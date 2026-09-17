https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/turki-al-sheikh-ben-cok-buyuk-bir-galatasaray-taraftariyim-1108841017.html
Turki Al-Sheikh: Ben çok büyük bir Galatasaray taraftarıyım
Turki Al-Sheikh: Ben çok büyük bir Galatasaray taraftarıyım
Sputnik Türkiye
Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, Galatasaray taraftarı olduğunu açıkladı. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T21:01+0300
2026-09-17T21:01+0300
2026-09-17T21:01+0300
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Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, 2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da düzenlenmesine ilişkin basın toplantısında konuştu.Turki Al-Sheikh, toplantıda yaptığı konuşmada, "Üç kulübün de burada olmasından çok mutluyum. Özellikle de ben çok büyük bir Galatasaray taraftarıyım" dedi.İspanya Süper Kupası programı2027 İspanya Süper Kupası, 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.Organizasyona Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad katılacak. Yarı finalde Real Madrid ile Real Sociedad, Barcelona ile Atletico Madrid karşılaşacak.Barcelona ile Atletico Madrid arasındaki yarı final maçı 2 Şubat'ta Chobani Stadı'nda, Real Madrid ile Real Sociedad arasındaki yarı final mücadelesi ise 3 Şubat'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Final karşılaşması 6 Şubat'ta RAMS Park'ta yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/spor-dunyasi-bunu-konusuyor-arda-guler-ve-pintus-arasinda-mac-oncesi-turk-usulu-selamlasma--1108418750.html
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galatasaray, suudi arabistan, i̇spanya, i̇spanya futbol federasyonu, i̇spanya kral kupası, kupa, süper kupa
galatasaray, suudi arabistan, i̇spanya, i̇spanya futbol federasyonu, i̇spanya kral kupası, kupa, süper kupa
Turki Al-Sheikh: Ben çok büyük bir Galatasaray taraftarıyım
Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, Galatasaray taraftarı olduğunu açıkladı.
Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, 2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da düzenlenmesine ilişkin basın toplantısında konuştu.
Turki Al-Sheikh, toplantıda yaptığı konuşmada, "Üç kulübün de burada olmasından çok mutluyum. Özellikle de ben çok büyük bir Galatasaray taraftarıyım" dedi.
İspanya Süper Kupası programı
2027 İspanya Süper Kupası, 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.
Organizasyona Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad katılacak. Yarı finalde Real Madrid ile Real Sociedad, Barcelona ile Atletico Madrid karşılaşacak.
Barcelona ile Atletico Madrid arasındaki yarı final maçı 2 Şubat'ta Chobani Stadı'nda, Real Madrid ile Real Sociedad arasındaki yarı final mücadelesi ise 3 Şubat'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Final karşılaşması 6 Şubat'ta RAMS Park'ta yapılacak.