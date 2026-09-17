https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/lavrov-avrupanin-ukraynadaki-nazi-rejimini-desteklemesi-utanc-verici-1108830707.html

Lavrov: Avrupa'nın Ukrayna'daki nazi rejimini desteklemesi utanç verici

Lavrov: Avrupa'nın Ukrayna'daki nazi rejimini desteklemesi utanç verici

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa Birliği’nin (AB), "Nazi ideolojisini benimseyenlere ve Zelenskiy gibi bu ideolojiyi hayata geçirenlere" destek verdiğini... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T12:22+0300

2026-09-17T12:22+0300

2026-09-17T12:27+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uluslararası Rusofiller Hareketi'nin 4. Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, AB’nin Kiev'deki Nazi rejimini desteklemesini utanç verici olarak nitelendirdi.Lavrov, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Kiev rejimine ‘Avrupa değerlerini savunduğu’ için destek verdikleri yönündeki sözlerine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:“Bu tek bir anlama geliyor. Avrupa, Zelenskiy’in ülkesinde hayata geçirdiği Nazi ideolojisini benimseyenleri ve dil, kültür, eğitimi yasaklayanları yeniden desteklemeye hazır. Yine Ukrayna'da yapıldığı gibi; Rus dilinin yasaklanmasına ilişkin, özel askeri harekattan çok önce, 2017 yılından itibaren bir dizi kanun kabul edildi. Önce ilköğretim, ardından ortaöğretim, sonra yükseköğretim yasaklandı, daha sonra Rusya vatandaşlarına ait Rusça yayınlar kapatıldı, ardından Ukrayna vatandaşlarına ait olanlar da dahil olmak üzere tüm Rusça yayınlar kapatıldı."Lavrov, "Batı'nın, Ukrayna'nın savunduğu iddia edilen Avrupa değerlerinden gururla söz etmesi, Batı için bir utançtır ve uluslararası hukukun en ağır ihlalidir" diye kaydetti.Lavrov ayrıca Batı'nın "Kiev rejiminin işlediği tüm suçları affettiğini" vurguladı.Lavrov'un diğer açıklamaları:🔸 Rusya ile ilişkilerin sürdürülmesini savunan partilerin, süreli yayınların ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin yasaklanması, durumu kendi başına açıklıyor.🔸 Toprak bütünlüğü ilkesi, BM tüzüğünde yer alan ilkeler arasında Batı'nın desteklediği tek ilke; diğer tüm ilkeler ihlal ediliyor.🔸 ABD, görüşler bazen birbirinden taban tabana zıt olsa dahi, diyaloğa her zaman açık.🔸 ABD ile temaslardan şimdilik hiçbir somut sonuç öngörülmüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-vurulan-hedefleri-acikladi-1108826850.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, batı, avrupa, ukrayna, avrupa birliği, nazi, vladimir zelenskiy, abd