https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/zaharova-italya-savunma-bakani-crosettoyu-hitler-ve-mussoliniye-benzetti-1108839455.html
Zaharova, İtalya Savunma Bakanı Crosetto’yu Hitler ve Mussolini’ye benzetti
Zaharova, İtalya Savunma Bakanı Crosetto’yu Hitler ve Mussolini’ye benzetti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Hayatını kaybeden her Ukraynalı asker Avrupa’yı savunurken ölüyor” diyen İtalya Savunma Bakanı Guido... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T18:06+0300
2026-09-17T18:06+0300
2026-09-17T18:06+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto’nun Ukraynalı askerlere ilişkin açıklamasını Telegram hesabından değerlendirdi.Crosetto’nun “Hayatını kaybeden her Ukraynalı asker Avrupa’yı savunurken ölüyor” sözlerine tepki gösteren Zaharova, İtalyan bakanı Adolf Hitler ve Benito Mussolini’ye benzetti.Zaharova, paylaşımında, “85 yıl önce Hitler ve Mussolini de Alman faşist birliklerinin Avrupa’yı Yahudilerden koruduğuna inanıyordu” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/lavrov-avrupanin-ukraynadaki-nazi-rejimini-desteklemesi-utanc-verici-1108830707.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, i̇talya, adolf hitler, benito mussolini, guido crosetto, telegram
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, i̇talya, adolf hitler, benito mussolini, guido crosetto, telegram
Zaharova, İtalya Savunma Bakanı Crosetto’yu Hitler ve Mussolini’ye benzetti
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Hayatını kaybeden her Ukraynalı asker Avrupa’yı savunurken ölüyor” diyen İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto’ya tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto’nun Ukraynalı askerlere ilişkin açıklamasını Telegram hesabından değerlendirdi.
Crosetto’nun “Hayatını kaybeden her Ukraynalı asker Avrupa’yı savunurken ölüyor” sözlerine tepki gösteren Zaharova, İtalyan bakanı Adolf Hitler ve Benito Mussolini’ye benzetti.
Zaharova, paylaşımında, “85 yıl önce Hitler ve Mussolini de Alman faşist birliklerinin Avrupa’yı Yahudilerden koruduğuna inanıyordu” ifadelerini kullandı.