlarken “kendi gözlerindeki merteği görmediklerini” ifade etti.Batılı ülkelerin Ukrayna’daki çatışmayı bir Hollywood filmi gibi değerlendirdiğini vurgulayan Mendel, “Batı’da çoğu zaman bu savaşın bir Hollywood filmi olduğunu düşünüyorsunuz. Bu aptalca” ifadelerini kullandı.Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Kiev’e yardımları durdurma yönündeki tutumuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Mendel, partinin yaklaşımını etkileyebileceğini ve AfD’nin çatışmayı sona erdirecek bir yol bulabileceğini umduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/von-der-leyen-ab-iha-alimlari-icin-ukraynaya-33-milyar-euro-daha-aktaracak-1108841511.html

ukrayna

kiev

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, kiev, hollywood, almanya, almanya için alternatif (afd)