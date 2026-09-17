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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/zelenskiynin-eski-sozcusu-mendel-ukrayna-oluyor-1108842115.html
Zelenskiy’nin eski sözcüsü Mendel: Ukrayna ölüyor
Zelenskiy’nin eski sözcüsü Mendel: Ukrayna ölüyor
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy’nin eski sözcüsü Yuliya Mendel, ülkesinin ancak çatışma yerine barışı seçmesi halinde yeniden toparlanabileceğini söyledi. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T22:30+0300
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Yuliya Mendel, İngiliz The Times gazetesine verdiği röportajda Ukrayna’daki gelişmeleri değerlendirdi.“Ülkem ölüyor” diyen Mendel, Ukrayna’nın çatışmayı sürdürmek yerine barışı seçmesi durumunda toparlanma imkanı bulabileceğini belirtti. Mendel, Ukraynalıların Rusya’yı suçlarken “kendi gözlerindeki merteği görmediklerini” ifade etti.Batılı ülkelerin Ukrayna’daki çatışmayı bir Hollywood filmi gibi değerlendirdiğini vurgulayan Mendel, “Batı’da çoğu zaman bu savaşın bir Hollywood filmi olduğunu düşünüyorsunuz. Bu aptalca” ifadelerini kullandı.Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Kiev’e yardımları durdurma yönündeki tutumuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Mendel, partinin yaklaşımını etkileyebileceğini ve AfD’nin çatışmayı sona erdirecek bir yol bulabileceğini umduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/von-der-leyen-ab-iha-alimlari-icin-ukraynaya-33-milyar-euro-daha-aktaracak-1108841511.html
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ukrayna, kiev, hollywood, almanya, almanya için alternatif (afd)
ukrayna, kiev, hollywood, almanya, almanya için alternatif (afd)

Zelenskiy’nin eski sözcüsü Mendel: Ukrayna ölüyor

22:30 17.09.2026
© CC BY-SA 4.0 / Ukrayna Cumhurbaşkanlığı İdaresi /Yulia Mendel. Arşiv fotoğrafıVladimir Zelenskiy’nin eski sözcüsü Yuliya Mendel
Vladimir Zelenskiy’nin eski sözcüsü Yuliya Mendel - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© CC BY-SA 4.0 / Ukrayna Cumhurbaşkanlığı İdaresi /Yulia Mendel. Arşiv fotoğrafı
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Vladimir Zelenskiy’nin eski sözcüsü Yuliya Mendel, ülkesinin ancak çatışma yerine barışı seçmesi halinde yeniden toparlanabileceğini söyledi.
Yuliya Mendel, İngiliz The Times gazetesine verdiği röportajda Ukrayna’daki gelişmeleri değerlendirdi.
“Ülkem ölüyor” diyen Mendel, Ukrayna’nın çatışmayı sürdürmek yerine barışı seçmesi durumunda toparlanma imkanı bulabileceğini belirtti. Mendel, Ukraynalıların Rusya’yı suçlarken “kendi gözlerindeki merteği görmediklerini” ifade etti.
Batılı ülkelerin Ukrayna’daki çatışmayı bir Hollywood filmi gibi değerlendirdiğini vurgulayan Mendel, “Batı’da çoğu zaman bu savaşın bir Hollywood filmi olduğunu düşünüyorsunuz. Bu aptalca” ifadelerini kullandı.
Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Kiev’e yardımları durdurma yönündeki tutumuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Mendel, partinin yaklaşımını etkileyebileceğini ve AfD’nin çatışmayı sona erdirecek bir yol bulabileceğini umduğunu söyledi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
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