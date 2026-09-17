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Zaharova, İtalya Savunma Bakanı Crosetto’yu Hitler ve Mussolini’ye benzetti
Zaharova, İtalya Savunma Bakanı Crosetto’yu Hitler ve Mussolini’ye benzetti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Hayatını kaybeden her Ukraynalı asker Avrupa’yı savunurken ölüyor” diyen İtalya Savunma Bakanı Guido... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
i̇talya
adolf hitler
benito mussolini
guido crosetto
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto’nun Ukraynalı askerlere ilişkin açıklamasını Telegram hesabından değerlendirdi.Crosetto’nun “Hayatını kaybeden her Ukraynalı asker Avrupa’yı savunurken ölüyor” sözlerine tepki gösteren Zaharova, İtalyan bakanı Adolf Hitler ve Benito Mussolini’ye benzetti.Zaharova, paylaşımında, “85 yıl önce Hitler ve Mussolini de Alman faşist birliklerinin Avrupa’yı Yahudilerden koruduğuna inanıyordu” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/lavrov-avrupanin-ukraynadaki-nazi-rejimini-desteklemesi-utanc-verici-1108830707.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, i̇talya, adolf hitler, benito mussolini, guido crosetto, telegram
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, i̇talya, adolf hitler, benito mussolini, guido crosetto, telegram

Zaharova, İtalya Savunma Bakanı Crosetto’yu Hitler ve Mussolini’ye benzetti

18:06 17.09.2026
© Sputnik / Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Hayatını kaybeden her Ukraynalı asker Avrupa’yı savunurken ölüyor” diyen İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto’ya tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto’nun Ukraynalı askerlere ilişkin açıklamasını Telegram hesabından değerlendirdi.
Crosetto’nun “Hayatını kaybeden her Ukraynalı asker Avrupa’yı savunurken ölüyor” sözlerine tepki gösteren Zaharova, İtalyan bakanı Adolf Hitler ve Benito Mussolini’ye benzetti.
Zaharova, paylaşımında, “85 yıl önce Hitler ve Mussolini de Alman faşist birliklerinin Avrupa’yı Yahudilerden koruduğuna inanıyordu” ifadelerini kullandı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Lavrov: Avrupa'nın Ukrayna'daki nazi rejimini desteklemesi utanç verici
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