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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/trump-korfez-liderleriyle-iran-savasini-gorusecek-1108820549.html
'Trump, Körfez liderleriyle İran savaşını görüşecek'
'Trump, Körfez liderleriyle İran savaşını görüşecek'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın Körfez liderleriyle görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Görüşmenin gündeminde, İran savaşı sonrası döneme ilişkin ABD’nin... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T03:55+0300
2026-09-17T03:55+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
körfez
i̇ran
new york
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ABD Başkanı Donald Trump’ın, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı kapsamında Körfez ülkelerinin liderleriyle bir araya gelerek İran savaşında atılacak sonraki adımları ele alması beklendiği bildirildi.Axios konuya yakın kaynaklara dayanarak Trump’ın Salı günü New York’ta Körfez liderleriyle görüşmesinin planlandığını bildirdi.Habere göre, görüşmenin ana gündem maddelerinden biri ABD’nin savaş sonrasına yönelik stratejisine ilişkin önerileri olacak. Toplantıda Washington’ın İran savaşı sonrasında izlemeyi planladığı yol haritasının ele alınması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/trump-kanada-abdye-uye-olursa-avrupa-ile-ticareti-durduracagim-1108820133.html
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abd, donald trump, körfez, i̇ran, new york
abd, donald trump, körfez, i̇ran, new york

'Trump, Körfez liderleriyle İran savaşını görüşecek'

03:55 17.09.2026
© REUTERS Evelyn HocksteinTrump'tan 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifesi: Ticaret savaşında yeni dalga
Trump'tan 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifesi: Ticaret savaşında yeni dalga - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Körfez liderleriyle görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Görüşmenin gündeminde, İran savaşı sonrası döneme ilişkin ABD’nin önerileri yer alacağı öne sürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı kapsamında Körfez ülkelerinin liderleriyle bir araya gelerek İran savaşında atılacak sonraki adımları ele alması beklendiği bildirildi.
Axios konuya yakın kaynaklara dayanarak Trump’ın Salı günü New York’ta Körfez liderleriyle görüşmesinin planlandığını bildirdi.
Habere göre, görüşmenin ana gündem maddelerinden biri ABD’nin savaş sonrasına yönelik stratejisine ilişkin önerileri olacak. Toplantıda Washington’ın İran savaşı sonrasında izlemeyi planladığı yol haritasının ele alınması bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
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