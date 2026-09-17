https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/trump-korfez-liderleriyle-iran-savasini-gorusecek-1108820549.html
'Trump, Körfez liderleriyle İran savaşını görüşecek'
'Trump, Körfez liderleriyle İran savaşını görüşecek'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın Körfez liderleriyle görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Görüşmenin gündeminde, İran savaşı sonrası döneme ilişkin ABD’nin... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T03:55+0300
2026-09-17T03:55+0300
2026-09-17T03:55+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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körfez
i̇ran
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ABD Başkanı Donald Trump’ın, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı kapsamında Körfez ülkelerinin liderleriyle bir araya gelerek İran savaşında atılacak sonraki adımları ele alması beklendiği bildirildi.Axios konuya yakın kaynaklara dayanarak Trump’ın Salı günü New York’ta Körfez liderleriyle görüşmesinin planlandığını bildirdi.Habere göre, görüşmenin ana gündem maddelerinden biri ABD’nin savaş sonrasına yönelik stratejisine ilişkin önerileri olacak. Toplantıda Washington’ın İran savaşı sonrasında izlemeyi planladığı yol haritasının ele alınması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/trump-kanada-abdye-uye-olursa-avrupa-ile-ticareti-durduracagim-1108820133.html
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abd, donald trump, körfez, i̇ran, new york
abd, donald trump, körfez, i̇ran, new york
'Trump, Körfez liderleriyle İran savaşını görüşecek'
ABD Başkanı Donald Trump’ın Körfez liderleriyle görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Görüşmenin gündeminde, İran savaşı sonrası döneme ilişkin ABD’nin önerileri yer alacağı öne sürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı kapsamında Körfez ülkelerinin liderleriyle bir araya gelerek İran savaşında atılacak sonraki adımları ele alması beklendiği bildirildi.
Axios konuya yakın kaynaklara dayanarak Trump’ın Salı günü New York’ta Körfez liderleriyle görüşmesinin planlandığını bildirdi.
Habere göre, görüşmenin ana gündem maddelerinden biri ABD’nin savaş sonrasına yönelik stratejisine ilişkin önerileri olacak. Toplantıda Washington’ın İran savaşı sonrasında izlemeyi planladığı yol haritasının ele alınması bekleniyor.