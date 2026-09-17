Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/lavrov-avrupanin-ukraynadaki-nazi-rejimini-desteklemesi-utanc-verici-1108830707.html
Lavrov: Avrupa'nın Ukrayna'daki nazi rejimini desteklemesi utanç verici
Lavrov: Avrupa'nın Ukrayna'daki nazi rejimini desteklemesi utanç verici
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa Birliği’nin (AB), "Nazi ideolojisini benimseyenlere ve Zelenskiy gibi bu ideolojiyi hayata geçirenlere" destek verdiğini... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T12:22+0300
2026-09-17T12:27+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
batı
avrupa
ukrayna
avrupa birliği
nazi
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105005114_0:0:1121:631_1920x0_80_0_0_a80139a2f3e18626aa4c221cae1944a3.png
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uluslararası Rusofiller Hareketi'nin 4. Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, AB’nin Kiev'deki Nazi rejimini desteklemesini utanç verici olarak nitelendirdi.Lavrov, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Kiev rejimine ‘Avrupa değerlerini savunduğu’ için destek verdikleri yönündeki sözlerine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:“Bu tek bir anlama geliyor. Avrupa, Zelenskiy’in ülkesinde hayata geçirdiği Nazi ideolojisini benimseyenleri ve dil, kültür, eğitimi yasaklayanları yeniden desteklemeye hazır. Yine Ukrayna'da yapıldığı gibi; Rus dilinin yasaklanmasına ilişkin, özel askeri harekattan çok önce, 2017 yılından itibaren bir dizi kanun kabul edildi. Önce ilköğretim, ardından ortaöğretim, sonra yükseköğretim yasaklandı, daha sonra Rusya vatandaşlarına ait Rusça yayınlar kapatıldı, ardından Ukrayna vatandaşlarına ait olanlar da dahil olmak üzere tüm Rusça yayınlar kapatıldı."Lavrov, "Batı'nın, Ukrayna'nın savunduğu iddia edilen Avrupa değerlerinden gururla söz etmesi, Batı için bir utançtır ve uluslararası hukukun en ağır ihlalidir" diye kaydetti.Lavrov ayrıca Batı'nın "Kiev rejiminin işlediği tüm suçları affettiğini" vurguladı.Lavrov'un diğer açıklamaları:🔸 Rusya ile ilişkilerin sürdürülmesini savunan partilerin, süreli yayınların ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin yasaklanması, durumu kendi başına açıklıyor.🔸 Toprak bütünlüğü ilkesi, BM tüzüğünde yer alan ilkeler arasında Batı'nın desteklediği tek ilke; diğer tüm ilkeler ihlal ediliyor.🔸 ABD, görüşler bazen birbirinden taban tabana zıt olsa dahi, diyaloğa her zaman açık.🔸 ABD ile temaslardan şimdilik hiçbir somut sonuç öngörülmüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-vurulan-hedefleri-acikladi-1108826850.html
rusya
batı
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105005114_89:0:1121:774_1920x0_80_0_0_caf99f7ea788c4125d0b00da32b1844d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, batı, avrupa, ukrayna, avrupa birliği, nazi, vladimir zelenskiy, abd
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, batı, avrupa, ukrayna, avrupa birliği, nazi, vladimir zelenskiy, abd

Lavrov: Avrupa'nın Ukrayna'daki nazi rejimini desteklemesi utanç verici

12:22 17.09.2026 (güncellendi: 12:27 17.09.2026)
© Sputnik / Юрий КочетковSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© Sputnik / Юрий Кочетков
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa Birliği’nin (AB), "Nazi ideolojisini benimseyenlere ve Zelenskiy gibi bu ideolojiyi hayata geçirenlere" destek verdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uluslararası Rusofiller Hareketi'nin 4. Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, AB’nin Kiev'deki Nazi rejimini desteklemesini utanç verici olarak nitelendirdi.
Lavrov, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Kiev rejimine ‘Avrupa değerlerini savunduğu’ için destek verdikleri yönündeki sözlerine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:
“Bu tek bir anlama geliyor. Avrupa, Zelenskiy’in ülkesinde hayata geçirdiği Nazi ideolojisini benimseyenleri ve dil, kültür, eğitimi yasaklayanları yeniden desteklemeye hazır. Yine Ukrayna'da yapıldığı gibi; Rus dilinin yasaklanmasına ilişkin, özel askeri harekattan çok önce, 2017 yılından itibaren bir dizi kanun kabul edildi. Önce ilköğretim, ardından ortaöğretim, sonra yükseköğretim yasaklandı, daha sonra Rusya vatandaşlarına ait Rusça yayınlar kapatıldı, ardından Ukrayna vatandaşlarına ait olanlar da dahil olmak üzere tüm Rusça yayınlar kapatıldı."
Lavrov, "Batı'nın, Ukrayna'nın savunduğu iddia edilen Avrupa değerlerinden gururla söz etmesi, Batı için bir utançtır ve uluslararası hukukun en ağır ihlalidir" diye kaydetti.
Lavrov ayrıca Batı'nın "Kiev rejiminin işlediği tüm suçları affettiğini" vurguladı.
Lavrov'un diğer açıklamaları:

🔸 Rusya ile ilişkilerin sürdürülmesini savunan partilerin, süreli yayınların ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin yasaklanması, durumu kendi başına açıklıyor.

🔸 Toprak bütünlüğü ilkesi, BM tüzüğünde yer alan ilkeler arasında Batı'nın desteklediği tek ilke; diğer tüm ilkeler ihlal ediliyor.

🔸 ABD, görüşler bazen birbirinden taban tabana zıt olsa dahi, diyaloğa her zaman açık.

🔸 ABD ile temaslardan şimdilik hiçbir somut sonuç öngörülmüyor.
Rus yapımı Su-35 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da vurulan hedefleri açıkladı
10:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала