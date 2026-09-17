https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/zaharova-bm-genel-sekreteri-bucada-hayatini-kaybedenlerin-listelerini-sunmadi-1108837561.html
Zaharova: BM Genel Sekreteri Buça'da hayatını kaybedenlerin listelerini sunmadı
Zaharova: BM Genel Sekreteri Buça'da hayatını kaybedenlerin listelerini sunmadı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus tarafının çok sayıdaki talebine rağmen BM Genel Sekreteri'nin Buça'da hayatını kaybedenlerin listelerini bir... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T16:37+0300
2026-09-17T16:37+0300
2026-09-17T16:37+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, basın toplantısında yaptığı açıklamada Rus tarafının çok sayıdaki talebine rağmen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in dört yıl boyunca Buça'da hayatını kaybedenlerin listelerini sunamadığını söyledi.Zaharova, BM'nin Rusya'nın Buça ile ilgili taleplerine yanıt vermemesinin, bunun kanlı bir provokasyon olduğunu bir kez daha kanıtladığını vurguladı.Sözcü, Kiev yönetiminin Buça'da hayatını kaybeden siviller listesine Ukrayna askerlerini ve aşırı milliyetçi Azov Taburu* mensuplarını da dahil ettiğini belirtti.Rus diplomat, BM Genel Sekreteri'nin Buça konusundaki Rusya karşıtı kampanyaya bilinçli bir şekilde ayak uydurduğunu ve böylece bu provokasyonun bir parçası haline geldiğini ifade etti.Zaharova ayrıca BM Genel Sekreterliği’nin Buça'daki provokasyona destek verme sorumluluğundan kaçamayacağını, örgütün itibarına sürülen bu utanç lekesininse uzun süre temizlenemeyeceğini kaydetti.* Rusya'da yasaklı olan terör örgütü
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/zaharova-zelenskiynin-rus-sivil-havaciligina-yonelik-tehditleri-geri-donusu-olmayan-bir-nokta-1108514701.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, buça, bm genel sekreteri, antonio guterres, haberler, provokasyon
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, buça, bm genel sekreteri, antonio guterres, haberler, provokasyon
Zaharova: BM Genel Sekreteri Buça'da hayatını kaybedenlerin listelerini sunmadı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus tarafının çok sayıdaki talebine rağmen BM Genel Sekreteri'nin Buça'da hayatını kaybedenlerin listelerini bir türlü sunamadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, basın toplantısında yaptığı açıklamada Rus tarafının çok sayıdaki talebine rağmen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in dört yıl boyunca Buça'da hayatını kaybedenlerin listelerini sunamadığını söyledi.
Zaharova, BM'nin Rusya'nın Buça ile ilgili taleplerine yanıt vermemesinin, bunun kanlı bir provokasyon olduğunu bir kez daha kanıtladığını vurguladı.
Sözcü, Kiev yönetiminin Buça'da hayatını kaybeden siviller listesine Ukrayna askerlerini ve aşırı milliyetçi Azov Taburu* mensuplarını da dahil ettiğini belirtti.
Rus diplomat, BM Genel Sekreteri'nin Buça konusundaki Rusya karşıtı kampanyaya bilinçli bir şekilde ayak uydurduğunu ve böylece bu provokasyonun bir parçası haline geldiğini ifade etti.
Zaharova ayrıca BM Genel Sekreterliği’nin Buça'daki provokasyona destek verme sorumluluğundan kaçamayacağını, örgütün itibarına sürülen bu utanç lekesininse uzun süre temizlenemeyeceğini kaydetti.
* Rusya'da yasaklı olan terör örgütü