https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/von-der-leyen-ab-iha-alimlari-icin-ukraynaya-33-milyar-euro-daha-aktaracak-1108841511.html
Von der Leyen: AB, İHA alımları için Ukrayna'ya 3.3 milyar euro daha aktaracak
Von der Leyen: AB, İHA alımları için Ukrayna'ya 3.3 milyar euro daha aktaracak
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin füze ve insansız hava aracı alımlarında kullanılmak üzere Ukrayna’ya cuma günü 3.3 milyar euro... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T21:44+0300
2026-09-17T21:44+0300
2026-09-17T21:44+0300
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avrupa birliği komisyonu
ab
vladimir zelenskiy
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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından açıklamada bulundu.Von der Leyen, “Yarın Ukrayna’ya füze ve insansız hava aracı satın alınması için 3.3 milyar euro daha aktaracağız” dedi.AB Komisyonunun geçen hafta “Ukrayna Destek Kredisi” kapsamında Patriot sistemlerinin satın alınmasına finansman sağlanmasını onayladığını belirten von der Leyen, Ukrayna’nın hava ve füze savunma sistemleri, mühimmat, İHA ve elektronik harp ekipmanı alımı için 6.1 milyar euro ayrıldığını hatırlattı.Von der Leyen ayrıca Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) programında kalan kaynaklarla AB ve Ukrayna’nın ortak savunma projelerine yönelik yeni bir program başlatmayı planladıklarını belirtti.AB’nin yılın başından bu yana Ukrayna için yaklaşık 15 milyar euroluk yardım sağladığını kaydeden von der Leyen, finansman desteğinin süreceğini ifade etti.AB daha önce Ukrayna’ya 2026-2027 dönemini kapsayan 90 milyar euroluk kredi üzerinde anlaşmıştı. Bu tutarın 60 milyar eurosunun savunma kapasitesi ile savunma sanayisinin güçlendirilmesine, 30 milyar eurosunun ise bütçe desteğine ayrılması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/lavrov-avrupanin-ukraynadaki-nazi-rejimini-desteklemesi-utanc-verici-1108830707.html
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ursula von der leyen, avrupa birliği komisyonu, ab, vladimir zelenskiy, ukrayna, safe, patriot
Von der Leyen: AB, İHA alımları için Ukrayna'ya 3.3 milyar euro daha aktaracak
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin füze ve insansız hava aracı alımlarında kullanılmak üzere Ukrayna’ya cuma günü 3.3 milyar euro aktaracağını açıkladı.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından açıklamada bulundu.
Von der Leyen, “Yarın Ukrayna’ya füze ve insansız hava aracı satın alınması için 3.3 milyar euro daha aktaracağız” dedi.
AB Komisyonunun geçen hafta “Ukrayna Destek Kredisi” kapsamında Patriot sistemlerinin satın alınmasına finansman sağlanmasını onayladığını belirten von der Leyen, Ukrayna’nın hava ve füze savunma sistemleri, mühimmat, İHA ve elektronik harp ekipmanı alımı için 6.1 milyar euro ayrıldığını hatırlattı.
Von der Leyen ayrıca Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) programında kalan kaynaklarla AB ve Ukrayna’nın ortak savunma projelerine yönelik yeni bir program başlatmayı planladıklarını belirtti.
AB’nin yılın başından bu yana Ukrayna için yaklaşık 15 milyar euroluk yardım sağladığını kaydeden von der Leyen, finansman desteğinin süreceğini ifade etti.
AB daha önce Ukrayna’ya 2026-2027 dönemini kapsayan 90 milyar euroluk kredi üzerinde anlaşmıştı. Bu tutarın 60 milyar eurosunun savunma kapasitesi ile savunma sanayisinin güçlendirilmesine, 30 milyar eurosunun ise bütçe desteğine ayrılması öngörülüyor.